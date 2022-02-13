Дело Сабины Новиковой: Немецкие власти отобрали у родителей русскую девочку

Сабина Новикова и ее отец Иван. Фото: Личный архив

Последние годы в язык вошёл термин «национал-куколдизм». Когда, мол, страну унижают — а она только рада. Обидное слово часто применяют к России (сайт kp.ru уже объяснял, почему такие «патриотические критики» глубоко неправы).

Но дело Сабины Новиковой показывает, что теперь сомнительный титул «чемпиона по национал-куколдизму среди восточноевропейских стран» вполне можно вручить официальному Вильнюсу.

Впрочем, обо всём по порядку. В редакцию «КП» обратилась Луция Романовская — гражданка Литвы польского происхождения. Как и все уроженцы СССР, она прекрасно говорит по-русски. И рассказала нам о своей беде.

Бог не дал Луции и её мужу Ивану Новикову детей — поэтому чета обратилась к одну из московских «репродуктивных клиник». Ничего необычного тут нет: наша медицина обычно дешевле, а порой и качественнее западной. В итоге (простите за подробности, но они важны для дальнейшего дела) семье Романовских подыскали российскую суррогатную мать из Саратова.

И 25 марта 2019 года в России на свет появилась долгожданная Сабина. В московском консульстве Литвы ей выдали литовский паспорт.

Потом начались злоключения. Однажды семья приехала на две недели в Германию, в городок Халле — погостить у родственников. (После развала СССР все страны Прибалтики столкнулись с депопуляцией: пользуясь свободой перемещения по Евросоюзу, экономические активные жители региона массово едут на Запад, полагая, что в Берлине или Лондоне у них больше перспектив, чем в родном Таллине или Вильнюсе.)

Там, в Германии, жила взрослая дочь Ивана Новикова от первого брака. По версии Луции, эта девушка из неприязни написала немецким властям донос — якобы «семья привезла в ФРГ суррогатного ребёнка, чтобы продать девочку здесь за 70 тысяч евро».

Несмотря на очевидную абсурдность данного утверждения, Югендамт (германское ведомство по делам молодёжи) немедленно изъял Сабину из семьи и поместил в детдом. Притом, что Сабина — гражданка Литвы, в Германии до того никогда не жила, её отец Иван — гражданин Украины.

Было это ровно два года назад — в феврале 2020-го. С тех все попытки вернуть девочку домой не увенчались успехом.

— Моя семья направляла обращения в адрес руководства Литвы, вплоть до главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса и президента Гитанаса Науседы, — рассказала нам безутешная женщина. — Возможно, если бы официальный Вильнюс занял жёсткую позицию по «делу Сабины Новиковой» (ведь она, повторим, гражданка Литвы — ред.), то Германия могла бы прекратить абсурдное дело, и девочка вернулась бы домой. Но литовские чиновники оказались глухи к нашим мольбам.

Последняя надежда — Россия: ведь Сабина Новикова родилась именно здесь, её биологическая мать — гражданка РФ из Саратовской области. Смогут ли наши чиновники помочь там, где европейские — проявили чёрствость?

— Я ежегодно сталкиваюсь с десятками аналогичных случаев, когда немецкий Югендамт, наплевав на законы, буквально крадёт детей из семьи, — рассказал сайту kp.ru международный правозащитник Гарри Мурей. — Особенно страдают от этого русскоязычные эмигранты, которых берлинские чиновники откровенно считают людьми второго сорта.

По мнению собеседника «КП», таким образом власти ФРГ весьма своеобразно пытаются решить терзающий страну демографический кризис:

— Эмигранты из Восточной Европы, прежде всего, русскоязычные, обычно сохраняют паспорта старой родины. То есть они в любой момент всей семьёй могут вернуться куда-нибудь в Москву, Минск или Вильнюс. И, соответственно, эти дети — будущие налогоплательщики и рабочие руки — вольются в экономику не ФРГ, а другой страны. Поэтому Югендамт, так сказать, наносит упреждающий удар. Для этого, как в случае с «кейсом Сабины Романовской», хватает простого доноса от кого угодно: мол, «дети в опасности». Разбирать правомерность подобных утверждений никто не будет, изымут — и всё. Это чистый «приговор тройки НКВД» образца 1937 года. Да, можно обращаться в суд, но он, как правило, встаёт на сторону не родителей, а чиновников, — полагает Гарри Мурей.

Действительно, в отдельные годы власти ФРГ изымают из семей до 150 тысяч детей, которым, по версии Югендамта, «угрожает социальная опасность». Об этом сайт kp.ru уже писал в статье о похожем деле русской немки Юлии Зайберт. У неё берлинские чиновники по абсурдным обвинениям отобрали трёх малолетних детей: Николая, Василису и Анну. Это имело место ровно год назад, 8 февраля 2021-го. Подвижек в деле до сих пор нет.

P.S. За сутки наша статья набрала свыше 150 комментариев, среди которых мелькает примерно такой: сами, мол, виноваты, не могут же немецкие чиновники ошибаться. Проблема, однако, в том, что, по версии защиты, законы ФРГ были нарушены на всех этапах этого дела:

— Мы убеждены, что малолетняя гражданка Литвы русского происхождения удерживается властями ФРГ незаконно. Так, в самом решении германского суда первой инстанции (дело № 26 F 1247/20 SO) и второй инстанции (дело № 8 UF 44/21 SO) отсутствует обязательная рукописная подпись судьи, что делает такое решение юридически ничтожным. По сути, тем самым власти ФРГ взяли невинного ребенка в заложники, — сообщил нам правозащитник, магистр международного права Гарри Мурей.

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