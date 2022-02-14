Российские ученые разработали метод диагностики коронавируса на самых ранних стадиях Фото: Мария ЛЕНЦ

В России разработали метод диагностики коронавируса на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, который в будущем может будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что благодаря изобретенному учеными Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора «детектору коронавируса» COVID-19 можно будет диагностировать «на самых ранних стадиях заболевания». В пресс-службе ведомства уточнили, что сама технология «относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2».

Одно из важнейших преимуществ разработки ученых Роспотребнадзора — высокая чувствительность, и в будущем новую технологию можно будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем, которые не потребуют дорогого оборудования и больших затрат на их производство, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом месяце Минобороны России сообщило, что военные специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты разработали новый способ тестирования на коронавирус, он в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований и не уступает им по точности. Метод позволяет в режиме реального времени выделить вирус у носителя с точностью не менее 95%.

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