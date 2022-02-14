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Умные вещи14 февраля 2022 12:46

ВКонтакте широко отмечают День влюблённых: пользователи находят пару в объявлениях, отправляют анонимные валентинки и даже «разбивают сердца»

ВКонтакте подготовила сразу несколько спецпроектов ко Дню святого Валентина
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ВКонтакте регулярно готовит для пользователей праздничные спецпроекты

ВКонтакте регулярно готовит для пользователей праздничные спецпроекты

Пользователи могут признаться друг другу в симпатии с помощью виртуальной коробки для валентинок, узнать о необычной истории любви родом из социальной сети, бесплатно воспользоваться премиум-функциями VK Знакомств. А для тех, кто не поддерживает романтический настрой, ВКонтакте приготовила игру «Краш-тест».

Признания и знакомства

ВКонтакте появилась виртуальная «Коробка для валентинок». В специальном мини-приложении можно отправлять тайные послания любимым и друзьям: имена раскроются, только если симпатия окажется взаимной. Признание может быть и неанонимным, в таком случае оно дойдёт до адресата только через год — это возможность проверить свои чувства.

В мини-приложении можно установить специальный эмодзи-статус — он отображается справа от имени пользователя в профиле, сообщениях и комментариях. Эмодзи-статус подскажет, открыт ли человек к новым знакомствам, отправляет ли валентинки или разбивает сердца.

Найти пару поможет сервис VK Знакомства: всего на один день в нём открыт бесплатный доступ к премиум-функциям. Пользователи могут ставить суперлайки, возвращаться к предыдущим профилям и смотреть анкеты тех, кто проявил к ним интерес.

ВКонтакте зарождается немало историй любви — иногда при самых неожиданных обстоятельствах. Например, две пары из Екатеринбурга и Новосибирска рассказали о том, как они познакомились, когда покупали и продавали товары в сервисах VK. Обе пары уже сыграли свадьбы, а в одной из семей родились трое детей. Влюблённые получат за свои истории умные пылесосы Xiaomi от Юлы и Объявлений ВКонтакте.

Подарки и поздравления

ВКонтакте поможет найти необычные подарки для близких и получить деньги на их покупку. Всё это — в мини-приложении «Ярмарка подарков». Оно объединяет редкие товары из магазинов ВКонтакте, которые не найти на маркетплейсах: например, сувениры ручной работы или праздничные наборы. Чтобы выиграть деньги, нужно добавлять избранные товары в «Закладки».

ВКонтакте поможет поздравить близких с Днём всех влюблённых, даже если они сейчас далеко. На платформе VK Звонки появится кнопка «Обнять в звонке»: она поможет включить праздничный фон на время разговора и почувствовать тепло встреч на расстоянии. Порадовать родных можно и в переписке — с помощью особого романтичного оформления чатов.

Связывает людей и музыка. Пользователи могут делиться друг с другом специальными праздничными плейлистами в VK Музыке. Это плейлист «Вечная любовь» с давно известными песнями о главном и «Новая любовь» — с треками от фрешменов, которые учат говорить о чувствах по-новому.

В День святого Валентина можно выражать симпатию не только к друзьям и близким, но и к своим домашним животным. Сервис «Питомцы» предложит рассказать о тёплых чувствах к любимцу, а также поделиться его фотографией в истории или записи на своей странице.

Кроме того, ВКонтакте предложила рассказать о любви к главному человеку в своей жизни — самому себе. В сообществе «ВКонтакте с авторами» прошёл конкурс. Его участники делились тем, что ценят в себе, в разных творческих жанрах: стихах, фотографиях и автопортретах. Победители будут объявлены сегодня вечером в сообществе.

Для тех, кто против

ВКонтакте поможет поднять настроение и повеселиться тем, кто не чувствует себя комфортно в День святого Валентина. В игре «Краш-тест» пользователи смогут разбивать сердца: чем больше символов праздника удастся разрушить, тем лучше будет результат. Сердца в игре разбиваются самыми безжалостными фразами для расставаний: например, «Я не в ресурсе для отношений», «Тебе так будет лучше», «Люблю тебя, но как друга». Итогами игры можно поделиться с друзьями. Так можно обсудить непростые истории из жизни и поддержать друг друга.

ВКонтакте регулярно готовит для пользователей праздничные спецпроекты. Пользователей ждало много сюрпризов к Новому году: все желающие могли принять участие в розыгрыше призов более чем на 5 млрд рублей, позвонить Деду Морозу с голосовым помощником Марусей, подвести личные итоги года в социальной сети. Праздничные проекты объединяли ёлочные игрушки, спрятанные в разных разделах ВКонтакте.

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