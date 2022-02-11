Андрей Малахов вышел из себя на съемках "Прямого эфира"

Андрей Малахов, несмотря на слухи, упорно хранит молчание и никак не комментирует новости о своей болезни

Андрей Малахов, который много лет разбирает самые громкие скандалы в телеэфире, тщательно оберегает от публики свою личную жизнь. И тем не менее, за последние месяцы 50-летний ведущий стал постоянным героем светской хроники: обсуждают и перемены во внешнем виде - мол, Малахов поправился и вынужден носить парик; и проблемы со здоровьем. Как утверждают источники, у звезды экранов обнаружена вирусная болезнь, которая может быть смертельно опасной. Якобы результаты анализов телеведущего "не слишком обнадеживающие".

Между тем, ток-шоу "Прямой эфир" продолжает выходить по расписанию. Так, накануне состоялись очередные съемки, куда телевизионщики, как обычно, позвали героев, экспертов и зрителей массовки.

- Хочу отметить, что Андрей хорошо выглядит - никаких признаков болезни я не заметил, - поделился с kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин, который участвовал в программе в качестве эксперта. - Он, как и прежде, активно ведет шоу, все полтора часа был сконцентрирован и бодр. Мы находились в непосредственной близости, и я обратил внимание на его прическу. На парик не похоже, обычная укладка. Грим тоже самый простой - похоже, ведущему нечего скрывать. Если допустить, что у него все-таки есть проблемы со здоровьем, на внешности это никак не сказывается. И за кадром ничего подобного не обсуждается.

Адвокат Андрей Алешкин отметил необычную деталь на записи программы "Прямой эфир".

Впрочем, одну необычную деталь адвокат все-таки отметил.

- Андрей был эмоционален, делал замечания зрителям в зале, - рассказал эксперт "Прямого эфира". - Мне это показалось нестандартным, ведь я не первый участвую в программе - ведущий никогда не повышал голос. Возможно, дело в самой зрительнице. Малахов несколько раз сделал замечание даме из массовки, которая чем-то ему мешала, и даже хотел вывести ее из студии. Но женщина все-таки смогла остаться.

Тем временем, сам Андрей Малахов, несмотря на слухи, упорно хранит молчание и никак не комментирует новости о своей болезни. Кроме "Прямого эфира", он также ведет авторское шоу "Привет, Андрей!". При этом никто из многочисленных гостей в студии ни разу не высказался о плохом самочувствии или изменившейся внешности телеведущего.