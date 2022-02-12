Московские автохамы копят штрафы на миллионы рублей: против них инспекторам ДПС приходится вооружаться монтировкой

Инспектору пришлось вооружиться ломиком и разбить стекло внедорожника. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

1. 4 000 000 рублей: штурмовали «Крузак»

В марте 2021 года в Батайском проезде — это Марьино — ДПС остановила черный «Тойота Ленд Крузер». Серьезная машина, которую выбирают авторитетные дяденьки. Вот и этот 35-летний водитель внедорожника отчего-то решил, что его статус подкрепит не только дорогое авто, но и приличная сумма штрафов.

На владельце числилась неуплата нарушений на сумму около 3 млн рублей — коллекция за последние два года. Прибавить сюда еще один миллион пени (про это см. «Конкретно») и получаются полноценные 4 «ляма». Любопытная деталь: водила вообще не имел права сидеть за рулем. Пару лет назад его лишили прав, а после такой санкции нужно заново сдавать теорию в ГАИ. Мужик этого не сделал.

Дэпэсники пригласили на место коллег-приставов. Те прибыли вместе с эвакуатором. Только сдаваться по-хорошему нарушитель не хотел. Заперся в салоне и делал вид, что ничего не происходит. В итоге инспектору пришлось вооружиться ломиком и разбить стекло «Крузака». За неповиновение сотрудники полиции штрафника арестовали на десять суток.

2. 3 900 000 рублей: автохам с Рублевки

На Рублево-Успенском шоссе в декабре 2020-го остановили «БМВ». Поводом стала чрезмерная тонировка. А когда инспекторы пробили номер авто по базе, то обомлели: на «ласточке» 2126 штрафов на сумму 3,9 млн рублей. У самого водителя просроченные права.

Добровольно выйти из машины и позволить приставам увезти ее на эвакуаторе хозяин не разрешил. Закрыл окна и двери. В дело вновь пошел ломик, перед которым не устояло качественное стекло немецкого автопрома. За все приключение, систематическую неуплату штрафов и неподчинение полицейским водителю дали 16 суток ареста. При этом долг в 4 млн владелец авто все равно был обязан заплатить.

3. 2 500 000 рублей: парковщики сорвали джек-пот

В декабре 2020-го эвакуаторщики подхватили на Бульварном кольце «Мерседес-Бенц». Роскошный седан полярно-белого цвета, цена которого стартует от 4,3 млн рублей. Не знали сотрудники ЦОДДа, что сорвали они для бюджета настоящий джек-пот.

На владельце машины — это юрлицо — было 2,5 млн рублей штрафов. Из них 830 тысяч за неправильную парковку, что равноценно 166 нарушениям. Чтобы забрать иномарку со штрафстоянки, гендиректору организации пришлось погасить все долги.

На владельце "Мерседеса" на момент остановки висело 2,5 млн рублей штрафов. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

4. 1 200 000 рублей: заступаться за сына-должника пришел отец

В июне прошлого года полицейские вычислили еще одного меганеплательщика. У него 680 штрафов на 1,2 млн рублей. Еще 800 тысяч — исполнительный сбор за работу судебных приставов. Красный «Хендэ Солярис» увезли на штрафстоянку. Его владелец 20-летний приезжий из азиатской части СНГ. Когда машину забрали, он позвонил папе. Тот приехал в отдел и пытался, что называется, качать права. Подал в суд и пытался обжаловать изъятие машины. Ничего не помогло. О том, стал ли отец наказывать своего отпрыска, история умалчивает.

5. 1 000 000 рублей: семь нарушений в день

1 февраля этого года на Коломенском проезде экипаж дорожной полиции тормознул старенький седан «Фольксваген». Никаких тебе литых дисков, глухой тонировки и дерзкого тюнинга — обычная легковушка, коим в Москве несть числа. Машина может и обычная, а вот водитель — уникальный. С мая 2021 года он получил 1320 штрафов, весь набор: от нарушения стоп-линии и правил парковки, до многократных превышений скорости и разворотов через сплошную.

В базе судебных приставов напротив ФИО должника красуется кругленький один миллион рублей долга. И это только по штрафам за четыре месяца. Остальные в работу ФССП еще не взяла — бюрократия штука тягучая. Так что, если подбить бухгалтерию по всем 1320 протоколам, шофер может возглавить наш топ.

— Я Госуслугами не пользуюсь, — оправдывался он в райотделе полиции. — А где еще посмотреть свои штрафы — понятия не имею. Знал, что нарушаю, но думал у меня там 20, ну 30 штрафов. Планировал, что как дойдет до суда — все оплачу…

Но про 30 штрафов парень загнул. Только в день задержания семь раз нарушил ПДД под камерами. Шарма ситуации добавляло и то, что от водилы попахивало перегаром. Дыхнуть в трубочку он отказался. Имеет полное право, вот только это автоматически снимает с него презумпцию невиновности и грозит 30 тысячами штрафа и полутора годами лишения прав.

Только в день задержания водитель ненового "Фольксвагена" семь раз нарушил ПДД под камерами. Фото: YouTube

Тачку должника увезли на штрафстоянку. Ее пустят с молотка, а на вырученные деньги закроют долги лихача. Как всегда есть нюанс: такой «Фольксваген» на авторынках берут максимум за 400 тысяч. То есть всю сумму неоплаченных штрафов продажа не покроет.

КСТАТИ

Ничто человеческое звездам не чуждо

Алексей Панин. С 2017 по 2019 годы главный балагур российского шоубиза задолжал 400 тысяч рублей. Причем за год до этого на нем висело на один миллион долга больше. Сам актер говорит, что это все провокация государства против него.

Элджей. Бывший муж Насти Ивлевой на май 2021 года имел 250 штрафов на 342 тысячи рублей. Большая часть за превышение скорости. К слову, его экс-возлюбленная на своем новеньком «Ламборгини» за первые три месяца езды собрала 142 штрафа на общую сумму 164 500 рублей.

Егор Крид. Похититель женских сердец в 2019-м блеснул 150 штрафами. Все на черном «Гелендвагене» певца. А один раз Булаткин (настоящая фамилия исполнителя) за день получил 11 постановлений. К чести Крида заметим, что свои штрафы он оплачивает сразу.

Филипп Киркоров. Поп-король в декабре 2021 года был антигероем звездной хроники. 91 штраф, а за уклонение все могло закончится 15 сутками ареста. Было бы некстати в преддверии «Голубых огоньков». Дело дошло до суда, куда адвокаты Киркорова принесли стопку оплаченных протоколов. Еще и огрызались на ГИБДД, мол, те подали фиктивный иск, у нашего клиента все чисто.

Гусейн Гасанов. Инстаграмщик в мае 2020 года напомнил о себе 714 штрафами — 649 тысяч рублей. Причем их могло быть и больше, но на «Мерсе» деятеля стояли подменные номера, которые переворачивались по нажатию кнопки. Сейчас Гасанов лишен прав за отказ пройти медосвидетельствование.

Эдвард Бил. Безбашенный блогер широкой аудитории стал известен после аварии в центре Москвы. Протаранил машину сотрудницы Госдумы и еще четыре авто. Получил два года ограничения свободы и три года лишения прав. Но приговор отменили и передали дело на новое рассмотрение. Суды тянутся до сих пор.

Мы не можем утверждать, что Бил — злостный неплательщик штрафов. Потому что ГИБДД официально говорила, что за год до аварии на нем всего 15 постановлений. А вот на «Ауди», на которой пранкер учинил аварию, 566 нарушений. Загвоздка в том, что у авто нет владельца. Прошлый собственник ее продал, а новый на учет не поставил. Так что полтысячи штрафов оплачивать некому.

Мара Багдасарян. Прославилась в мае 2016 как участница нелегальных гонок вместе с представителями рублевской молодежи. Выяснилось, что на Маре штрафов на миллион рублей. Гонщица провела десять суток в спецприемнике. Выйдя, продолжала нарушать, пачками набирая новые штрафы. Закончилось тем, что Мару бессрочно лишили прав на управление автомобилями и выписали почти 600 часов общественных работ. О судьбе Багдасарян ничего не слышно с конца 2019 года.

НА ЗАМЕТКУ

Как вычисляют

Неплательщиков Госавтоинспекция ловит вместе с судебными приставами. Для этого проводят спецоперации. Иногда просто стоят вдоль дорог и тормозят в потоке авто, проверяют по базе. Но бывает, устраивают настоящее расследование: по камерам отслеживают маршрут движения должника и подкарауливают его. Порой инспекторы тормозят машину для обычной проверки документов, а в процессе выясняется, что на водителе висят десятки и даже сотни штрафов.

За что штрафуют

Все герои в нашем материале получали штрафы сразу за несколько нарушений, а не за какое-то одно. Перечислять «заслуги» можно долго. Постановления им выписывали за неправильную парковку, превышение скорости (самое частое нарушение), заезд за стоп-линию, пересечение сплошной, езду по «выделенке» и неуплату штрафов вовремя.

Какие тачки нарушают

Дептранс Москвы постоянно доказывает своей статистикой, что чаще всего ПДД в столице нарушают владельцы дорогих машин. В среднем одна московская Lamborghini получает чуть меньше 11 штрафов, а каждый Rolls-Royce собирает по 8,7 штрафов. Следом идут «Бентли» и «Феррари» — у них в среднем около пяти штрафов. Это данные по числу нарушений на одну машину за первый квартал 2021 года.

КОНКРЕТНО

Судьба одного штрафа

На оплату постановления закон отводит 60 дней. Львиную долю дорожных штрафов с 2016 года в России можно гасить с дисконтом в 50%, если сделать это в первые 20 дней после вынесения постановления. Не подпадают под скидку только совсем тяжкие грехи, вроде повторного проезда на красный, отказа от медосвидетельствования или аварии, в которой кто-то пострадал.

60 дней истекли, а штраф так и не оплачен — его пересылают судебным приставам. После этого дается еще пять дней. В противном случае назначают исполнительный сбор — это такая мзда за работу приставов. Она равна 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей.

Приставы первым делом проверяют банковские счета должников. Если там что-то лежит, сами берут свое. Когда ничего не находят, по идее, пристав должен поехать домой к должнику, изъять имущество. По факту приставов мало, а должников много. Из-за неоплаченного штрафа в 1000 рублей ко всем не поедешь. Поэтому закон отводит два года жизни постановлению, по истечении срока оно сгорает.

Можно подумать, что достаточно два года не попадаться и все простят. Не тут-то было. Приставы могут наложить запрет на выезд за рубеж: при долге от 10 тыс. руб. развернут на таможне в аэропорту. Или запретить регистрационные действия с авто, то есть его нельзя будет продать, подарить и т.д.

Кроме того, после первых трех месяцев неоплаты штрафа ГИБДД вправе покарать новым протоколом за уклонение. Наказание по нему - штраф в двойном размере, до 15 суток ареста или обязательные работы (определяет суд). После этого на водителе будет «клеймо» злостного нарушителя. Это играет роль в ситуациях, когда вы вдруг стали ответчиком по административной или уголовной статье, где в качестве наказания суд может выбрать штраф или арест. К злостному нарушителю суд применит арест.