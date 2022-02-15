Экс-глава Раменского района заявил, что не убивал любовницу: "Она была курицей, которая приносила золотые яйца"

Экс-главу Раменского района Андрея Кулакова обвиняют в убийстве любовницы. Фото: Александра БУДАЕВА

В Подольском городском суде начинали рассматривать громкое уголовное дело Андрея Кулакова - экс-главу Раменского района обвиняют в убийстве любовницы Евгении Исаенковой.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 мая 2019 года любовники встретились на пустыре, занялись сексом в машине. Потом поссорились: она вновь просила его уйти из семьи, он вновь отнекивался.

Эти отношения длились шесть лет с бурными ссорами, расставаниями и примирениями. В этот раз все могло выйти из-под контроля:

- Они сидят на переднем сидении, ссорятся, Кулаков бьет ее в нос, идет кровь, он перетаскивает ее на заднее сиденье душит. Сначала руками, потом неустановленным предметом. Ссадины, гематомы, асфиксия - Исаенкова умирает, а Кулаков уходит и пытается скрыть следы своего присутствия, в том числе, в квартире, которую они ранее сняли для своих встреч, - изложила сегодня версию гособвинения прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Московской области Диана Богатырева.

В ЛЮБОВНОМ УГАРЕ

Сам Андрей Кулаков с обвинением не согласен. Неожиданно для всех он сегодня дал показания первым, в самом начале процесса:

- Я не признаю того, в чем меня обвиняют. Да я виноват - ведь и я женат, и она была замужем, но я виноват исключительно перед нашими семьями, - заявил присяжным Андрей Кулаков. - Я не мог жить без этого человека, хотя понимаю всю аморальность этих отношений. Она была мне очень дорога, и я не в силах был прекратить эти отношения.

Андрей Кулаков и Евгения Исаенкова познакомились еще в 2012 году, когда он был главой поселка Удельного, где строили путепровод. Евгения была в инициативной группе, выступавшей против этого. Они вскоре нашли с Кулаковым общий язык, проект изменили, а уже в следующем году они стали любовниками.

- Евгения была очень темпераментным человеком, с ней тяжело было поддерживать отношения. Она была доброй, но пыталась "строить" меня под себя, и у нас случались часто перепалки и по личным, и по рабочим вопросам, - признался Кулаков. - Осенью 2014 года мы сильно поссорились она отправила нашу с ней переписку моей супруге, она все узнала , я порвал с Евгенией.

С Евгенией Исаенковой Кулаков познакомился еще в 2012 году.

Впрочем ненадолго. Отношения снова возобновились и продолжались еще несколько лет. Пара ссорилась, сходилась, расходилась, но снова воссоединялась. Не бросая при этом своих законных спутников жизни.

- В 2019 году мы сняли квартиру, чтобы она приводила туда дочь и готовила ее к тому, что мы однажды будем жить вместе, - рассказал присяжным бывший чиновник. - А осенью, после выборов, мы бы развелись и стали жить вместе.

СТРАННЫЕ ЛЮДИ...

По словам Кулакова, муж Евгении знал об их связи, и пара не разводилась только из-за дочери. У тогдашнего чиновника тоже были сложные отношения с женой - и связь с Евгенией он старательно скрывал

- Ведь иначе мне пришлось бы уйти, - объяснил он свою позицию.

Подарки, встречи на съемной квартире, секс в автомобиле, совместные поездки в псевдокомандировки. Даже в телефоне у него любовница была записана под чужим именем, и все переписки с ней удалялись.

- Евгения была для меня важна и по работе, - признал Андрей Кулаков. - Она была курицей, которая приносила мне золотые яйца. Ей доверяли то, что не доверяли мне. И всегда была за меня горой. Я ей полностью доверял, у нее были пароли от всех моих соцсетей.

Кулаков об убитой: "Евгения была очень темпераментным человеком, с ней тяжело было поддерживать отношения".

По словам подсудимого, в ночь убийства Евгении он был дома, и подтвердить это могут... жена и сын. Которые по-прежнему поддерживают его:

- Когда я после предыдущего процесса шел по Раменскому, ни в один магазин не мог зайти, чтоб меня никто не поддержал, чтоб никто не сказал: как хорошо, что справедливость восторжествовала. Не говоря уж о семье, - заявил Кулаков.

ГРЯДУТ СЮРПРИЗЫ

Напомним, в конце прошлого года суд присяжных оправдал Андрея Кулакова, но приговор отменили... потому что среди присяжных был человек с судимостью.

- Видимо, присяжные не совсем честно отвечали на вопросы, в том числе, о судимости. А проверить мы их можем лишь после того, как они перестанут выполнять функции судей, - объяснила Диана Богатырева.

- Сторона защиты вообще не может заниматься подобной проверкой, это делает гособвинения. И мы намерены обратиться в Конституционный суд, чтобы там рассмотрели норму отбора присяжных и объяснили, откуда у стороны гособвинения взялась эта привилегия, и почему ею пользуются так свободно, - пообещал адвокат Кулакова Артем Сарбашев.

Андрей Кулаков совещается с адвокатами. Фото: Александра БУДАЕВА

Как бы то ни было, вчера в Подольском городском суде набрали новую коллегию присяжных, и доказательства по делу сторонам предстоит представлять во второй раз. Впрочем скучно не будет: гособвинение намерено поменять тактику, а сторона защиты - предъявить новые доказательства невиновности Андрея Кулакова.

Корреспонденты kp.ru следят за развитием событий.