Жанна Агузарова еще больше помолодела и пришла к Максиму Галкину с фольгой на голове

Жанна Агузарова - редкий гость на светских тусовках. Она почти не выходит в свет и не дает интервью. Поэтому любое появление певицы на публике вызывает большой интерес у ее самых преданных поклонников.

Жанна Агузарова появилась на шоу Максима Галкина "Музыкалити". Королева отечественного рок-н-ролла предстала перед публикой в солнцезащитных очках и с кусочками золотой фольги на голове. Поверх белой блузы 57-летняя артистка накинула лаконичный жакет, дополнив образ шипованным ожерельем.

"Слева от меня - мокрые кроссы! А справа - желтые ботинки", - представил своих гостей шоумен, говоря о Жанне Агузаровой и Тиме Белорусских.

По традиции, гости пришли к ведущему проекта, чтобы послушать и обсудить самые горячие треки. Они поделились с Галкиным воспоминаниями. Так, Агузарова призналась, что несколько раз выступала в колонии. "Да, было такое. Вообще выступать перед преступниками - это не самое большое удовольствие. Хуже всего дела обстоят в колонии для малолетних", - подчеркнула вокалистка.

Подписчики пришли в восторг от нового выпуска. И причиной тому как раз стала Агузарова. Многие отметили, что артистка еще больше помолодела и осталась верна себе - она не потеряла связь с Марсом.

maxgalkinru Жанна Агузарова и Тима Белорусских

Напомним, Жанна Агузарова всегда вела обособленный образ жизни. У нее нет ни мужа, ни детей. В 80-е годы певица недолгое время была замужем за океанологом Ильей Кабатченко. По словам матери Агузаровой, интеллигентных родителей молодого ученого пугала эпатажная артистка. Потому нет ничего удивительного в том, что они невзлюбили невестку. Это и стало одной из причин ее скорого развода с супругом.

Вскоре после этого Жанна начала встречаться с Ником Полтораниным. Любовник стал администратором и директором певицы. Именно Ник вскоре надоумит звезду пуститься в сольное плавание и уйти из группы "Браво". А в начале 90-х вокалистка с возлюбленным отравились покорять Америку.

В США певице пришлось начинать все сначала. В Лос-Анджелесе она пела в ресторанах, пыталась записывать какие-то композиции, работала диджеем. По слухам, она даже подрабатывала водителем лимузина. Якобы возила знаменитостей в Голливуде.

За Полторанина вокалистка собиралась замуж. Они даже мечтали о детях. Но расстались также неожиданно, как и уехали в Америку. Жанна, не снискав заграничной славы, сильно страдала. Она решила вернуться туда, где была мегапопулярной и любимой.

Поговаривают, что сейчас исполнительница хита "Желтые ботинки" может неделями не выходить из дома, если у нее нет гастролей и концертов. Ее концерты в ночных клубах - не в счет. Эпатажная певица по-прежнему хороша - ее уникальный голос со времен группы "Браво" не утратил своей чистоты и прозрачности, потому число поклонников звезды только растет.