"Даже не знала, сколько я стою": Алена Апина отдавала мужу все заработанные деньги

Алена Апина в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала о новой жизни после развода. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В интервью с Аленой Апиной речь не могла не зайти о деньгах: в пандемию концерты "схлопнулись", и на бедственное положение жаловались даже акулы шоу-бизнеса. Но оказалось, что коронакризис стал для певицы не самым большим потрясением. В 2016 году она развелась с мужем-продюсером Александром Иратовым, с которым прожила четверть века. Именно он рулил всеми доходами и расходами, и после расставания Апина впервые столкнулась с новой финансовой реальностью. Об этом и не только артистка рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда".

О ЗАРАБОТКАХ В "КОМБИНАЦИИ"

- У нас не было бешеных денег, хоть мы и давали по 30-40 концертов в месяц. Это были 1988 - 1991 годы, в стране бардак, в экономике кавардак. Когда я уходила из группы, моя зарплата составляла около 100 рублей за концерт. На эти деньги я могла снять простую квартиру, купить себе бантики-булавки, куда-то поехать в путешествие. Но на первую квартиру в Москве я себе в "Комбинации", конечно, не заработала.

О СОБСТВЕННЫХ ГОНОРАРАХ

- Миллиона долларов, как и рублей, я в руках никогда не держала. Потому что до своего развода в 2016 году я никогда не видела живых денег. Всем заведовал муж, а я даже не знала, сколько я стою. Да, у нас появлялись дома, квартиры, машины, мы много путешествовали. Но сколько в этом бюджете моих денег, а сколько денег мужа, я даже не спрашивала.

После развода нам с дочерью остался дом, осталась машина. Но мне пришлось начать все заново и заново учиться зарабатывать. На самом деле, я много чего умею делать. Я долго работала на радио, умею снимать программы, читать лекции. Мой принцип - бери и делай, а не плачь, что пандемия, собака такая, все подкосила.

О ДОХОДАХ В ПАНДЕМИЮ

- Конечно, в пандемию все пострадали. Концерты отменяются, приходится зарабатывать на частных вечеринках. Корпоративы - такой же труд, в нем нет ничего зазорного. Кроме того, сейчас я стала работать с людьми, которые хотят записать песню. Позвонила мне одна девушка: «У мужа юбилей, его зовут Лёша, и я очень хочу записать песню про Леху - посидите со мной в студии». Ну что ж, за ваши деньги любой каприз. Прихожу в студию и понимаю: беда, ну беда, не тянет моя певица. Но потом мы со звукорежиссером сели и оказалось, что никакой беды нет, все у нас прекрасно - интернет и цифровые программы нам в помощь.

Сейчас я понимаю, что мне надо много денег: чем больше, тем лучше. Мне хочется путешествовать, в YouTube снимать свой блог про музыку. Это огромные расходы на студию, на команду. А ещё хочется иметь финансовую подушку на случай внезапной немощи. Я слежу за здоровьем, потому что у меня дочь на третьем курсе, ей еще учиться и учиться. Никакой немощи я не могу себе позволить.