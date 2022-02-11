Названа настоящая причина смерти актрисы Евгении Брик в 40 лет Фото: СОЦСЕТИ

Актриса Юлия Ауг назвала настоящую причину смерти Евгении Брик. У жены Валерия Тодоровского, скончавшейся на 41-м году жизни, было онкологическое заболевание. О страшной болезни артистки знали только самые близкие, поэтому для многих смерть звезды сериала "Оттепель" стала шоком.

Евгения Брик мужественно боролась с раком. Актриса скрывала страшный диагноз. "Да, это только сейчас стало известно. Об этом ведь никто не знал. Вероятно, знали только самые близкие. Для меня это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком!" - цитирует РИА Новости Юлию Ауг.

В свою очередь, помощник Валерия Тодоровского раскрыл подробности болезни Брик. Он подтвердил, что жизнь актрисы оборвалась из-за онкологии. Евгения два года лечилась в Америке, передает РБК.

Брик открыто не говорила, что попала в беду. Однако в ее последних интервью можно проследить намеки на тяжелое испытание. "Все мелочи, из-за которых мы переживали и нервничали, теперь кажутся ерундой. Самое главное - чтобы наши близкие были всегда рядом, здоровые и счастливые", - говорила актриса.

Артистка перед смертью сильно похудела и лишилась своих длинных волос. Скорее всего она проходила курс химиотерапии.

Пока ничего не известно о дате и месте похорон Евгении. Связаться с Тодоровским не могут даже близкие. Он не выходит на связь, пишет сайт mk.ru.