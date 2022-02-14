Тикайте, хлопцы! Ведущие бизнесмены и депутаты ВРУ спешно покидают Украину

Порядка 37 депутатов, преимущественно из фракции "Слуга народа", вдруг озаботились какими-то срочными делами за пределами Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на заявления президента Зеленского о предстоящей героической защите украинских городов, а может, и благодаря им, на Украине начинает разрастаться паника. Украинцы массово снимают свои деньги с банковских счетов, обращая их не просто в кэш, а в наличные доллары, посольство США объявило о предстоящей эвакуации во Львов, уже 41 страна (на этот момент) из 197 государств мира призвала своих граждан покинуть Украину. Свою лепту в рост панических настроений внесли и ведущие украинские бизнесмены, и даже патриотические депутаты Верховной рады Украины.

Что касается депутатов, то по сведениям украинских журналистов, порядка 37 депутатов, преимущественно из фракции "Слуга народа", вдруг озаботились какими-то срочными делами за пределами Украины. Самая весомая причина оказалась у руководителя фракции "Голос" в парламенте Александры Устиновой, улетевшей рожать в США. Понятно, что по достижении совершеннолетия ее ребенок сможет стать гражданином Штатов, но неужели она что-то такое знала еще месяцев эдак с девять тому назад, что так тактически подгадала? Или же это случайное совпадение.

У остальных уехавших за рубеж депутатов были каникулы, Верховная рада после них только сейчас должна выйти на работу, но нет сомнений, что у уже находящихся за пределами Украины народных избранников сейчас найдутся срочные дела в стране пребывания. Тем более, что и вернуться многим будет весьма проблематично, если авиасообщение сегодня прекратится, как это обещали (а некоторые авиакомпании отказались летать на Украину еще в выходные). Тем же парламентариям, кого нынешний кризис застал на Украине, с минувшей полуночи запрещен выезд из Украины. По некоторым сведениям, их личные данные вместо с фото уже переданы на все погранпереходы и пункты пропуска. Удивительно, казалось бы, но на ближайшие дни раскуплены все места в автобусах, следующих из Украины в "страну-агрессор", то есть в Россию.

А вот тех, кто принадлежит к группе украинских олигархов или просто достаточно успешных местных бизнесменов, такие ограничения не касаются, и у них гораздо больше технических возможностей покинуть территорию страны. Только за вчерашнее воскресенье и только из столичного международного аэропорта "Борисполь" вылетели свыше 20 бизнес-джетов (как правило, относительно небольшие самолеты средней дальности полета, предназначенные для перевозки VIP-пассажиров), совершивших частные рейсы из Киева в зарубежные государства.

Чартерными рейсами страну покинули предприниматель и народный депутат Вадим Новинский, бизнесмены Василий Хмельницкий и Вадим Столар, Вадим Нестеренко и Андрей Ставницер. Миллионер и народный депутат от «ОПЗЖ», как сообщает украинское информагентство, Игорь Абрамович заказал частный борт на 50 человек, чтобы вывезти в Австрию родственников, бизнес-партнеров и однопартийцев Абрамовича. Украинские олигархи вылетели из Киева в Ниццу, Мюнхен, Вену, Лондон, на Кипр и в другие страны ЕС. Еще одна группа бизнесменов рванула на частных самолетах из Одессы. Владелец банка "Восток" к этому моменту уже в Израиле, владелец группы "Трансшип" улетел в Лимасол, экс-губернатор Одесской области, владелец "Стальканата" Владимир Немировский тоже покинул страну. Как и простые украинцы, некоторые бизнесмены и прочие заметные личности, улетели в Россию, как например, Егор Гребенников (совладелец группы "ТИС"), отправившийся через Вену в Москву, и местный чеченский авторитетный предприниматель Халед, решивший через Стамбул добраться до родной Чечни.

Самыми дальновидными в очередной раз оказались олигархи: Ринат Ахметов еще 30го января улетел в Цюрих. В тот же день страну покинул и Виктор Пинчук. В стране остается только скандально известный олигарх Игорь Коломойский, но его пребывание на Украине может быть вынужденным проявлением патриотизма, поскольку ему, по сути, и лететь-то некуда: в США в отношении него возбуждено уголовное дело, и перспектива оказаться на судье подсудимых в Штатах ему явно не нравится. Зато Коломойский буквально вчера с шумом и 50-ю гостями отпраздновал свое 59-летие в одном из самых знаковых для еврейской общины мест на Украине – в комплексе "Менора" в Днепропетровске.

Настроения "спасайся, кто может" в ближайшие пару дней наверняка еще усилятся, поскольку в ответ на предложение Зеленского Байдену прилететь в эти дни в Киев ("красиво", но примитивно придумал стервец – сделать "дедушку" заложником, чтобы "напугать Путина"), из Вашингтона через "осведомленные источники" и посредством CNN сообщили, что такого "высокоскоростного" визита Байдена в Киев ждать не стоит. "Дедушка" не приедет. Справляйтесь сами.

Хлопцы, тикайте!

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