Зеленский подписал указ о Дне единения на Украине 16 февраля

Зеленский объявил на Украине День единения, назначив его на 16 февраля. Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский в понедельник 14 февраля обратился к нации и заявил, что подписал указ о Дне единения, который он назначил на 16 февраля. Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой гипотетического «нападения» России на Украину.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», - сказал Зеленский в видеообращении, трансляция которого доступна здесь в его Telegram.

Кроме убранства в национальных цветах, в День единения повсюду в Украине в 10 часов утра будет исполнен национальный гимн.

Зеленский заявил, что Украина в настоящее время сильна, как никогда ранее.

«Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильное, как никогда», - сказал он.

Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и предполагает решать путем переговоров все вопросы, в том числе и вопросы о возвращении в Украину Донбасса и Крыма.

Также Зеленский заявил, что правительство Украины должно в течение суток утвердить план о повышении довольствия солдат на 30% с 1 марта. Он также поручил ускорить формирование территориальной обороны, обеспечить ежедневное онлайн-информирование о реальной ситуации в сфере безопасности, обеспечить надлежащее исполнение чиновниками своих обязанностей и наказать тех, кто будет нарушать это распоряжение. Также Зеленский напомнил, что он призвал всех депутатов, покинувших страну, вернуться в течение 24 часов.

Ранее украинский депутат Кива назвал Байдена «главным провокатором» и призвал ликвидировать его.