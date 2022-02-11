«Ура! Мы пили с Гребенщиковым!». Писатель Павел Сурков опубликовал книгу о легендах русского рока

Это замечательное и очень увлекательное чтение для тех, кто любит «Аквариум» и хочет узнать о нем как можно больше Фото: Олег ЗОЛОТО

Павел Сурков - писатель и публицист, который много лет изучает рок-музыку. Группа «Аквариум» - его отдельная любовь. В первый раз он увидел Бориса Гребенщикова много лет назад, когда был «почти ребенком», впервые приехавшим в Ленинград-Петербург без родителей. Внезапно он заметил, что лидер «Аквариума» ловит на Невском машину. Павел попросил у него автограф, на что Гребенщиков ловко ответил: «Я не пишу, я пою», - сел в подъехавший автомобиль и укатил.

Впереди у Суркова было множество концертов «Аквариума» (он побывал на всех, на которые мог попасть, - сейчас их число уже измеряется трехзначной цифрой). Было много встреч и интервью с Гребенщиковым, и не только с ним, а и с другими людьми, так или иначе причастными к творчеству великой питерской рок-группы. Вполне закономерно, что в конце концов Павел написал о ней книгу. Которую сам называет «биографиеи -впечатлением, а одновременно - и универсальным путеводителем по стремительно расширяющемуся миру «Аквариума», которыи Борис Гребенщиков и его команда продолжают успешно строить и по сеи день». Это одновременно исследование песен и альбомов группы (которые Сурков знает практически наизусть), и рассказ о ее становлении и развитии. Все самые важные имена, вещи, понятия, топонимы в истории «Аквариума» распределены по алфавиту.

Например, в первой же статье на букву А - сразу два слова: «алкоголь» и «ангел». Сурков отталкивается от строчки из песни «Скорбец»: «На льду Бел-озера один на один сошлись наш ангел Алкоголь и их демон Кокаин» - и сочиняет небольшое эссе о том, какую роль выпивка играла в жизни БГ и судьбе группы, как отражалась в текстах. (Есть там и анекдот: «Сидит БГ на гастролях в гостиничном номере. Раздается стук в дверь. БГ открывает, врываются трое крепких парнеи , двое хватают БГ и крепко его держат, третии достает бутылку водки, вливает в Гребенщикова глоток, отхлебывает сам, дает отхлебнуть остальным - и с воплем: «Ура! Мы пили с Гребенщиковым!» они отпускают музыканта и убегают. БГ садится на кровать, утирается и нежно произносит: «А ведь все-таки любят... Сволочи…»)

В Издательском доме «Комсомольская правда» вышла книга Павла Суркова «Азбука «Аквариума»: камертон русского рока»

А например, на букву Т - рассказ о легендарном Андрее Тропилло, человеке, который впервые начал «по-настоящему» записывать «Аквариум» и выпускать его альбомы на магнитофонной пленке в собственном оформлении. На букву Л - рассказ о Лондоне, очень важном для Гребенщикова городе, куда он в свое время перебрался с семьей, чтобы работать над пластинкой, а на букву И - об Индии, стране, которая давно уже оказывает и на БГ, и на «Аквариум» огромное воздействие.

Есть в этой книге статьи и о Цое (песни которого Гребенщиков в 80-е, как выразились бы сейчас, «продюсировал»), и о чае («Когда однажды кто-то спросил БГ: «Какои подарок вы бы хотели получить на Новыи год?» - он не задумываясь ответил: «Те Гуаньинь»). И об Окуджаве («Никто и никогда не пел по-русски так просто и мудро, как Булат Окуджава», - заявил однажды Борис Борисович), и о хоббитах (Гребенщиков, по его словам, прочитал Толкина примерно в 1978 году, и книга его абсолютно потрясла: «Помню, когда я впервые дочитал его до конца, то закрыл последнюю страницу, подождал примерно тридцать секунд - дело было в автобусе, я (как обычно) ехал на заднеи площадке и читал стоя, открыл с начала и стал читать по второму разу»)… Ну и, разумеется, в ней рассказано о людях, которые в разное время играли в «Аквариуме» - от виолончелиста Севы Гаккеля до аккордеониста Сергея Щуракова, от клавишника и флейтиста Дюши Романова до скрипача Андрея Суротдинова. В общем, это замечательное и очень увлекательное чтение для тех, кто любит «Аквариум» и хочет узнать о нем как можно больше.

Купить книгу можно по ссылке.