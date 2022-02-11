Запад осуществил масштабнейший удар по психике Украины

Все ожидают ужасающей кровавой кампании Фото: REUTERS

Завершение пятницы стало апогеем западной истерики по поводу нагнетания ужаса и страха по поводу грядущего и еще "позавчера неизбежного", а вчера уже "вероятного", но непонятно когда "вторжения России на Украину". Страны Запада и Востока словно соревновались, кто из них нагнетет угрозы побольше и поужаснее.

Сначала телекомпания CNN обвинила администрацию Байдена в том, что та кормила журналистов фейковыми разведданными, создавая искусственное напряжение на границе с Украиной. При этом журналисты почему-то забыли посмотреть за этот период собственную ленту новостей, до которой чиновникам американского президента еще, как говорится, прыгать и прыгать.

ДЕЛАЙ РАЗ!

Впрочем, этот "недостаток" Вашингтон постарался быстро исправить. Сначала президент США Джозеф Байден огорошил весь мир, неожиданно заявив: "Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими". Напомним, ранее Госдепартамент посоветовал гражданам США покинуть Украину либо не приезжать туда без особой надобности, но это было еще в относительно мягкой форме. Но слова Байдена, да еще в такой категоричной форме – это уже совсем другое дело. Прозвучало это на фоне более раннего заявления Пентагона, что передислоцированные в Польшу американские военные не будут участвовать в вероятном конфликте, а займутся эвакуацией американцев из Украины.

Байден призвал американцев немедленно уехать из Украины Фото: REUTERS

ДЕЛАЙ ДВА!

МИД Японии повысило уровень угрозы на Украине для подданных императора до максимального четвертого уровня и призвало немедленно убраться из Украины. А тех, кто собирался посетить эту страну, попросило этого не делать.

ТРИ!

Максимальный уровень угрозы для своих граждан установила для поездок на Украину и пребывания в этой стране и Южная Корея.

ЧЕТЫРЕ!

Аналогичное решение приняло правительство Нидерландов. Посол королевства в Киеве в ходе встречи в режиме онлайн с находящимися на Украине голландцами порекомендовал как можно быстрее покинуть страну. По его словам, сейчас во Львове на Западной Украине создается центр экстренной помощи для голландцев, куда они могут при необходимости обратиться.

ПЯТЬ!

МИД Великобритании объявил об эвакуации дипломатов из Киева и выдал рекомендацию о необходимости подданным королевы покинуть Украину в кратчайшие сроки.

МИД Великобритании объявил об эвакуации дипломатов из Киева Фото: REUTERS

ШЕСТЬ!

После британцев аналогичное решение приняла Норвегия.

СЕМЬ!

Израиль сообщил об эвакуации семей дипломатов из Украины и не рекомендует гражданам посещать Украину. В Израиле уже начался Шабат, но дипломаты страны посчитали, что ради этого объявления можно и согрешить.

ВОСЕМЬ!

Наконец такие же вести пришли и из Брюсселя. Евросоюз призвал своих граждан немедленно покинуть Украину.

ДЕВЯТЬ!

И тут снова подключились журналисты. Нагнетая уже буквально цунами страха и ужаса перед "неотвратимым вторжением".

- США считают, что Россия уже решила вторгнуться на Украину уже на следующей неделе», - объявили журналисты NBC и PBS, которым это рассказали два источника из администрации Байдена. – Все ожидают ужасающей кровавой кампании, которая начнется с двух дней воздушных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы, за которыми последует вторжение с возможной целью смены режима.

Мимо такого не смогла пройти и все та же CNN.

- У США и их союзников есть новая информация, которая предполагает, что Россия может планировать нападение на Украину до окончания Олимпиады, вопреки предыдущим оценкам. Новые данные поступают после того, как за последние 24 часа официальные лица резко повысили актуальность публичных предупреждений, связанных с Украиной. Киев входит в число целей, определенных в российском планировании, - заявили те самые журналисты, которые еще день назад обвиняли сотрудников Байдена в нагнетании напряженности.

ДЕСЯТЬ

И в завершение вечера вишенкой на торте советник Байдена по национальной безопасности Салливан еще раз заявил. что "любой американец должен как можно скорее покинуть Украину". И все это в течение буквально всего нескольких часов. как будто плотину прорвало, и все бросились врассыпную, мечтая просто унести ноги.

Зеленский провел сегодня выездное заседание СНБО в Харькове, где секретарь СНБО заверил, что ситуация в норме, что моря свободны для проходов кораблей в украинские порты и т.д. Но их уже вряд ли кто будет слушать. Дядька Байден и "весь мир", который как бы вместе с Украиной, лучше знает, когда "Путин нападет".

Зеленский провел сегодня выездное заседание СНБО в Харькове Фото: REUTERS

ЭТО "ЖЖЖ" НЕСПРОСТА?

Почему-то нет сомнений, что к утру список таких паникеров пополнится новыми участниками этого "шоу". Это уже не просто волна, это настоящее цунами, которое должно смести остатки украинской экономики, местных инвесторов, да и просто саму Украину и без всякого вторжения. И это при том, что Россия твердо заверила в отсутствии агрессивных планов.

Завершение пятницы стало апогеем западной истерики по поводу нагнетания ужаса и страха Фото: REUTERS

Но, с другой стороны, все эти, уже не просто декларирующие, а орущие во весь голос: "Спасайся. Кто может!", могут просто знать планы Киева, который они же сами толкают на роковые для Украины шаги. А потому стараются унести ноги, понимая неизбежность ответного удара.

Честное слово, не хотел бы я сейчас быть на Украине. Если чужие мозги не вскипятят, то свои же сограждане в панике затопчут. Потому что уже завтра надо ждать толпы беженцев из Киева на украинско-польской границе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Bloomberg назвал дату российского «вторжения» на Украину - 15 февраля. Впрочем, агентство Bloomberg уже сообщало несколько дней назад, что "вторжение Путина" уже состоялось. Потом, правда, пришлось снимать текст и приносить извинения.