«Тратил на себя по заграницам»: Навального снова судят, теперь - за присвоение денег

Во время перерыва Навальный вышел из-за стола - никакой клетки в этом зале не было... Его жена Юлия подошла к нему, супруги обнялись и даже поцеловались Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

ДАЛЕКО И РАНО

Исправительная колония №2 в Покрове Владимирской области не часто может похвастаться таким наплывом визитеров. С утра журналисты, кто с камерами и тяжеленными штативами, кто с блокнотом и телефоном, выстроились в очередь у КПП. На первое заседание далеко не первого суда над Алексеем Навальным аккредитоваться пожелали больше сотни корров самых разных СМИ. И в колонию пустили в итоге ... ВСЕХ. После досмотра с помощью ротвейлера по кличке Бублик журналистов завели в спецзал с экраном для видеотрансляции.

Вообще, забегая вперед, замечу, что суд в стенах колонии оказался более открытым и лояльным к подсудимому, чем иные процессы в столице. Доступ обеспечили даже родне Навального, прежде всего жене Юлии. При этом родня разместилась в самом зале заседаний, в перерывах супруги держались за руки, обнимались, целовались и вообще чувствовали себя как в парке на свидании. Судебные заседания в колонии даже на прием пищи прерываются – сравните с обычными условиями, когда подсудимых утром в суд привозят, а вечером увозят. И все...

Кого не удалось заметить у стен колонии, так это сторонников оппозиционера. Видимо, для них Покров в 9 утра — это слишком! Проще рассуждать в соцсетях о беспощадной судебной машине.

Между тем выездные заседания суда в колониях - дело-то не редкое. За последние 3 года таких прошло 8.947 штук.

НЕ ТУДА ПОТРАТИЛ

В этот раз Навального обвиняют в двух грехах. Во-первых, в оскорблении судьи - которое Навальный совершил во время суда по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Тогда, год назад, Навальный сравнивал суд с «фашистской коммендатурой» и обзывал судью Веру Акимову "группенфюрером" - та обиделась и передала материалы в СК.

Второе обвинение посерьезнее: следователи считают, что часть средств, собранных фондами Навального, оппозиционер и его приближенные истратили как минимум не на те цели, которые были заявлены, а иногда и просто на себя. Часть средств - это слабо сказано. По данным Следственного комитета, в преддверии президентских выборов 2018 года Навальный всячески позиционировал себя как кандидата на высший пост в стране. Он и его соратники активно призывали людей жертвовать на предвыборную кампанию Навального, в том время как, имея судимость, оппозиционер ну никак не мог претендовать на включение в избирательный список.

Навальный встречался с наиболее активными жертвователями, убеждал их продолжать перечислять средства. Однако все его предвыборные обещания с выборами не имели ничего общего. По выборному законодательству, к примеру, не истраченные на кампанию средства должны возвращаться жертвователям. Однако в случае с Навальным никакого избирательного счета не существовало, деньги шли на счета фондов, а также на личные счета. Они тратились на деятельность тех же фондов Навального, а также на личные цели оппозиционной верхушки - на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и отдых за границей". Часть средств, кстати, это слабо сказано: из собранных 588 миллионов рублей не на те цели было истрачено 356 миллионов.

Так что к 3,5 годам приговора за мошенничество в отношении компании " Ив Роше" может добавиться немалый срок еще по двум статьям. Максимальный срок может составить 10 лет лишения свободы.

Навальному вполне могут добавить немалый срок Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

Заседание началось, как и тысячи других.

- Где зарегистрированы, - задавала судья дежурные вопросы.

- Вы, наверное, заметили, что сейчас я осужден. Так что пока зарегистрирован здесь, во Владимирской области.

- Учитесь, работаете?

- Учусь работать в швейном цехе.

Все дальнейшее заседание шли попытки Навального вырваться из колонии Владимирской области и вернуть процесс в Москву.

Адвокаты, к примеру, жаловались, что им не дали взять в зал компьютеры и диктофоны. Но судья обещала все аудиозаписи процесса предоставить. Защитники сетовали, что в колонии нет кафе, их пообещали покормить...

Во время перерыва Навальный вышел из-за стола - никакой клетки в этом зале не было... Его жена Юлия подошла к нему, супруги обнялись и даже поцеловались. Вряд ли в каком-то другом суде такое возможно.

А после перерыва судья тут же объявила … новый перерыв – на принятие пищи подсудимым. Как говорится, права подсудимого на обед священны.

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