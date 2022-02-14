Знаменитые сестры Олсен стали затворницами

Уйдя с головой в работу, близняшки перестали заботиться о здоровье. Их вечными спутниками стали сигареты и кофе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На киносъемочную площадку 9-месячных сестер Олсен – Эшли и Мэри-Кейт – принесли на руках родители. Девочки снялись в сериале «Полный дом».

Очаровательные малышки устроили настоящий переворот в шоу-бизнесе, основав в 6-летнем возрасте (разумеется, не без участия родителей) собственную продюсерскую компанию, снимавшую детские сериалы и мультфильмы. Одними из самых популярных работ сестёр Олсен стали: «Двое: я и моя тень», «Паспорт в Париж», «Рот на замок!».

Режиссеры выстраивались в очередь, чтобы заполучить сестер на главные роли в свои фильмы. Девочки стали самыми молодыми в истории Америки миллионершами.

Когда они подросли и вступили в переходный возраст, интерес со стороны киноворотил к ним поутих.

Их последней крупной работой стало участие в 2004 году в съемках фильма «Мгновения Нью-Йорка». Эта картина не стала популярной. И тогда сестры Олсен пустились во все тяжкие. У них появилось время на то, чтобы ходить по шумным вечеринкам, употреблять алкоголь и красоваться на первых страницах таблоидов.

За страсть к натуральным мехам и коже их возненавидели зоозащитники. В адрес Эшли обвинения посыпались после расставания с Джаредом Лето:с ней актер встречался непродолжительное время. Девушку обвиняли в том, что она не смогла помочь ему выйти из затянувшейся депрессии. Мери-Кейт все обсуждали из-за неудачных пластических операций, из-за которых она стала выглядеть на 10 лет старше.

Но этот период длился недолго. Вскоре сестры Олсен взялись за ум и основали свой модный бренд. Они стали дизайнерами одежды для подростков, выпустили свои ароматы, много занимались благотворительностью и даже получили премию «Elly Style Awards» в номинации «Fashion Icon».

Уйдя с головой в работу, близняшки перестали заботиться о здоровье. Их вечными спутниками стали сигареты и кофе. У Эшли обнаружили неизлечимую болезнь Лайма, а Мэри-Кейт долгое время боролась с нервной анорексией.

Они стали вести затворнический образ жизни.

Что касается личной жизни, то в 29 лет Мери-Кейт вышла замуж за брата экс-президента Франции Николя Саркози Оливье, но в 2020 году пара заявила о своем расставании. Эшли Олсен встречается с художником Луи Эйснером. Детей у сестер пока нет.