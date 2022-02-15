Сергей Степашин - об Олимпиаде: Мы же стреляющая - в хорошем смысле - страна. Надо бы подтянуть стрельбу в биатлоне

Сергей Степашин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- ...Сергей Вадимович, у нас завтра в газете идет такой вот «Вопрос дня» очень хороший: “Почему вы смотрите Олимпийские игры?”

- Ну, во-первых, я и сам когда-то занимался спортом. Правда, не зимними видами, но в хоккей играл, на лыжах бегал.

Во-вторых, это все-таки для моей страны испытание и престиж – показать свои возможности.

Особенно - сейчас. Мы же видим, как нас пытаются, прошу прощения, «опустить». В том числе, и в спорте. Поэтому вот смотрю по двум причинам. Но в первую очередь, конечно, потому что я люблю спорт.

- Вот сколько времени вы отводите сейчас Олимпиаде? Новости смотрите, потом какие-то репортажи вечером, потом - днем?

- Да! Вот Большунов когда с ребятами выиграл эстафету, я «болел», причем, самое интересное, с внучкой Аней. Она мне говорит – дед, ты где провалился, давай, смотри, как наши бегут. Я даже не ожидал, что она, оказывается, и фамилии всех знает. 12 лет девчонке. Вот тебе, пожалуйста. Никто не заставлял, кстати.

- Я, например, победный финиш Большунова смотрел трижды.

- Я дважды смотрел.

- Моя супруга раз пять, наверное.

- Это потрясающий лыжник. Чем-то напоминает Веденина, которого, я помню, смотрел давным-давно, когда еще учился в школе. Был такой выдающийся советский лыжник. Многократный олимпийский чемпион. Может быть, помнишь Веденина?

- Да, помню. Я знаю, что вы и до работы смотрите Олимпиаду, и вечером, и днём там ребята вам включают в машине репортажи. Вообще, как это влияет на ваше настроение?

- Когда выигрывают – хорошо влияет. Когда проигрывают, не очень. Как и для любого человека.

- А на работоспособность это тоже… ну, руки не опускаются?

- Для любого человека – человек с хорошим настроением лучше работает. Это совершенно очевидно.

- И ваши прогнозы дальше – там осталось несколько дней – сколько у нас будет золота и вообще - медалей?

- Ой, давай так, считать я не буду, иначе просчитаемся, не дай Бог… Я помню, как за Ванкуверскую Олимпиаду ругали тогда министерство спорта.

Ну, очень рассчитываю на фигурное катание, безусловно. Мы должны взять свои результаты, я в этом просто абсолютно убежден. Не все сказано еще в лыжных соревнованиях. Ну и, конечно, очень рассчитываю, что Большунов сможет побороться с норвежцами, потому что 50 километров – это рыцарская, самая сильная дистанция. Победитель считается королем лыж.

Ну и, конечно, хоккей. Мы любим хоккей, мы хоккейная страна. В прошлом году в Пхенчхане выиграли, что называется, на зубах у немцев и ты помнишь совершенно потрясающее торжество в нашей стране. Сейчас немцы уже вылетели, поэтому я очень рассчитываю, что мы сыграем в финале с кем-то – либо с канадцами, либо с американцами. Лучше с американцами…

А заодно надо ребятам показать, что мы никуда не собираемся нападать - ни 16-го, ни в другие дни.

- Ну, да, конечно. И еще. Вот у вас там мелькнуло, что спортивных чиновников потом начинают ругать после Олимпиады, после этих Игр надо кого-то ругать? Я имею в виду - из наших?

- Да нет, ругать никого не стоит. Единственное, надо подтянуть стрельбу в биатлоне. Обидно – столько медалей золотых упустили. Все-таки мы стреляющая страна, в хорошем смысле этого слова.

А то, что лыжные гонки подтянули - хорошо. И ещё я рассчитываю, что следующая Олимпиада будет с флагом, с гимном, с Россией – конечно, хороший концерт Чайковского, но все-таки это не гимн моей страны.

- Спасибо. Тогда я вам - по остальным итогам - в понедельник звоню?

- Нет, Саша, ты можешь позвонить в воскресенье, если мы выиграем в хоккей.

- Будем болеть вместе.

- Давай. Договорились.