Костюмы-трансформеры, средство от клаустрофобии и самый хитрый участник: Чем удивит третий сезон шоу "Маска"

Наши воскресные вечера вновь украсит фантастический карнавал самых невероятных масок Фото: НТВ

Дождались: у всех поклонников шоу "Маска" праздник - сегодня на НТВ стартует новый сезон. А значит, наши воскресные вечера вновь украсит фантастический карнавал самых невероятных масок, сорвать которые жаждут как зрители, так и члены жюри. Анубис, Джокер, Дракон, Козерог, Монстрик - всего в проекте 14 новых героев. Как они появились и устроены внутри, сайт kp.ru расспросил Юлию Сумачеву - генерального продюсера компании "ВайТ Медиа", которая занимается производством шоу.

ПОНЧИК - САМЫЙ ХИТРЫЙ

- Юля, из 14 костюмов шесть придуманы специально для нового сезона. Вы спрашивали мнение зрителей, или это фантазия художника-оформителя?

- На самом деле, зрители часто пишут нам в соцсетях, кого бы хотели видеть на проекте, делятся идеями, и их мнение мы тоже учитываем. Сначала составляется список масок, затем мы отрисовываем их, что-то берем из международных версий - получается 30-35 костюмов. И дальше начинаем обсуждать персонажей с участниками проекта. В этом сезоне, например, идея маски Пончика пришла от участника. И мы воплотили эту мечту в реальность.

- Чем же хорош Пончик? Даже не поймешь, это мальчик или девочка.

- Как раз этим и хорош: в таком костюме удобно скрываться. Это же одна из задач нашего проекта - дойти до конца нерассекреченным.

Юлия Сумачева и Тимур Батрутдинов. Фото предоставлено «ВайТ Медиа»

- А как насчет симпатии членов жюри? Филиппу Киркорову наверняка больше понравится маска Павлина...

- Как я люблю повторять, харизма участника плюс костюм - это всегда взрывная смесь. И проект не раз доказал, что можно завоевать симпатии, не показывая себя. Так что посмотрим, у кого больше шансов.

- Часто участники сами предлагают образ? Какие сумасшедшие идеи звучали за три сезона?

- На самом деле, это большая редкость. В основном, все ждут наших предложений и говорят, что готовы на все. Но в этом сезоне у нас появились два таких смельчака - кроме Пончика, еще Джокер. Этот костюм у нас был отрисован еще во втором сезоне, но в процессе обсуждений с артистом он сильно изменился и стал абсолютно другим.

Фото предоставлено «ВайТ Медиа»

- Ну а песни артисты сами выбирают?

- С помощью музыкальных продюсеров и редакторов. Музыкальный материал мы обсуждаем на самой первой встрече - я прошу каждого участника набросать примерный список, который он хотел бы исполнить: это наша отправная точка. Но человек всегда выбирает песню по каким-то своим причинам: либо он ее где-то исполнял, либо она кажется ему несложной. А у нас так не пойдет. Должен быть вызов, новое звучание, которое бы раскрыло все грани таланта.

Фото предоставлено «ВайТ Медиа»

ВНУТРИ МАСОК - СВЕТ И КАМЕРЫ

- Вы рассказывали, что костюмы готовят около 100 человек. А сколько помогают его надевать?

- Около пяти человек, потому что это технически очень сложно. Например, в этом сезоне внутри костюма Дракона есть специальный жилет с крепежами, чтобы участник изнутри мог двигать хвостом и крыльями. Также и у Пончика есть устройство, с помощью которого он машет руками.

- Какими техническими фишками напичканы костюмы изнутри? Ананас Иосиф Пригожин как-то рассказывал, что его обдували крошечные вентиляторы.

- Мы постоянно ищем возможности усовершенствовать костюмы, но это не так-то просто. Все равно это замкнутое пространство, душно, темно, тяжело. Поэтому мы вставляем вентиляцию и даже проводим свет, чтобы у человека не началась паника: в масках ведь маленькие щелочки, почти ничего не видно. В новогодних костюмах мы попробовали новую технологию: встраивали внутрь маски экраны, напоминающие камеры заднего вида у автомобиля. Мне казалось, это суперудобно. Но артисты жаловались, что голова начинает кружиться. Им было сложно ориентироваться в пространстве, нельзя было на глаз определить расстояние, на котором от тебя находится тот или иной объект.

Также у нас есть костюмы-трансформеры - это тяжелые наряды, которые впоследствии будут меняться для танцевальных номеров. Например, в этом сезоне у Леопарда очень большой корсет, и в какой-то момент участник появится в брюках вместо юбки.

Фото предоставлено «ВайТ Медиа»

- Наверняка, у каждого артиста свои индивидуальные запросы. Может, кто-то ходит в очках, у других клаустрофобия, третий курит и просит отверстие под сигаретку...

- Курить в этих костюмах точно невозможно - это будет начало конца! Там воздуха-то нет, так что отравление обеспечено. Да, приходится часто сталкиваться с проблемами, страхами и фобиями - у каждого есть какое-то свое требование. Например, у нас был один костюм, где внутри должна была стоять сеточка, чтобы глаза не просвечивали. Поставили белую сетку - участник сказал: "Нет, это невозможно!". Сменили на черную - "Еще хуже!". В итоге более менее подошла телесная. Приходится проявлять фантазию, чтобы артистам было комфортно. Но сделать это максимально сложно. Вот сейчас была съемка первого выпуска нового сезона, и после этого вскрылись всякие разные моменты. Так что костюмы все еще продолжаем дорабатывать.

СЛОН РУХНУЛ СО СЦЕНЫ

- Сколько же стоят такие костюмы? Какой из них самый дорогой - может, Павлин?

- Все по разному, но в основном, около 1 миллиона рублей. Для создания костюма Павлина, например, было использовано более 1000 перьев. Но и маски отливать из силикона - занятие недешевое.

- И куда потом девается вся эта красота? Не думали организовать свой музей?

- Музея у нас пока нет, но обсуждаем с большими площадками выставку костюмов. У нас уже 52 уникальных экземпляра.

- Костюмы - это главная статья расходов в "Маске"?

- Самая большая статья расходов - это... зарплаты! Проект очень дорогой по производству. И экраны, и декорации, и костюмы - все имеет свою цену.

- А кто занимается образами членов жюри? Регина Тодоренко, например, волоски для моноброви, как у Фриды Кало, заказывала из Индии.

- Это личная инициатива членов жюри. Мы обсуждаем только какие-то общие моменты, чтобы не получилось так, что все вдруг взяли и пришли в черном.

- С каждым участником подписан контракт о неразглашении. Но как заставить молчать зрителей из массовки?

- С каждым зрителем также подписан договор о неразглашении. Но как показывает практика, даже этого недостаточно - после первых выпусков в YouTube все равно появлялись какие-то комментарии. Поэтому на снятие маски зрителей из зала мы выводим.

- А ЧП на съемках бывали? Все-таки непросто передвигаться в таких костюмах.

- Конечно, случается. Например, в первом сезоне у нас Леша Глызин в костюме Слона вышел в зал: не заметил конца сцены, хорошо, аудитория его поймала. Отсутствие видимости - это самый сложный момент. Номера сложнопостановочные, никаких ограничителей на сцене нет, поэтому шаг влево - шаг вправо - и может случиться что угодно. Это только с экрана кажется, что все легко и просто. На самом деле, когда ты в маске, любое движение - это тяжелый труд!

КСТАТИ

Смотрите шоу «Маска» в эфире НТВ с 13 февраля по воскресеньям в 20:10.