Запад готовится устроить "воздушную блокаду" Украине

Незалежная может оказаться, по сути, в самой настоящей воздушной блокаде, причем, без всякого объявления "бесполетной зоны" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из главных ошибок нынешней Украины заключается в том, что она своими действиями напрочь отрицает существование "закона бумеранга". Который гласит, что если ты делаешь пакость кому-нибудь, то не стоит удивляться, когда аналогичная неприятность, а то и еще большего масштаба, случится с тобой. Нет, мы все помним украинскую народную мудрость: "У соседа корова сдохла, пустячок – а приятно". Но раньше они хотя бы радовались этому молча, в глубине сумеречного сознания. Но после революции гидности вот эта чистая незамутненная радость по поводу несчастий у соседа пополам с ненавистью стала уже зашкаливать в соцсетях и выплескиваться через край. Примечательно, что в России такого счастья от катастроф у соседей и близко нет.

Стоит только в России произойти какому-то несчастному происшествию, как на Украине неудержимая радость. А через некоторое время нечто подобное случается и в Незалежной.

В прошлом году в июне из-за сильных ливней случилось наводнение в Крыму. Самый большой ливень за сто лет затопил не только Ялту, но и другие города на полуострове. Украинцы радовались как дети, слали проклятия крымчанам, рассуждали, что это возмездие "за измену". Спустя несколько дней эти же ливни накрыли Украину и устроили потоп от Мелитополя да Западной Украины. Пять областей ушли под воду. В итоге в Крыму Россия оперативно устранила последствия буйства стихии и расчистила дороги и улицы, а на Украине с последствиями того наводнения не справились и до сих пор.

Или же снайперу или ДРГ ВСУ удалось убить несколько человек из Народной милиции (или мирного местного жителя) в ЛДНР. "Так и надо сепарам" – таково общее резюме активной в Сети патриотической украинской общественности. А через считанные дни случаются вдруг потери ВСУ, причем, зачастую небоевые. То пьяные на свое же минное поле забредут, то некачественным алкоголем отравятся.

Но вот теперь "закон бумеранга" вступил в силу и в отношении действий официальной украинской власти. 11 февраля Кулеба иностранных дел Украины, простите, министр, поставил ультиматум России и дал нам 48 часов, чтобы отчитаться о "военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму". При этом, он сослался на Венскую конвенцию, совершенно очевидно не прочитав ее до конца. Поскольку там четко сказано, что при оформлении такого запроса инициирующей его стороне необходимо указать конкретные районы с координатами и предмет интереса, то есть какие именно действия ее беспокоят. МИД России указал на недостаточность данных полученного запроса, но в данном случае интересно даже не это. Помните про 48 часов и ультиматум России?

Не прошло и суток, как выяснилось, что английские перестраховщики направили в авиакомпании, летающие на Украину предписание в течение 48 часов (!) прекратить все авиасообщение с этой страной (перестраховщики – это не те, кто дуют на воду, обжегшись на молоке, это компании, которые страхуют риски фирм, занятых в непосредственном страховом бизнесе). Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Страна.ua.

Поскольку у большинства авиакомпаний самолеты находятся в лизинге (а в лизинг они отдаются только при условии полной страховки), то все авиакомпании – и украинские, и зарубежные – могут прекратить свои полеты на Украину и из нее уже в понедельник. Незалежная может оказаться, по сути, в самой настоящей воздушной блокаде, причем, без всякого объявления "бесполетной зоны" и т.д. И ведь Россию в этом упрекнуть не удастся, потому что эту блокаду Украине устроил Запад и по своей собственной инициативе. Союзники, так сказать, на которых в Киеве возлагают все надежды. Более того, некоторые, как одна из ведущих мировых авиакомпаний голландская KLM, уже прекратили свои полеты в Киев с субботы, не дожидаясь срока истечения ультиматума.

Закон бумеранга действует, но есть сомнения, что всякого рода Кулебам на Украине хватит мозгов, чтобы это осознать. И они тогда продолжат в том же духе, собирая запущенные ими же бумеранги, прилетающие им в лоб, охапками.