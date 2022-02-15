«Мог Андрея Малахова покусать!»: как и почему нервный актер Валерий Николаев оказался в психбольнице

Андрею Малахову на съемках шоу приходилось делать Валерию Николаеву комплименты, так как актер очень нервничал. Рядом с ним — партнерша по шоу «Танцы со звездами» Александра Акимова. Фото — канал «Россия»

56-летний актер Валерий Николаев вновь в эпицентре скандала. Вождение без прав, дебош в спецприемнике, госпитализация в психбольницу… А ведь Валера так старался начать новую жизнь. В конце прошлого года Николаева позвали участвовать в шоу «Танцы со звездами». На такой шаг продюсеры решились, так как Николаев не пил с 2016-го - снимался в сериалах, колесил с антрепризой. Один из позитивных итогов периода трезвой жизни – рождение семь месяцев назад сына Никиты. И вот новый срыв… Как докатился артист до такой жизни?

А мог бы жить в Голливуде

Валерий Николаев получил диплом «актера драматического театра и кино» 32 года назад. Руководителем курса в школе-студии МХАТ у Николаева был Олег Табаков, а однокурсниками – Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова. После учебы талантливого парня приняли в труппу МХТ. Его поездки заграницу на учебу начались еще в студенческие годы. Первый раз по студенческому обмену Валерий Николаев учился в Нью-Йорке: там получил диплом о том, что обучен танцевать степ и джаз. А когда после выпуска Николаев ставил спектакль как балетмейстер, то Олег Табаков отправил его на стажировку во Флоридский университет – там Валерий получил еще один диплом по классу танца. Танцевал Николаев и в спектаклях, и в кино: к примеру, в 1995 году в «Ширли-Мырли» вместе с женой Ириной Апексимовой.

А уже в 1996-м Николаев улетел сниматься в США, так как на родине работы было мало. А амбиции у молодого артиста были большие, поэтому Николаев решил попробовать покорить Голливуд. В зарубежных поездках Николаев завел профессиональные знакомства, его познакомили с агентами – они показывали отрывки из его спектаклей режиссерам… Так Валера попал сначала в «Поворот» (режиссер Оливер Стоун), потом в «Святой» (Филипп Нойс). Роли были заметные, но традиционно для наших - русских мафиози. Но гордится Николаев небольшой ролью: «Пятиминутную сцену со мной и Томом Хэнксом в фильме «Терминал» Спилберг снимал три дня. А потом подписал фотографию…» Недавно это фото Николаев приносил на одно ток-шоу: на нем Валерий в обнимку со Стивеном Спилбергом, а на обороте надпись: «Валера, Станиславский бы тобой гордился!»

Валерий Николаев и Стивен Спилберг, а также его знаменитое послание русскому актеру Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но голливудский эпизод закончился за три года – предложений больших не было, стало понятно, что вторым Брэд Питом нашему артисту не стать. Рисковать не стал – вернулся. Тем более, что в Москве ждала жена Ирина Апексимова с их маленькой дочкой. Сам Николаев так говорит о том периоде: «Это было почетно. Да, наверное, мог бы остаться, но всегда было понимание, что интереснее работы чем дома мне вряд ли предложат. Ментально очень сложно привыкнуть к той жизни. Мое мнение – где родился там и пригодился.

Вернувшись на родину, Валерий Николаев получил сценарий проекта, который сделал его знаменитым. Актер снялся в главной роли в сериале «День рождения Буржуя» (1999 год) и «День рождения Буржуя 2» (2001). В первой части проекта Николаев снимался с женой Апексимовой. На съемках у него случился роман с Дарьей Поверенновой, поэтому Апексимова ушла от мужа и вот второй части «буржуя» сниматься отказалась. После этой киноработы Валерий Николаев снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, но самой яркой его ролью так и остался бизнесмен по кличке Буржуй.

Валерий Николаев после ДТП в феврале 2016-го года поклялся жене, что бросит пил. Держался долго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сердцеед и дебошир сломал карьеру

За Николаевым в молодости женщины бегали сами. Валерий бросил актрису Дарью Повереннову ради головокружительного романа с певицей Татьяной Овсиенко… Потом был роман с артисткой Любовью Тихомировой и другими коллегами. При этом Николаев всегда общался с дочерью. И сейчас они большие друзья - Дарье Авратинской 27 лет, она работает в театре на Таганке, которым руководит Ирина Апексимова.

Сам Валерий Николаев по-настоящему влюбился десять лет назад, а в 2014-м году женился на воздушной гимнастке Эльмире Земсковой, которая младше его на 19 лет. Так вышло, что этой женщине пришлось на себе испытать – каково это быть супругой сильно пьющего артиста без тормозов.

Валерий недавно «раскаялся»: мол пить начал, когда умерли родители. Потом актер хандрил из-за отсутствия больших ролей. Куролесил на всю Москву. К примеру, восемь лет назад Валерий Николаев в шортах, шлепках и с микрофоном вышел во время фестиваля на арену Большого Московского цирка и предъявил претензию Эдгарду Запашному из-за увольнения жены Эльмиры. Оказалось, что Николаев «подшофе» перепутал адрес – его супруга всю жизнь работала в другом цирке. После этого в 2016-м годы случилось несколько резонансных скандалов с Николаевым: управление автомобилем в нетрезвом виде, наезд на пешехода… Экспертиза показала, что артист психически был здоров. Николаев тогда записал видеообращение: «Я очень виноват. В течение длительного времени я находился в состоянии глубокого стресса, страдал бессонницей, нервным напряжением. В моем сознании, видимо, перепутались жизнь героев на экране с реальной жизнью, и с ролью нормального человека я не справился. Сейчас специалисты помогают вернуть мне психологическое и моральное здоровье. Я вижу и понимаю, что вел себя непозволительно, особенно в отношении сотрудников полиции, которые действовали в рамках закона…» Наказали артиста штрафом и лишением прав. Когда случилось скандальное ДТП цирковая артистка Эльмира Земскова была на гастролях в Вене: по контракту она не могла бросить работу – в этом случае пришлось бы платить огромный штраф. Эльмира знаменитая воздушная гимнастка и хорошо зарабатывала на международных контрактах. Но как только Земскова смогла – приехала, то сразу поддержала мужа. Все время была рядом и держала за руку: в прямом и переносном смысле слова. Тогда-то Николаев поклялся жене не пить. Вскоре появились новые контракты – антреприза, съемки в сериалах.

Николаев с экс-женой Ириной Апексимовой и дочкой Дашей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валерий Николаев завязал с алкоголем в 2016-м – говорят закодировался. Именно поэтому 37-летнняя Эльмира решилась стать мамой - прошлым летом родила Валерию сына. Николаев пропадал в спортзале, сделал блефаропластику (удалил мешки под глазами) – хотел хорошо выглядеть. Недавно артист взял автокредит – купил машину, чтобы возить жену с сыном. Валерий собирался сесть за руль в сентябре 2022-го – когда истекут 76 месяцев лишения прав. Он прилюдно клялся, что выучил за эти годы назубок все правила дорожного движения. Кажется в карьере Николаева намечался крутой поворот: он планировал до середины марта сниматься в шоу «Танцы со звездами» (намеревался дойти до финала); потом у него контракт на съемки в сериале, потом собирался снимать сам как режиссер; начал готовить моноспекталь…

Первый тревожный звоночек прозвенел, когда Валерий «вышел в большой свет, под свет софитов». Начались репетиции и съемки шоу «Танцы со звездами». Валерий планировал стать победителем. Николаев ругался и с партнершей (профессиональной танцовщицей), и с одним из продюсеров проекта. Артист жаловался, что его называют «хамом». По контракту звезды должны слушаться хореографов, когда ставят номер. А Валерий сам себя считает большой звездой в танцах, поэтому ему такие порядки не нравились. Из-за разногласий с партнершей номера выходили смазанными, Валерий стал пропускать тренировки… Очень нервничал, почему-то вдруг прилюдно поблагодарил жену: «Она мне жизнь спасла!» Мог начать не впопад целовать плечо партнерши… Вел себя странно, но все посчитали: эпатажно. В итоге пара Валерия Николаева скатилась на последнее место в турнирной таблице. Валерий как-то разобиделся и уехал после своего номера, не стал ждать финального выхода на танцпол со всеми парами. Андрей Малахов как мог утешал нервного актера: сыпал комплиментами, так как боялся, что Николаев сорвет прямой эфир. Нервозность актера Николаева связывали с тем, что он «в алкогольной завязке». Поэтому недавно поскандалил на кинопремии «Золотой Орел» - актера не пустили на церемонию из-за отсутствия приглашения; поэтому вызывающе ведет себя на съемках «Танцев со звездами». В минувшие выходные Валера не приехал совсем на шоу…

Последняя жена актера воздушная гимнастка Эльмира Земскова родила минувшим летом сына. До этого Николаев несколько лет не пил. Фото — канал «Россия»

Оказалось, что в это время актер был уже в полиции. Интересно, что первый большой скандал в жизни Валерия Николаева случился, когда он снимался в шоу «Без страховки» (Первый канал). ДТП было в феврале 2016 года. И вот – февраль 2022 года, съемки в шоу «Танцы» («Россия»)… И Николаев опять попал в криминальную хронику. Валерия Николаева задержали за управление автомобилем без прав. В его моче якобы обнаружили каннабиноиды (следы марихуаны). Сам артист заявил, что эти вещества содержаться в лекарстве, которое ему назначено – однако врачи проверили и выяснили: в составе названного Николаевым препарата каннабиноидов нет. После задержания Николаева привезли в спецприемник, где он вел себя странно. Сначала поссорился с другим задержанным, а тот в отместку выплеснул на него горячий чай – Николаев стал жаловаться на ожоги, но прибывшие врачи их не нашли. Потом его отсадили в отдельную камеру, где по слухам актер разделся, громко лаял и хихикал – в общем вел себя неадекватно. Сотрудники правоохранительных органов переживали за состояние задержанного, поэтому вызвали «Скорую», которая госпитализировала Валерия с биполярным расстройством. Сейчас Валерий Николаев находится в психиатрической больнице №1. 14 февраля суд вынес решение о принудительном лечении актера. А жена «буржуя» Эльмира на день Святого Валентина получила уже два выгодных финансовых предложения – после выписки мужа их зовут сниматься в ток-шоу. Поклонники шоу «Танцы со звездами» теперь шутят в соцсетях: «Хорошо, что Николаев не лаял на съемках, а то мог и жюри, и ведущего Малахова покусать!»