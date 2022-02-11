Участника шоу «Замуж за Бузову» задержали за избиение соседа в Одинцовском районе

Александр Гринев получил известность благодаря участию в телешоу «Замуж за Бузову». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Инцидент произошел еще в декабре 2021 года, однако уголовное дело завели только сейчас. В середине декабря в полицию обратился 43-летний житель Одинцовского района Подмосковья Сергей В.* Мужчина сообщил полицейским, что его жестоко избил 33-летний шоумен Александр Гринев.

Ранее Александр Гринев получил известность благодаря участию в телевизионном шоу «Замуж за Бузову». Молодой человек был одним из претендентов на сердце телеведущей. Александр сразу понравился Ольге Бузовой и долгое время считался главным фаворитом шоу, однако внезапно выбыл прямо накануне финала - телеведущая отправила мужчину домой. Во время шоу стали известны скандальные подробности из личной жизни Александра. Оказалось, что Гринев ведет пикап-блог в социальных сетях, где во всех подробностях рассказывает и показывает подписчикам о многочисленных соблазненных им женщинах.

Что именно не поделил соблазнитель-шоумен со своим соседом - неизвестно. По имеющейся информации, в полночь между мужчинами возник конфликт. Все происходило на улице, во дворе многоквартирного дома, где они оба проживают. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Александр сильно избил соседа, мужчине пришлось обращаться за помощью в больницу.

«Пострадавший 43-летний житель Подмосковья Сергей В.* обратился за помощью к медикам. Врачи оказали мужчине помощь и зафиксировали телесные повреждения. По заключению эксперта ему былы причинены телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести. Мужчина написал заявление в полицию на своего обидчика, 33-летнего Александра Гринева. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ - Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сейчас Александр Гринев находится под подпиской о невыезде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, оперативники продолжат расследование инцидента и устанавливают все детали случившегося. Максимальное наказание, которое грозит Гриневу по 112 статье УК РФ - лишение свободы на срок до трех лет.

* Имя изменено