Как вернуть реке воду

Издалека и не скажешь, что к реке Сосне трудно подойти... Фото: ru.wikipedia.org

Реку Сосна в Долгоруковском районе Липецкой области когда-то называли Быстрой Сосной. Но за последние десятилетия шустрый приток Дона захирел и потерял прежнюю прыть. Берега поросли бурьяном, дно заилилось.

- Рыбаки, чтобы к воде подойти, прорубают тропинки в кустах, представляете? - возмущается жительница села Долгоруково Людмила Анатольевна.

Людмила Анатольевна родилась в 1983 году и всю жизнь прожила здесь, на сосновом берегу. Прекрасно помнит, как в детстве отдыхала с родителями на огромных песчаных пляжах. Такие и на море не везде бывают. А тут в родном селе такое богатство.

Сосна - река с характером. В иных местах разливается широко, в иных - поуже. Раньше пугала глубиной, но сейчас обмелела. Кое-где появились островки суши посреди водной глади. Отчасти виной тому бесконтрольное водопользование для орошения сельскохозяйственных угодий.

Может, и не было бы у реки будущего, если бы не проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В нынешнем году Сосна вошла в список водоемов, которые планируется привести в порядок. Ведь любой водоем - это не просто составляющая ландшафта, от него во многом зависят окружающая среда и здоровье живущих рядом людей.

...но с запущенными зарослями сложно справиться даже мощному экскаватору. Фото: Shutterstock

По оценке специалистов, у Сосны, как и у других малых рек, одинаковая судьба. С годами они утратили возможность самоочищаться и восстанавливаться из-за большой антропогенной нагрузки. В руслах копился различный мусор. Вода меняла цвет и порой неприятно пахла. Постепенно на дне образовывалась грунтовая подушка, отсекающая поступление подземных вод. И чем хуже становилась ситуация на притоках, тем хуже «чувствовали» себя крупные реки. Тот же Дон сегодня - одна из самых проблемных рек страны. Поэтому очень важно вернуть жизнь его «сосудистой системе».

- В этом году мы активно подключаемся к реализации «дорожной карты» по восстановлению реки Дон, - отметила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. - В масштабный план, принятый правительством Российской Федерации в 2021 году, входит строительство Багаевского гидроузла, реконструкция Донского магистрального канала, возведение и ремонт очистных сооружений. Наша часть работ - расчистка притоков Дона для увеличения водности реки. Семь регионов сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию для будущих мероприятий. А в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях к расчистке русел приступят уже в этом году.

Также в 2022 году начнутся работы на реке Деме в Башкирии, Баксане в Кабардино-Балкарии, Саранке в Мордовии, Берсуте в Татарстане, Иловле в Волгоградской области, на реке Лесной и ручье Гагаринском в Калининградской области, Большой Бире в Еврейской автономной области, на озере Моздокском в Северной Осетии.

Если говорить о цифрах, то по окончании всех работ, на которые Росводресурсы выделили 2,5 млрд рублей, экологические условия проживания улучшатся для почти полумиллиона жителей.