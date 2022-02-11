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Звезды11 февраля 2022 13:15

Андрей Малахов вышел из себя на съемках "Прямого эфира"

Эксперт ток-шоу "Прямой эфир" рассказал о необычном поведении Андрея Малахова
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Андрей Малахов, несмотря на слухи, упорно хранит молчание и никак не комментирует новости о своей болезни

Андрей Малахов, несмотря на слухи, упорно хранит молчание и никак не комментирует новости о своей болезни

Андрей Малахов, который много лет разбирает самые громкие скандалы в телеэфире, тщательно оберегает от публики свою личную жизнь. И тем не менее, за последние месяцы 50-летний ведущий стал постоянным героем светской хроники: обсуждают и перемены во внешнем виде - мол, Малахов поправился и вынужден носить парик; и проблемы со здоровьем. Как утверждают источники, у звезды экранов обнаружена вирусная болезнь, которая может быть смертельно опасной. Якобы результаты анализов телеведущего "не слишком обнадеживающие".

Между тем, ток-шоу "Прямой эфир" продолжает выходить по расписанию. Так, накануне состоялись очередные съемки, куда телевизионщики, как обычно, позвали героев, экспертов и зрителей массовки.

- Хочу отметить, что Андрей хорошо выглядит - никаких признаков болезни я не заметил, - поделился с kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин, который участвовал в программе в качестве эксперта. - Он, как и прежде, активно ведет шоу, все полтора часа был сконцентрирован и бодр. Мы находились в непосредственной близости, и я обратил внимание на его прическу. На парик не похоже, обычная укладка. Грим тоже самый простой - похоже, ведущему нечего скрывать. Если допустить, что у него все-таки есть проблемы со здоровьем, на внешности это никак не сказывается. И за кадром ничего подобного не обсуждается.

Адвокат Андрей Алешкин отметил необычную деталь на записи программы "Прямой эфир".

Адвокат Андрей Алешкин отметил необычную деталь на записи программы "Прямой эфир".

Впрочем, одну необычную деталь адвокат все-таки отметил.

- Андрей был эмоционален, делал замечания зрителям в зале, - рассказал эксперт "Прямого эфира". - Мне это показалось нестандартным, ведь я не первый участвую в программе - ведущий никогда не повышал голос. Возможно, дело в самой зрительнице. Малахов несколько раз сделал замечание даме из массовки, которая чем-то ему мешала, и даже хотел вывести ее из студии. Но женщина все-таки смогла остаться.

Тем временем, сам Андрей Малахов, несмотря на слухи, упорно хранит молчание и никак не комментирует новости о своей болезни. Кроме "Прямого эфира", он также ведет авторское шоу "Привет, Андрей!". При этом никто из многочисленных гостей в студии ни разу не высказался о плохом самочувствии или изменившейся внешности телеведущего.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАндрей Малахов: досье KP.RU