Национальный отбор участников "Евровидения-2022" на Украине обернулся громким скандалом

Певица Алина Паш
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
"Песенный конкурс для домохозяек" вновь сотрясают скандалы: отбор конкурсанта на "Евровидение-2022" от Украины, который состоялся вечером 12 февраля, завершился громким разоблачением. И даже не одним: судей обвинили в фальсификации результатов, а победительницу - в плагиате и сепаратизме.
Алина Паш стала победительницей по итогам зрительского голосования. Но в честность подсчетов верят далеко не все. Фото: скриншот YouTube-канала Eurovision Ukrain.
ДОСТУЧАСТЬСЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА
Украинского конкурсанта выбирали из восьми артистов в прямом эфире телеканала "Общественный" целых четыре часа. В итоге, обогнав всего на один балл группу Kalush Orchestra, победительницей стала Алина Паш с песней "Тіні забутих предків" ("Тени забытых предков". - Ред.). Однако, объявление результатов заставило и зрителей, и участников усомниться в их правдивости: ведущие, натужно улыбаясь, путались в цифрах и тянули время, а таблица с баллами и вовсе в какой-то момент исчезла с экрана.
Членам жюри пришлось подсчитывать результаты "на коленке": вооружившись ручками и листочками, как во время контрольных в школе, тройка судей - победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и топ-менеджер телеканала Ярослав Лодыгин суммировали свои баллы с баллами зрительского голосования. Так рэперы из Kalush Orchestra получили 14 очков, а Алина Паш - победные 15. Лица пораженных конкурентов недвусмысленно говорили: будет война.
Во время объявления результатов таблица с итогами голосования исчезла с экрана и больше не появилась. Фото: скриншот YouTube-канала Eurovision Ukrain.
И сразу после эфира она случилась: на пресс-подходе к Ярослову Лодыгину лидер группы Олег Псюк, не забыв включить функцию прямого эфира в Инстаграме, публично обвинил канал в фальсификации голосования.
- Вы подсчитывали результаты, фамильярно захлопнув у нас перед носом! Кто-нибудь здесь верит в справедливость? - кричал рэпер на украинском, требуя показать документ с количеством голосов. - Мы готовы разбираться в судебном порядке!
Телеканал пообещал провести дополнительную проверку, но проигравших это не устроило: рэперы намерены создать петицию на сайте президента Украины о фальсификации голосования в нацотборе на "Евровидение-2022".
Лидер группы Олег Псюк не смог скрыть эмоций во время объявления результатов голосования. Фото: скриншот YouTube-канала Eurovision Ukrain.
АЛИНА ПАШ - КРЫМ НАШ!
Впрочем, куда больше вопросов у украинцев к самой победительнице. Так, два года назад выяснилось, что Алина Паш посещала Крым после присоединения к России и попала в скандально известную базу "Миротворец" - за "сознательное нарушение государственной границы Украины".
- Вы сдурели?! Сделали меня какой-то ненавистницей, сепаратисткой, которая поддерживает политику агрессора, - возмутилась тогда певица и объяснила: мол, в 2015 году она действительно ездила в Крым на свадьбу знакомых, где пела и плясала как "частное лицо".
Алина Паш позировала на фоне Кремля в 2017 году.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Вот и на Красной площади в Москве в 2017-м Алина тоже позировала на фоне Кремля исключительно как турист: якобы ни разу со времен создания своего коллектива Паш не выступала в России в качестве артиста. Однако, этим словам поверили далеко не все.
- Алина Паш - Крым наш! - дразнят теперь победительницу ее же соотечественники в соцсетях, требуя отстранить артистку от участия в "Евровидении-2022".
МАНИЖА НА МИНИМАЛКАХ
Между тем, у российских меломанов свои претензии к Алине Паш: наши пользователи YouTube обвинили певицу в краже образа у Манижи. И действительно, этно-песня Алины, спетая одновременно на английском и украинском, во многом созвучна с "Russian Woman", которая звучала на конкурсе в прошлом году. И костюм с замысловатым головным убором, и действо на экранах за спиной артистки, да и вообще оформление номера где-то мы уже видели...
"Копия Манижи, ничего своего придумать не могут!", "Ощущение, что это Манижа на минималках", - единодушно пишут в соцсетях. Но сама Манижа на плагиат пока никак не отреагировала.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
"Евровидение-2022" пройдет в Италии после победы на прошлогоднем конкурсе в Роттердаме группы Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.