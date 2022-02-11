"Дом отберут, а у меня больше ничего нет": Сыровар Олег Сирота и его жена Пелагея впервые откровенно рассказали о своем разводе

Сыровар Олег Сирота на радиостанции "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Тяжело быть в России известным предпринимателем. Даже не разведешься спокойно, без всенародного обсуждения. Вот и фермер и сыровар Олег Сирота оказался в центре громкого скандала не из-за того, что с его сырами что-то не так, а по причине неудавшейся семейной жизни и связанных с разводом разборок.

«В итоге после 11 лет брака:

Я осталась с брачным контрактом на руках. Который Олег уговорил меня подписать сразу после рождения 4 ребёнка и пребывания нас в реанимации. По этому контракту у меня не осталось ничего. Ни сыроварни, ни бизнеса, ни машин. Ничего от слова совсем. Все принадлежит Олегу», - написала в соцсетях несколько дней назад супруга (пока еще официально это так) Сироты Пелагея.

И буквально взорвала сеть. Развод Олега и Пелагеи - одна из самых обсуждаемых тем в интернете, по соседству с омикроном.

«МЫ НЕ СПРАВИЛИСЬ»

О разводе фермерская семья сообщила еще в октябре. «Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить. Не звоните мне, пожалуйста», - написал на своей страничке в «Фейсбуке» Олег.

«Мне важно сообщить, что Олег принял решение расторгнуть наш брак», - подтвердила Пелагея.

И, может быть, никто и не обратил бы внимание на очередное крушение очередной российской семьи. Но уж больно интересно все начиналось — во всяком случае, в пересказе самого Олега, который еще и прекрасный блогер. И именно из его постов большинство обычных россиян в основном и знает, каково нынче быть фермером на Руси.

«Свою личную единственную жену (даже не помню, было ли ей 18 лет) «выкупил» у ее отца (овцевода Германа Стерлигова, если кто не в курсе) на отличного орловского жеребца», - так Олег описывал начало своей семейной жизни. Что тут можно сказать — заинтриговал.

Сейчас у пары четверо детей. До развода Пелагея работала на сыроварне мужа и, так же, как и он, очень активно рассказывала о своей жизни в соцсетях.

Что послужило причиной развода, так и осталось тайной. Но, судя по всему, «по-дружески» разойтись не удалось.

«ОКАЖУСЬ НА УЛИЦЕ, ЕСЛИ ОН ПЕРЕСТАНЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ИПОТЕКУ»

«Наш единственный дом, который подарила мне бабушка, был заложен Олегом в ипотеку на строительство коровника на много лет. И даже эту ипотеку, уходя из семьи он отказался закрыть. И в любой момент я могу оказаться просто на улице с детьми, если он по каким-то причинам перестанет выплачивать ее», - так описывает в постах суть своих претензий и беспокойств Пелагея.

Как она рассказала в интервью news.ru, брачный контракт подписала, полностью доверяя мужу, который сказал, что так необходимо для бизнеса. И что, по брачному контракту, при разводе все, что записано на мужа, остается мужу, а что записано на жену — жене.

А теперь переведем суть вопроса на общепонятный язык, с учетом особенностей российского законодательства. По нему, любое имущество супругов, нажитое в браке, считается совместной собственностью. Бизнес — тоже. Исключение — если был подписан брачный контракт, тогда выполняются условия контракта. То есть, если бы брачного контракта не было, Пелагея могла претендовать на половину коровника, сыроварни и т. п. мужа, а так же ей досталась бы и половина долгов его фермерского бизнеса. Но по брачному контракту, если это все записано за Олегом, все это за ним и остается.

Дом, подаренный бабушкой, - по-любому собственность Пелагеи. По нашему законодательству, подарки, в отличие от покупок, остаются в собственности того из супругов, кому они были сделаны. Но дом заложен в ипотеку под строительство коровника — стало быть, сейчас им распоряжается банк. И развод тут не очень что-то меняет. Не будет выплачена ипотека — дом отберут.

Что касается «необходимости» брачного контракта «для бизнеса», то это не то чтобы ложь. Тем же банкам и другим потенциальным деловым партнерам обычно не очень нравится положение нашего Семейного кодекса про «поделить все поровну» при разводе — возможное появление в бизнесе экс-жены считается фактором риска.

Судя по тому, что говорит сама Пелагея, сознательно лишать ее жилья Олег не собирается и готов дальше платить ипотеку. Но мать четырех детей беспокоит, что с предпринимателями в России всякое бывает (и с этим не поспоришь).

- Я понимаю, что может случиться что угодно в жизни и Олег не по своей воле может потерять возможность выплачивать ипотеку. Дом просто отберут, а у меня больше ничего нет, - объяснила свои эмоции news.ru Пелагея. - Олег выплачивает ипотеку и говорит, что будет её выплачивать, если ничего не случится. Но случиться может что угодно за эти 15 лет.

«ВСЕ НЕМНОГО НЕ ТАК»

Сам Олег Сирота от объяснений долго воздерживался. Поначалу ограничивался редкими ответами на разгневанные комментарии на своей страничке в «Фейсбуке»: «Все немного не так. А описывать, как что и почему - я считаю, что мужчине не стоит», «я, правда, делаю все что могу».

За последнее время он серьезно изменился — во всяком случае внешне. Занялся спортом, похудел. В начале января ошарашил поклонников — а особенно поклонниц — новым имиджем. Больше никаких растрепанных кудрей и бороды а-ля «зажиточный крестьянин 19 века». Теперь скорее похоже на киноактера.

Фото: Личная страничка в соцсети Facebook

Еще и косуху купил, фото в ФБ прилагаются.

Фото: Личная страничка в соцсети Facebook

В конце января Олег Сирота рассказал и о причине перемен. Нет, это не развод, а возникшие еще несколько лет назад проблемы со здоровьем — они и заставили его серьезно заняться собой:

Фото: Личная страничка в соцсети Facebook

«Уже пожил и как бы хватит» — крутилось у меня в голове 2,5 года назад.

В ту ночь я плохо спал, кололо в спине, а когда очередной раз я с трудом поднимался по лестнице, я понял - это сердце. Головная боль, давление, сердце колошматило так, что о возможности прожить долгую и счастливую жизнь я уже и не думал.

На работе был небольшой кризис, в общественной работе совсем не получалось — нервы, бессонница, стресс, зацикливание.

Тогда я всерьез задумался, что если не пойду к врачу, то в 32 года моя история, как сыровара, отца и сына, закончится. И я пошел к кардиологу».

Дети, кстати, в его ленте в «Фейсбуке» тоже постоянно фигурируют. Вслед за своей фоткой после барбершопа опубликовал фотку сына: «Сирота младший тоже подстригся. Что скажете? Похож?»

Фото: Личная страничка в соцсети Facebook

И прямо идиллическая картинка с дня рождения Олега в декабре, через месяц с лишним после объявления о разводе. На фото — Олег со всеми четырьмя детьми. И комментарий:

Фото: Личная страничка в соцсети Facebook

«Идеальный вечер Дня Рождения в 34 года выглядел так: мы с малышней сварили макароны, налопались икры, спасли Пухлю в настольной игре, потом я их вымыл в душе, уложил спать, отнял книжки, выключил свет и в шутку подумал, что так выглядит идеальный праздник в старости».

Жена, если верить постам Олега Сироты, из его жизни тоже не исчезла. Вот вполне свежее, январское, со ссылкой на ютуб: «Друзья! Посмотрите новогодний выпуск «Я учусь готовить». Пелагея Сирота расскажет, как просто, вкусно, а главное, быстро сделать праздничные закуски».

«МЫ ПРЕОДОЛЕЛИ ЭМОЦИИ»

Теперь со сложными взаимоотношениями и имуществом фермерско-блогерской семьи разбирается суд. Заседание состоялось 10 февраля, но развод перенесли на 15 марта.

- Нам дали время подумать и решить все мирно. Я верю, что мирные договорённости будут достигнуты. И все будет по справедливости. Я не хочу многого, нам с детьми важно остаться в нашем доме, который сейчас заложен под строительство коровника на много лет. И чтоб этот «дамоклов меч» не висел над нами с детьми. И, само собой разумеется, мне важно, чтобы ответственность за содержание детей была не только на мне, — сообщила Пелагея в Фейсбуке после заседания. А буквально на следующий день — видимо, после разговора с Олегом — написала новый пост:

«Несмотря на пучину страстей и эмоций, мы с Олегом смогли договориться. Это был очень сложный период в моей жизни и очень тяжелые месяцы. Рада, что наконец-то мы пришли к взаимопониманию и можем идти дальше, оставаясь ответственными и любящими родителями.»

И, наконец, ситуацию впервые прокомментировал сам Олег Сирота. Тоже, как водится, в соцсетях:

«Друзья, все, кто проходил процесс развода, знают, как это непросто для всех сторон.

Я уважаю Пелагею, мы с ней не чужие люди, и я благодарен ей за все наши годы совместной жизни и за наших детей – они самое дорогое, что у меня есть, и я всегда буду о них заботиться.

Мы с Пелагеей преодолели эмоции, ещё раз спокойно проговорили все недопонимания и нашли устраивающее всех решение – мы остаемся родителями и, надеюсь, нам хватит мудрости, чтобы остаться друзьями. Я не хочу опровергать всякие небылицы, которые появились в этой истории, никогда не отказывался от своих обязательств, всегда их выполнял и не собираюсь от них отказываться.

Также признателен всем, кто поддерживает нас в этой ситуации, и прошу отнестись с уважением и пониманием к моему решению не давать никаких комментариев по разводу. Не надо делать из нас «сенсацию для СМИ».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Стерлигов вернул Сироте коня, полученного в качестве платы за дочь»

Но волну, которая пошла в СМИ и соцсетях, уже не остановить. Некоторые журналисты даже решили скрасить всю эту тяжелую ситуацию небольшой долей юмора. Так, сатирическое интернет-издание «Панорама», известное своими смешными фейковыми новостями (которые, впрочем, многие принимают за настоящие — ну что поделать, такова наша действительность) уже успело на эту тему постебаться. Мол, Мосгорсуд обязал Германа Стерлигова вернуть Олегу Сироте коня, полученного в качестве платы за дочь. Судьбу коня в брачном контракте забыли прописать, поэтому ее пришлось решать через суд, который и выиграл Олег.

«Глупо говорить, что я выиграл в суде. Я возвращаю Герману не просто Пелагею, а с приплодом – у неё четверо здоровых детей, а что получаю? Конягу, который, к тому же, на 11 лет старше, чем был, когда я его отдавал. Сплошной убыток», — так якобы прокомментировал вердикт сам Сирота. На всякий случай еще раз напоминаем — это «Панорама» так шутит.

А посетители соцсетей тем временем дают выход эмоциям самым серьезным образом.

«А вам не стыдно еще своим сыром торговать после того, что вы с женой и матерью ваших детей сделали?», - пишут бывшие поклонницы Олега.

«Покупать сыр у предпринимателя, который планирует оставить женю и детей без гроша? Да надо чтобы всё перестали покупать его сыр. Пусть разориться» (орфография авторская).

«Вам следует к "фермер, сыровар" добавить "абьюзер, вор, мошенник"».

Есть и другие мнения.

«Сомневаюсь, что он всех там ни с чем оставит. Уверен, что это на пользу бизнесу, что им управляет один человек - его основатель. В любом случае останутся алименты не маленькие, которые лучше платить с исправно работающего бизнеса, и останется наследственное право целого бизнеса, а не кучи его долей. А вообще-то их дело. Пелагея просто волнуется и, предполагаю, преувеличивает проблему».

«Олег, писак тут будет много. Но выпускать джина из бутылки нельзя. Советую урегулировать вопрос, это будет дешевле. Удачи вам! Жизнь разнообразна и непредсказуемо складывается иногда».

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

У меня не осталось ничего: Пелагея Сирота подписала брачный контракт и лишилась всего

В ближайшее время состоится суд по бракоразводному процессу Олега и Пелагеи (подробности)