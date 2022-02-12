Сын Карена Шахназарова отказывается верить, что отец судится с американской дочкой за квартиру на Патриарших за 130 миллионов рублей

Сын режиссера Карена Шахназарова, Иван. Фото: кадр из фильма.

12 февраля в телеграм-каналах всплыли неожиданные новости про главу «Мосфильма» Карена Шахназарова. Якобы режиссер фильмов «Курьер» и «Цареубийца» собирается через суд забрать у родной дочери права на половину жилья в силу приобретательной давности — как сообщает телеграм-канал Mash, проживавшая в США Анна Шахназарова не платила налоги и счета ЖКХ за жилье, недвижимость в центре столицы на Патриарших прудах обслуживал отец. И теперь пришло время свести счеты.

«КП» не нашла подтверждения этой информации на сайте Мосгорсуда, поэтому дозвонилась до Карена Георгиевича — он отказался комментировать процесс, и до сына режиссера Ивана, чтобы узнать, насколько правдиво сообщение.

- Я об этом первый раз слышу, - удивленно ответил «КП» Иван (актер и тоже режиссер: «Рок», «Хроники ломбарда», «Анна Каренина»). - Ничего не знаю ни о каком суде.

- Как считаете, насколько это может соответствовать действительности? Чтобы ваш папа судился с родной дочерью.

- Думаю, скорее всего, это неправда. Почти уверен.

Дочь режиссера Анна. Фото: кадр из фильма.

Согласно фабуле семейной распри, Шахнахаров-старший намеревается забрать у наследницы права на половину жилья из-за несправедливого распределения ресурсов: очень много денег ушло на содержание дорогой 86-метровой квартиры, а жившая с матерью (Алена Сетунская) в США 36-летняя дочь Анна, прописанная на Патриках, никак в процессе содержания дома не участвовала.

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