Фейковые видео и фальшивые доклады разведки. Как Запад симулирует войну и демонизирует Россию

У американского агентства «Блумберг» не выдержали нервы: пару дней назад в качестве срочной новости оно вынесло на свой сайт заголовок «Россия вторглась на Украину». Фото: скриншот

Мошенники, которые в знаменитой сказке Андерсена делали вид, что шьют несуществующее платье для короля, призывали верить им на слово, а тех, кто их «творение» в упор не видел, обзывали непроходимыми глупцами. Запад, сочиняющий сейчас один вымысел за другим про «неминуемое вторжение России на Украину», по сути усердно продолжает дело этих сказочных пройдох.

Уж чего только ни изобретали американские и европейские СМИ (как водится, со ссылкой на сверхсекретные данные неназванных разведок): и подробные «планы оккупации» с устройством концлагерей для тех сотен тысяч украинцев, что не захотят подчиниться «русскому игу» (германская газета Bild), и подсчет погибших в результате коварного нашествия - не менее 85 тысяч, причем подавляющим большинством из них окажутся несчастные мирные жители (американская The New York Times), и даже называли дату начала войны (тут натовцы голосили всем скопом).

Правда, с последним неувязочка вышла. Сначала «день икс» назначили на католическое Рождество, но Россия ни на кого не напала. Потом атаку перенесли на 22 января, однако Москва опять подвела. Тогда решили, что все случится в момент открытия Олимпиады в Пекине, - и снова облом.

Наконец у солиднейшего американского агентства «Блумберг» не выдержали нервы: пару дней назад в качестве срочной новости оно вынесло на свой сайт заголовок «Россия вторглась на Украину», взорвав информационное пространство. Фальшивка продержалась полчаса, потом ее так же срочно убрали. Ошиблись, мол.

А теперь западники на полном серьезе твердят, что армады российских танков обрушатся на украинскую землю, когда она как следует промерзнет, - в марте. Вообще-то, уже сейчас в Донбассе - плюс три градуса. Но для тех, кто убежден, что древний Киев пережил два нашествия - сначала монгольское, а потом татарское, и что Прибалтику омывает Черное море (это познания министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс), знать климатические особенности на будущем театре военных действий не обязательно. Главное, чтобы все уверовали: Россия эти действия обязательно начнет.

Да и как не верить! Вот корреспондент американского телеканала CNN Кларисса Уорд ведет репортаж из окопов, где сидят бойцы ВСУ. «Они говорят, что каждый день, как стемнеет, здесь начинаются жестокие бои», - с металлом в голосе вещает журналистка. Понятно, что никаких боев никто не снял, поскольку их попросту не было.

А завершает телеканал свой сюжет такой глубокой аналитикой: «Есть несколько вещей, которые Путин может сделать с Украиной, не предполагающих прямого вторжения. И еще что-то, о чем мы пока не думали».

Но есть на Западе журналисты, дорожащие своей профессиональной честью и не считающие нужным послушно раздувать страшилки, которыми их пичкают из официальных кругов. Корреспондент американского агентства Associated Press Мэтью Ли, много лет работающий в «пуле» госдепартамента, позавчера вступил в словесную баталию с официальным представителем этого ведомства Недом Прайсом. Тот на брифинге выдал очередной фейк: Россия готовит постановочные видеоролики, в которых будут показаны разрушенные дома, трупы людей, якобы убитых в результате украинских обстрелов, и актеры, изображающие скорбящих. Все это должно оправдать последующую агрессию против Украины.

- Откуда вы это взяли? - упрямо допытывался Ли. - Пока что эти сведения звучат как голословные утверждения.

- Это секретная информация, которая поступила в распоряжение американских властей от спецслужб, - отбивался Прайс.

- Я хотел бы, чтобы вы предъявили хоть какие-то доказательства, потому что я помню, как это было с Ираком, я помню как говорили, что Кабул не падет, я много чего помню.

И тут Прайс сорвался:

- Если русские не пойдут на это, это не означает, что они никогда этого не планировали, - включил удивительную логику спикер госдепа. - А вы, если сомневаетесь в достоверности данных американского правительства, британского правительства, знаете, что? Наслаждайтесь тем, что публикуют русские!

Популярный телеведущий телеканала Fox News Такер Карлсон прокомментировал эту сцену так: «У Неда Прайса просто закончилась лапша. Кастрюля с лапшой опустела! И что же он тогда сделал? Вы сами видели: Нэд Прайс поступил низко, как все они поступают, если загнать их в угол. Он перешел на личности».

В Москве, похоже, уже сомневаются, стоит ли всерьез принимать бредовые заявления западных партнеров, потому что они все больше смахивают на проявления паранойи. Впрочем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не устает отслеживать перлы западников и давать им адекватную оценку.

«Время идет, Россия на Украину не нападает, - написала она в своем канале в Telegram. - Расчет заказавших эту «музыку» США и примкнувших к ним британцев понятен: сами выдумали «российскую угрозу», сами собрались на «героическую» борьбу с ней, чтобы затем совершить провокацию и громогласно объявить о своей «победе». Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение «неокрепших демократий», и способ возродить имидж «непобедимых» после афганского провала. Правда, в клуб ЕС Украину так и не взяли. И, видимо, нескоро возьмут. А после нынешнего западного перфоманса не возьмут вообще ни в какое приличное образование - кому нужна страна, на которую «вот-вот нападет Россия»? Подсобили натовцы украинцам по-медвежьи».