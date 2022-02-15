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Политика15 февраля 2022 9:20

Напуган и растерян. Почему Зеленский изменил текст обращения в последний момент

Обозреватель kp.ru Сергей Мардан проанализировал недавнюю речь президента Украины
Сергей МАРДАН
Сергей МАРДАН
Комментарии (48)Комментарии (48)(48)
Никто давно не ждет ничего сверхъестественного от Владимира Зеленского

Никто давно не ждет ничего сверхъестественного от Владимира Зеленского

Фото: REUTERS

Вечернее обращение президента Зеленского было похоже на что угодно, только не на «обращение к нации».

Дело не только в стилистике. Хотя сам жанр предполагает более высокий градус риторики, метафор и образов. Тут не лишним было бы хоть «братья и сестры», хоть - «К оружию, граждане».

Но получилось как у Салтыкова-Щедрина: «От него кровопролитиев ждали, а он — чижика съел».

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство».

Если бы президент Украины предложил через запятую наварить борща и вареников с вишней — этому бы тоже никто не удивился. А почему бы собственно и нет? Ленты, флаги, вареники, смалец...

Никто давно не ждет ничего сверхъестественного от Владимира Зеленского. Я бы даже сказал от него вообще уже ничего не ждут. Человек с повадками вагонного каталы, который развлекает соседей по купе анекдотами, а потом, между делом, предлагает перекинуться в картишки, остался тем же, кем был и два года назад.

Фото: СОЦСЕТИ

Но, в обращение к народу от «14 лютого 2022 року» это все же другая, новая драматургия.

Зеленский растерян. Зеленский — напуган. Обращение, видимо готовилось совершенно другое, но его пришлось заменить в самый последний момент.

Что было в исходном тексте можно только догадываться.

Может быть, согласие на выполнение Минских соглашений. Может быть угрозы олигархам, покинувшим Украину накануне объявленного вторжения. Может быть — роспуск Верховной Рады и введение режима чрезвычайного положения?

Но, что-то или точнее кто-то остановили Зеленского в последний момент. Остановили очень сильными аргументами.

В последнее время в западной прессе в числе вероятных сценариев будущего «вторжения» появилось новое «обновление».

Например, вчера газета Вашингтон Пост упомянула, что кроме танковых колонн, ракетно-бомбовых ударов и кибер-атак, на Украину буду направлены группы убийц, целью которых станет украинское руководство.

Если раньше журналисты и военные эксперты предпочитали подсчитывать число батальонно-тактических групп и рисовали на картах линию Коростень-Умань, то теперь сюжеты военно-тактической игры заиграли новыми красками.

Это — новое. И не исключено, что Владимиру Зеленскому намекнули, что если он сделает неверное решение и что-то пойдет не так, то у него есть все шансы стать жертвой спецоперации. А уж кто станет ее организатором, для него это не будет иметь никакого принципиального значения.

Украинская политика, вся украинская элита находится в состоянии хаоса, которого не переживала никогда. Ни в 2005, ни зимой-весной 2013-2014-го, ни в феврале 2015 года.

Десятки частных и чартерных бортов с олигархами, политиками, депутатами, общественными фигурами покинувшие Украину накануне - это новейшая иллюстрация булгаковской повести «Бег».

Уроженец Киева Михаил Булгаков своими глазами видел отплывающие в сторону Константинополя английские и французские пароходы, которые увозили, как тогда казалось на время, офицеров Белой Армии, бывших имперских чиновников, бывших банкиров, торговцев зерном и певиц петербургских кафешантанов.

Сегодня из Киева тоже бегут. А не состоявшийся ясновельможный пан гетьман всея Украины Володимир Зеленский уже прислушивается к шуму за дверью своего рабочего кабинета.

Ведь ему бежать никто не позволит. Два года назад он выбрал для себя довольно опасную роль, играть которую теперь придется до конца.

Украинский кризисУкраинский кризис: Новости