Чубайс рассказал, как спасти бюджет России

Анатолий Чубайс Фото: Михаил ФРОЛОВ

России необходимо как можно скорее вводить плату за углеродные выбросы, чтобы спасти бюджет страны от огромных взносов в Евросоюз в рамках движения к декарбонизации, заявил спецпредставитель российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на правительственном совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Его слова приводит РБК.

"То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза, - подчеркнул Чубайс. - Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза".

Спецпредставитель президента обратил внимание, что в Евросоюзе сейчас налог составляет около 100 долларов за тонну углекислого газа, выброшенного в атмосферу, но благодаря системе предоставления бесплатных квот средний показатель составляет порядка 50 долларов за тонну.

По словам Чубайса, для России взимание даже 10 долларов за тонну будет означать 1,5 трлн рублей поступлений, если исходить из текущего объема выбросов. Это реальность, с которой придется считаться, подчеркнул чиновник.

Как ранее писал сайт kp.ru, Чубайс заявил, что Россия стоит на пороге масштабной трансформации экономики, которая связана с энергопереходом на "чистую энергетику".

По его оценке, процесс будет таким же глобальным как информационная революция, свидетелями которой стало нынешнее поколение, и даже займет аналогичный период – около 30 лет. И коснется это не только электроэнергетики, отметил спецпредставитель президента РФ.