Российские ученые запатентовали супертест на коронавирус

«Детектор коронавируса» относится к высокотехнологичным диагностическим системам нового поколения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изобретение с эффектным названием «детектор коронавируса» анонсировала пресс-служба Роспотребнадзора. Авторы разработки - ученые Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ), который входит в структуру ведомства.

С начала пандемии исследователи во всем мире работают над усовершенствованием диагностики ковида. Главные задачи - сделать результаты тестов точнее, а их получение - быстрее и дешевле. «Новая разработка ЦНИИЭ в полной мере отвечает этим требованиям», - уверяют в Роспотребнадзоре.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

«Детектор коронавируса» относится к высокотехнологичным диагностическим системам нового поколения. В его основе - технологии генной инженерии. Для того, чтобы «поймать» коронавирус в пробах пациентов, используется специальный комплекс белков, поясняют разработчики. Один вид белков предназначен для так называемой амплификации материала. То есть помогает увеличить число копий генетических фрагментов коронавируса, необходимых для его «опознания». Второй вид белков (они называются CRISPR/Cas) отвечает за распознавание мишени.

Кроме того, в тест-системе используется уникальный компонент - молекулы направляющих РНК. За счет их применения достигается ультрачувствительное выявление РНК коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Иными словами, удается обнаружить возбудителя COVID-19 в образцах зараженного человека, даже если концентрация вируса в носу и горле еще минимальна.

КОМУ ПРИГОДИТСЯ

Прежде всего новая разработка пригодится для ранней диагностики ковида у людей из групп риска. То есть пациентов старшего возраста и с тяжелыми хроническими заболеваниями. Таким больным грозят тяжелые осложнения коронавирусной инфекции, и желательно как можно раньше принять меры для противодействия коронавирусу.

Сегодня в мире зарегистрировано лишь одно противовирусное лекарство с доказанной высокой эффективностью. Это таблетки с действующим веществом paxlovid компании «Пфайзер» (в России они пока не доступны), предотвращающие госпитализацию в 9 из 10-ти случаев.

В то же время есть средства, хоть и менее эффективные, но снижающие риск осложнений. К их числу относится ряд препаратов на основе моноклональных антител, а также «Молнупиравир» компании Merck. И то, и другое входят в рекомендации российского Минздрава по лечению ковида.

Кроме того, о высокой эффективности по предотвращению тяжелой формы COVID-19 заявляют разработчики препарата «МИР 19». Однако пока официальных публикаций о результатах полноценных клинических исследований нет.

КОГДА АНАЛИЗ СТАНЕТ ДОСТУПЕН

Пока речь идет о патенте на изобретение. Для масштабирования разработки понадобится некоторое время (в Роспотребнадзоре не уточняют, сколько). Новый тест будет иметь шансы на широкое распространение, если подтвердит свою конкурентоспособность в сравнении с уже существующими тест-системами, считают эксперты. Их в России зарегистрировано уже больше сотни.

В то же время велика вероятность, что «детектор коронавируса» начнут применять в государственных медорганизациях прицельно для диагностики пациентов из групп высокого риска.

Наконец, новая технология благодаря своей чувствительности, скорости получения результата и относительной дешевизне наверняка пригодится в будущем, предполагают эпидемиологи. Поскольку мы можем столкнуться с появлением как очередных мутантов коронавируса, так и возбудителей не знакомых доселе инфекций.