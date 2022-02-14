«Нуждаться она не будет и сможет открыть свой бизнес»: почему у Олега и Пелагеи Сироты возникли проблемы с дележкой имущества

Известный сыровар Олег Сирота и его жена Пелагея неожиданно оказались под прицелом прессы не из-за сыра, а по причине развода. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известный сыровар Олег Сирота и его жена Пелагея неожиданно оказались под прицелом прессы не из-за сыра, а по причине развода. В конце прошлой недели экс-супруги объявили, что им удалось обо всем договориться и решить дело миром. Но осадочек остался. Ведь до этого Пелагея заявила, что, доверяя мужу, подписала брачный контракт. И, согласно нему, теперь у нее «ничего от слова совсем». Точнее, за ней остается подаренный бабушкой дом, но и тот заложен в ипотеку, которую брали на строительство коровника, - не очень надежная ситуация. А хозяин всего остального — бизнеса, сыроварни и т.п. - только Олег. В соцсетях фермер уже попал под «народный гнев» - мол, родил четырех детей, а теперь жадничает, имущество делить не хочет.

-У Олега сейчас кредитов на несколько сотен миллионов рублей, под них заложено все хозяйство, в том числе сыроварня, - рассказал «КП» друг семьи Сироты. - Брачный контракт был заключен за неделю до получения первого крупного кредита, и, согласно нему, Пелагея не является поручителем по этим кредитам. В этом и был смысл контракта — чтобы Олег один, а не вместе с женой, отвечал по долгам своего фермерского хозяйства. Какого-либо незаложенного имущества, которое можно было бы поделить, если бы брачного контракта не было, у Олега нет. Везде, по факту, хозяева банки.

Напомним хитрости российского законодательства: по нему, все, нажитое в браке, считается общим имуществом супругов. Долги одного из супругов - тоже «совместно нажитое». Брачным контрактом такую ситуацию можно изменить. Например, прописать, что при разводе за каждым из супругов останутся только то имущество и те долги, которые за ними «записаны» по документам.

В общем, девушки, не ходите замуж за предпринимателей, а выходите за менеджеров госкорпораций, у которых гарантированная зарплата и которым не надо набирать на свою деятельность кредитов. (Конечно, это шутка).

О чем конкретно теперь договорились супруги (официально они еще не разведены — суд состоится 15 марта), пока не разглашается. По словам друга семьи, «Пелагея и дети ни в чем не нуждаются, там сумма алиментов колоссальная». Из-за этого и был затык в переговорах.

- Олег опасался, что из-за таких выплат его предприятие может пойти на банкротство. На сегодня есть договоренность по сумме алиментов, крупным финансовым выплатам и покупке недвижимости. Пелагея, если захочет, сможет начать свой собственный бизнес (Олег поможет финансово).

Ранее Пелагея Сирота сообщила «КП», что планирует наладить производство пирожных, выпечки и завтраков.

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