Чубайс пообещал россиянам «совсем другую жизнь»: надо лишь ввести новый налог

Чубайс пообещал россиянам «совсем другую жизнь» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любой россиянин, заставший 90-е, инстинктивно напрягается после фразы «Чубайс пообещал...» Без паники, друзья: на этот раз никаких ваучеров. Чубайс теперь эколог, спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. И вот, выступая на правительственном совещании, Анатолий Борисович призвал как можно скорее ввести в России плату за углеродные выбросы.

Дело в том, что года через три Евросоюз грозится ввести «углеродный налог» - дополнительный сбор с компаний-экспортеров, которые портят воздух сильнее других. Логика Чубайса такова - надо опередить их и самим начать собирать деньги с таких компаний! Тогда эти платежи попадут не в чуждый европейский бюджет, а в родной российский.

По словам Чубайса, бюджет страны на 2024-2027 годы должен быть сформирован уже с учетом нового сбора. Анатолий Борисович пообещал, что после принятия этого принципиального решения наступит «совсем другая жизнь».

Чем же могут обернуться «зеленые» идеи Чубайса для россиян и нашей экономики?

- Предполагается, что новый налог будет стимулировать компании потреблять меньше ископаемых углеводородов. А значит, меньше будет загрязняться наша планета, - говорит Игорь Николаев, доктор экономических наук, директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». - Естественно, это увеличит себестоимость экспортируемых нефти и газа. Да, никто не хочет платить дополнительные налоги. Но это нормальный общепринятый подход, с которым мы, в принципе, согласились, как и практически все развитые страны. Либо вы побуждаете производителей к более экологическому производству, либо у нас происходят необратимые изменения климата.

По словам экономиста, сделать производство в России более «зеленым» будет непросто и уж тем более недешево. Поэтому проблем нам не избежать. Хотя сейчас ситуация на сырьевых рынках выглядит для России благоприятной.

- Сейчас в мире стали резко ограничивать потребление угля и цены на энергоресурсы даже выросли. А Россия, как поставщик нефти и газа, от этого выигрывает, - говорит Игорь Николаев. - Зато потом, когда период адаптации произойдет (и нефть неминуемо подешевеет. – Ред.), мы потеряем часть экспортных доходов. И в этом смысле «другая жизнь» будет не очень хорошей.