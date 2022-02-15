Друг накормил таблетками от сердца: В московском колледже скончался 16-летний подросток

Второму мальчишке врачи сделали промывание желудка, он госпитализирован в одну из городских больниц. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В День Святого Валентина, 14 февраля, на севере Москвы скончался 16-летний студент. В политехнический колледж на улице Приорова вызывали скорую помощь.

- При вызове педагог сообщил, что один из учащихся внезапно потерял сознание и, кажется, перестал дышать, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Когда врачи приехали, им оставалось лишь констатировать смерть.

16-летний Витя Баранов (имя и фамилия изменены) скончался за считанные минуты.

- Когда начали опрашивать друзей, с которыми находился подросток, один из них признался, что накануне «угостил» нескольких ребят некими лекарствами, - говорит источник.

Оказалось, у молодого человека врачи обнаружили недавно легкие проблемы с работой сердца, выписали стимулирующие лекарства. А студент, недолго думая, притащил баночку с таблетками в колледж и предложил товарищам попробовать.

- Насколько известно, каждый принял по несколько таблеток. Через какое-то время Витя потерял сознание, еще один мальчик пожаловался на то, что ему стало трудно дышать.

Второму мальчишке врачи сделали промывание желудка, он госпитализирован в одну из городских больниц.

- В настоящее время допрашиваются свидетели и иные очевидцы произошедшего, назначаются судебные экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Ее фигурантом стал 16-летний студент, принесший в колледж таблетки. Наказание по этой статье - до 2 лет лишение свободы.

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