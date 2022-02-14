Почему букеты, которые вручают победителям Олимпиады-2022, никогда не завянут

После окончания Игр олимпийцы смогут увезти цветочные букеты домой и сохранить на память. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болельщики зимних Олимпийских игр наверняка обратили внимание на небольшие яркие букеты, которые в Пекине вручают победителям соревнований вместе с медалями. С виду они совсем как настоящие – и все же это не так. Букеты Олимпиады-2022 никогда не завянут. После окончания Игр олимпийцы смогут увезти их домой и сохранить на память. Дело в том, что вместо обычных живых растений на зимних Играх в Пекине используются совершенно особенные цветы – сделанные вручную в технике шанхайского мастерства вязания из шерсти. Этот способ вязания является настоящим искусством и признан культурным наследием Шанхая. Для награждения победителей зимних Олимпийских игр и зимних Паралимпийских игр был изготовлен 1251 букет, составленный из 16 731 цветка. Все они вязались вручную. Чтобы изготовить букеты, китайским мастерам понадобилось почти 50 тысяч часов, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Вместо обычных живых растений на зимних Играх в Пекине используются совершенно особенные цветы – сделанные вручную в технике шанхайского мастерства вязания из шерсти. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Букеты, которые дарят олимпийским чемпионам, составлены из традиционных для Китая цветов: обычных роз, китайских роз, ландышей, гортензий, лунного лавра и оливковой ветви. Каждое из этих растений по отдельности символизирует дружбу, стойкость, счастье, единство, победу и мир. Необычный цветок голубого цвета – кореопсис красильный – символизирует твердую волю. Его добавят в букеты, которые будут вручаться победителям Паралимпийских игр в Пекине.

Букеты, которые дарят олимпийским чемпионам, составлены из традиционных для Китая цветов: обычных роз, китайских роз, ландышей, гортензий, лунного лавра и оливковой ветви. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот медали, которыми награждают олимпийских чемпионов зимних Игр-2022, вполне традиционны. Они получили название «Тонг Ксинь», что в переводе с китайского означает «вместе как единое целое». Дизайн медалей основан на древнекитайских нефритовых подвесках с пятью кругами. В центре каждой медали расположились пять олимпийских колец. Форма и вид наград довольно лаконичны, они перекликаются с теми медалями, которые вручали на летней Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

Каждое из этих растений по отдельности символизирует дружбу, стойкость, счастье, единство, победу и мир. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине открылись 4 февраля и завершатся 20 февраля. В соревнованиях участвуют около трех тысяч спортсменов из 95 стран. Столица Китая стала первым городом мира, принимающим одновременно и летние, и зимние Олимпийские игры.