Эксперты объяснили, действительно ли парацетамол повышает давление и несет риск инсульта

Любое лекарство должен назначать врач, взвешивая все плюсы и минусы для каждого конкретного человека Фото: Shutterstock

Совместное исследование медиков и ученых из города Эдинбург в Великобритании показало, что такой распространенный препарат, как парацетамол, способен повышать артериальное давление и даже несет за собой риск возможного инсульта (а значит, и смерти) или болезней сердца. Но так ли страшны выводы, которые содержатся в научной статье, как это может показаться на первый взгляд? «Комсомолка» посмотрела ее вместе с экспертами, врачом иммунологом и аллергологом, доктором медицинских наук Андреем Продеусом и доктором медицинских наук, врачом иммунологом, специалистом по особо опасным инфекциям Владиславом Жемчуговым.

КАК ПРИШЛИ К ШОКИРУЮЩИМ ВЫВОДАМ

110 добровольцев с высоким кровяным давлением были разделены на две группы. Первая группа в течение двух недель четыре раза в день принимала парацетамол, а вторая – плацебо. При этом две трети продолжали параллельно принимать лекарства от гипертонии. В результате оказалось, что давление пошло вверх у всех – и у тех, кто длительно принимал парацетамол, и в группе плацебо тоже.

- Людям с гипертонией в течение двух недель 4 раза в день давали по 1 грамму парацетамола, - разъясняет Андрей Продеус. – При этом давление у них в среднем выросло на 4,5 миллиметра ртутного столба, а в группе плацебо - на 1,5 миллиметра. Важно отметить, что такое повышение давления происходило в пределах 132 – 136 мм верхнего давления. Но будет ли это повышение, зафиксированное статистически, влиять на внутреннее самочувствие человека? Заметит ли он его вообще? Здесь ведь речь не идет о подъеме АД до 140 – 150 или 180.

ПРЕДАВАТЬ АНАФЕМЕ?

Еще один важный момент, отмечает эксперт, состоит в том, что парацетамол применяется, прежде всего, как жаропонижающее средство.

- Если человек, предрасположенный к гипертонии, заболел и страдает от высокой температуры, что несет для него больший риск: жар или прием парацетамола относительно недолго? – продолжает врач Андрей Продеус. - Поэтому не надо придавать анафеме парацетамол с точки зрения безопасности. Любой препарат надо принимать разумно. Кушать лекарства просто так – не надо, потому что абсолютно безопасных таблеток не бывает.

Для врачей же здесь важно, что при назначении парацетамола в больших дозах и на относительно длительное время стоит учитывать вероятность увеличения артериального давления, считает эксперт.

- Правда, если человек с гипертонией будет ссориться с кем-то и кричать в течение получаса, у него тоже повысится давление, - приводит пример врач Андрей Продеус. - Согласно же выводам ученых в статье, повышение давления не было значимым, наблюдалось в пределах до 140 миллиметров ртутного столба, и не приведет к кризисной или критической ситуации для здоровья.

ЧТО ВАЖНО В ЭПОХУ КОВИДА?

Врач Владислав Жемчугов обращает внимание на то, что во время массового заболевания ковидом в эти два года пандемии, у всех заболевших в той или иной степени сгущалась кровь, а у некоторых людей ситуация обострялась вплоть до инсультов. Многие погибали от системного внутрисосудистого свертывания крови. Способствовать тромбообразованию, особенно в мелких сосудах, - свойство вируса Sars-CoV-2, и врачи обязаны следить за свертыванием крови, и не только у тяжелых больных. Возникал вопрос о том, какое же из неспецифических противовоспалительных средств (НПВС) принесет больше пользы для пациентов, учитывая то, что вирус повышает риск развития тромбоза.

- На мой взгляд, основанный на многолетней врачебной практике, эффективность парацетамола при лечении COVID-19 уступает простому аспирину, - говорит Владислав Жемчугов.

Однако, как известно, бесконтрольный прием аспирина может приводить к повышению риска кровотечений.

Именно поэтому любое лекарство должен назначать врач, взвешивая все плюсы и минусы для каждого конкретного человека, - настаивает эксперт.