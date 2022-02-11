"Богатая любопытная дура": светская дама Ника Белоцерковская стала жертвой колдуньи-аферистки

Нику Белоцерковскую знают как издателя и автора кулинарных книг. Фото: Иван ВИСЛОВ

Процветающая "инфоцыганщина", которая учит народ запускать в небо шарики с желаниями и наполняться вселенской энергией с помощью дыхания маткой (да-да, есть и такое), бьет не только по разочарованным покупателям марафонов. Как оказалось, страдают от нее и сами "гуру", которые еще недавно несли свои тайные знания в массы.

Так, спустя полтора года увлечения магией светская дама Ника Белоцерковская (ее в высшем обществе знают как экс-жену миллионера Бориса Белоцерковского и автора кулинарных книг) решила публично покаяться перед подписчиками, которых учила раскладывать карты таро и привлекать деньги, натирая жабу (не настоящую). Оказалось, она сама стала жертвой популярной в Инстаграме колдуньи Веры Новицкой, вместе с которой зазывала любителей мистики присоединиться к закрытому клубу за 13 тысяч рублей.

- Механизм у всех аферистов простой: для начала вас проверят на магическое влияние, оно естественно (сюрприз!) будет, потом вам расскажут со страшным лицом, как на вас колдовали/колдуют, вы испугаетесь - тут чуть пококетничав, что очень много работы - вас (так уж и быть!) возьмутся спасать. Поверьте, вы ещё и будете умолять, - написала Белоцерковская в своих соцстеях. - По этой же схеме я сама оказалась в "ученицах", со всеми своими ресурсами. И завертелось. Ладно я - богатая любопытная дура, которую было очень просто купить, напев ей про ее уникальность и фантастические магические способности. Карантин. Скука. Тревожность. Обещания чуда! Но приходят люди с нешуточными проблемами, отчаявшиеся и хватающиеся за любую возможность. Использовать чужие страдания и болезни, как возможность безнаказанно грабить - моральное мародерство.

По словам светской дамы, самое неприятное - что к веселому, как ей казалось, эксперименту с колдуньей она привлекла своих самых близких друзей. И теперь все они оказались в жуткой передряге.

- Поэтому - пусть я сейчас огребу по полной, но я не хочу даже краем быть причастной к этому богомерзкому балагану. Заявляю авторитетно. Единственное, что действительно блестяще умеет Новицкая - фантастически заморочить вам голову, она великолепный психолог и, конечно, как мне сейчас очевидно, - великая аферистка. У нее действительно есть судимости. За мошенничество, - обвинила "мастера" бывшая ученица. - Мне очень сложно было это писать. Одно дело, когда ты резвишься из любопытства, другое - когда становишься соучастником "развода лохов"...

Что за черная кошка пробежала между компаньонами, Белоцерковская не рассказала. Но больше всего публику теперь интересует другое: неужели все, о чем вещала Ника последние месяцы, было враньем? Значит ли это, что таро не работают, и амулет с королевой Пентаклей на самом деле не приносит ни денег, ни энергии? "Так что, чудес не бывает?", "Вы ведь писали, что видели духов - неужели их не было?", "Зря мы что ли все жабу натирали?", "Вы говорили, что знаете Веру с детства, что ваши бабушки были знакомы - и как теперь это понимать?", - наперебой возмущаются подписчики.

Однако, ответов для них у Белоцерковской пока нет, разве что фразу про бабушку она назвала сарказмом.

- Дайте мне отдышаться, и я все расскажу, - обещает экс-колдунья.

Впрочем, немало и тех, кто поддержал знаменитую Белонику за ее честность и смелость.

- Спасибо за откровенность, - пишут пользователи соцсетей. - Вы правы: внушаемость обычного человека безгранична, все зависит только от совести внушающего. А для такого откровения, на которое вы решились, надо иметь и мужество, и интеллект.

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