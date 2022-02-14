59-летняя Жанна Агузарова заявилась к известному режиссеру в вызывающем нижнем белье

Жанна Агузарова. Фото: кадр видео.

Певица Жанна Агузарова гордо носит звание "богини эпатажа". 59-летняя вокалистка потрясла публику очередной смелой выходкой. Она предстала перед известным режиссером в вызывающем нижнем белье.

Роман Качанов снял культовую армейскую комедию "ДМБ". В настоящее время он готовится выпустить новой фильм, в котором снялись Гарик Сукачев, Найк Борзов и Жанна Агузарова. Последняя, по его словам, попросила скромный гонорар за один день на площадке. Артистка сыграла популярную певицу, которая на старости лет оказалась в доме ветеранов.

Певица оценила свое появление в 150-200 тысяч рублей. К кастингу Агузарова подготовилась основательно. Она нарядилась в нижнее белье красного цвета и выучила стишок с басней.

"Она вышла и как Шукшина с березками постояла и посмотрела. Сказала: «Рома, я пришла в красных стрингах. Я слышала, что у вас в кино так принято». Я сказал, что не надо путать кино с нашей с эстрадой. Заметил, что у нас все прилично", - поделился оторопевший Качанов в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Качанов готовился к встрече основательно. Даже заказал гримерку на колесах представительского класса, - с джакузи и "тарелкой для прямой связи с космосом". Но Жанна почти не пользовалась этими удобствами.

"Это рок-н-ролл, понимаете. Шушера всякая просит такие вещи, на то она и шушера, ей надо как-то доказывать свою крутизну. А зачем Жанне доказывать, сами подумайте", - пояснил режиссер.

Знаменитая "марсианка" отработала 12-часовую смену. Единственное, о чем попросила Агузарова, - удалить со съемочной площадки костюмершу. Женщина якобы несла в себе заряд черной энергии.

Легенда рок-н-ролла, к слову, не так давно снова появилась на сцене. Артистка в микрошортах и высоченных ботфортах пропела целых два часа в ночном клубе. После пластической операции Жанна стала похожа на Машу Распутину. Но фанатам плевать - они любят артистку всякой и визжали от удовольствия при ее появлении.