К 14 февраля ОК запустили «Секретные валентинки» и заменили «классы» на лайки-сердечки

К 14 февраля на главной странице соцсети появилась возможность присоединиться к празднику

В честь Дня всех влюблённых пользователи Одноклассников смогут признаться друг другу в чувствах с помощью «Секретных валентинок», поставить «сердечко» вместо традиционного «класса» и установить тематические рамки от художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом».

К 14 февраля на главной странице соцсети появилась возможность присоединиться к празднику и поздравить близких с помощью «Секретных валентинок». Пользователи смогут выбрать понравившуюся валентинку-подарок из праздничного набора, добавить тёплое сообщение и отправить друзьям. Они также могут скрыть имя отправителя, и тогда у получателя появится возможность угадать тайного поклонника. Таким образом соцсеть перенесла традиционный формат обмена валентинками в онлайн.

Весь день, специально к празднику вместо традиционного «класса» пользователи смогут выражать эмоции с помощью красного «сердечка» к постам друзей и любимых групп в ленте новостей. Кроме того, можно будет поздравить друг друга с помощью тематических открыток в личных сообщениях, а в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» украсить фото тематической рамкой.

В День всех влюблённых пользователи ОК смогут примерить на свою фотографию тематические рамки с фразами о любви от аутичных художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом»: Александра Другова и Евгении Якушкиной. Рамки созданы к запуску благотворительной акции про любовь и хардкоры «Прикоснуться словами». Также на витрине Товаров ОК можно купить валентинки с цитатами студентов фонда и отправить их тем, кто дорог. Собранные с продажи средства будут перечислены на помощь аутичным детям и взрослым.

ОК регулярно поддерживает фонд «Антон тут рядом» и другие организации, которые занимаются помощью людям с особенностями развития. Так ОК борются с дискриминацией в обществе, чтобы всем пользователям соцсети было одинаково комфортно общаться, делиться своими новостями, проводить время. Новые рамки к 14 февраля помогут больше узнать о студентах фонда «Антон тут рядом» и их талантах.

Также к Дню святого Валентина ОК составили рейтинг и плейлист самых популярных романтических песен среди пользователей соцсети. Рейтинг был сформирован на основе наиболее прослушиваемых романтических песен. На первое место в музыкальном рейтинге ОК вышла композиция «Вдвоем» дуэта Максима Фадеева и Наргиз. В топ также вошли: «ЯТЛ» певицы Zivert, «Комета» музыканта JONY, «Океанами стали» певца Alekseev и «It Must Have Been Love» исполнительницы Roxette. Плейлист уже доступен для прослушивания в группе «Одноклассники. Всё ОК!»

ОК — самая популярная социальная сеть для празднования важных дней в году. Так, к новогодним праздникам ОК подготовили тематические активности в сервисе «Моменты» — пользователи могли загадать желания на 2022 год, записать новогодние поздравления с помощью формата «телесуфлёра» и поучаствовать в конкурсе «Новогоднее волшебство». Кроме того, 14 февраля 2021 года в ОК прошел флешмоб с хештегом #любовь. С помощью специального конструктора постов пользователи могли рассказать о том, что для них значит любовь и поделиться своими мыслями с друзьями.