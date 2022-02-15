Британцу вернули вставную челюсть, утерянную им 11 лет назад в другой стране

На днях Пол получил бандероль, в которой лежала та самая вставная челюсть Фото: Shutterstock

В 2011 году англичанин Пол Бишоп отдыхал вместе с другом в Испании. Разгуливая по местным барам и пробуя сидр, пиво и прочие алкогольные напитки, мужчины опьянели.

- Помню наш отдых на курорте в Бенидорме, - рассказывает 63-летний Пол Бишоп. – В последний день мы напились, мне стало плохо, до туалета не добежал, меня стошнило в мусорное ведро, стоявшее рядом с барной стойкой. Дальше уже мало что помню.

Наутро Пол обнаружил, что он потерял вставные зубы.

Вместе с другом они перерыл всю постель, все сумки, обошли ближайшие бары, но ничего не нашли.

На днях Пол получил бандероль, в которой лежала та самая вставная челюсть. А еще письмо от испанских полицейских. Они рассказали, что нашли челюсть на свалке. Предполагая худшее о ее владельце, они провели ДНК-тест, результаты сравнили с хранящимися в общеевропейской базе, установили личность Бишопа, нашли его адрес и отправили странную находку ему по почте.

- Когда я увидел челюсть, то подумал, что кто-то меня разыгрывает, - смеется Бинош. – О моих зубах теперь знают в Европе больше, чем обо мне.

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