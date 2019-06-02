Подруга убитой любовницы главы Раменского района: «Кулаков был на ее похоронах, хотя уже тогда шептались, что он причастен к ее смерти»

1 июня стало известно об аресте главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Ему официально предъявлены обвинения в убийстве общественницы Евгении Исаенковой.

В Раменском это убийство обсуждают уже месяц. Заместителя председателя Общественной палаты района нашли мертвой в своей машине еще 4 мая. И хотя при первом осмотре следов убийства обнаружено не было, медицинская экспертиза тут же их установила — удушье. Предположительно, женщину задушили колготками. Подозрение пало на ее любовника, главу Раменского района Андрея Кулакова. Его биоматериал нашли в «Мерседесе» убитой. Также доподлинно известно, что между ними в ту ночь была половая связь.

Хотя официальных сообщений о том, что зампред Общественной палаты района найдена мертвой, не было, об этом знал весь город. Мнение знакомых и друзей разделилось. Одни уверены — это сделал высокопоставленный любовник. Другие считают, что главу города просто подставили. Но всех поразила реакция коллег, которые целый месяц делали вид, что Исаенкова просто умерла, а не трагически убита.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712306" frameborder="0"></iframe> Версия следователей: чиновник задушил любовницу.«Подмосковный Отелло», «Саша Белый 20 лет спустя»... Как только не называют главу Раменского района, задержанного по подозрению в убийстве любовницы. А вы верите, что это он задушил чиновницу?

«КП» удалось пообщаться с близкой подругой Евгении.

В ночь убийства тревогу забила мама Исаенковой

- В ту ночь 2-го мая тревогу забила старенькая мама Жени, - рассказала подруга Исаенковой Маргарита М. - Уже писали в СМИ, что она уехала вечером около 22. Сказала, что надо кому-то помочь. И не вернулась. Обычно, если что, она звонила или писала смс. А тут телефон отключен и все. Мама Жени обзвонила всех, кого могла. А под утро набрала полицию. Через два дня машину Жени нашли.

Евгения родилась и выросла в Москве. Но много лет жила в поселке Удельная, где у семьи дом.

- Это участок еще родителей Жени. Но ее бывший муж Саша построил там очень хороший дом. Там они и жили. После развода этот дом остался Жене.

- А чем занимался ее муж?

- Он бизнесмен. Старше Жени на 17 лет. Она была его второй женой. В браке родили дочку Верочку (имя ребенка изменено — ред.) Они развелись давно, и не из-за Кулакова. Там другая причина вовсе. И отношения хорошие у них остались после развода. Саша очень помогал и помогает.

Поселок этот давно уже не дачный. Это маленький и уютный городок. Есть школа, детский сад, поликлиника. Жизнь здесь была вполне комфортная. Чем именно занималась Исаенкова, и на что жила, ее приятельница рассказывать отказалась.

Андрей Кулаков свою вину не признает, хотя и подтверждает свои отношения с Евгенией Исаенковой. Фото: скрин с видео заседания

- Женя очень активная была. Ее в поселке все знали. Она боролась против строительства магистрали, которую хотели проложить прямо у жилых домов. Впоследствии решение о строительстве отменили. Участвовала активно в обустройстве нашей улицы.

- Кулаков долгое время был главой администрации поселка Удельная (с 2005 по 2015). Так они и познакомились?

- Да. Роман у них закрутился еще где-то в 2013 — 2014. Сначала тайный, конечно. Женя никому ничего не рассказала. Потом, когда Кулаков пошел на повышение и ушел работать в администрацию района, сначала замом, а потом и руководителем, Женя пошла за ним.

Как известно из официального досье, Исаенкова сначала работала в Главном управлении социальных коммуникаций. Потом стала руководителем районного Молодежного центра. Из неофициальных источников - была ближайшей соратницей Кулакова. Его глазами и ушами, как он сам любил говорить.

- Последние пару лет их роман уже не был секретом, по сути. Все коллеги и в Общественной палате, и в администрации знали, - продолжает Маргарита.

- И молчали?

- А что они могли сделать… Знаете, меня больше поразила их реакция, когда все это случилось, точнее ее отсутствие. 16 мая в день похорон просто повесили ее фото и «Скорбим». А этот некролог, который появился на официальной странице только через три недели. Он очень трогательный да, но столько времени с момента смерти уже прошло. До этого как будто боялись что-то сказать.

Некролог, о котором говорит подруга, действительно очень эмоциональный и человеческий.

Вот как вспоминает о коллеге член ОП Раменского района Егор Мартынов: «Волею судьбы я случайно занял место рядом с Женей и она, немедля ни минуты, с присущей ей легкостью завела разговор:

- Ты новый директор Молодежного центра?

- Да, это я. Мартынов Егор!

- Евгения Комитет!

Почему-то представилась она именно так. Словно «Комитет» это ее фамилия. Я и записал ее навсегда именно так в телефоне, хотя давно порывался поменять официальное и суровое наименование на простое и теплое "Женька"».

Но причину смерти упоминают вскользь. Мол, трагическая, и полиция разберется. Совпадение или нет, но именно 29 мая Андрей Кулаков официально сложил с себя полномочия главы района. Арестован он Бабушкинским судом Москвы 1 июня. Тогда же информация разлетелась по всем СМИ страны. До этого об убийстве зампреда Общественной палаты Евгении Исаенковой широкой общественности известно не было.

- Вы были на похоронах?

- Да, конечно. На женину маму больно было смотреть. Как она теперь? Верочку, наверное, к себе заберет папа. А она с кем останется?

- А Кулаков-то был?

- Был, да. Тогда уже шли слухи по городу о его причастности к ее смерти. Но никто в них не верил.

Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сейчас верят?

- Половина да. Но есть и те, кто считает, что его просто подставили. Правда, я не понимаю, за что? Но в эту версию с шантажом я не верю, что Женя могла ставить ультиматумы. Нет. У них достаточно ровные были отношения, без страстей. Жена Кулакова тоже смирилась давно. Хотя у них двое детей. Вчера смотрела кадры из суда, там жена была. Я с ней лично не знакома, но знаю, как она выглядит.

- А Евгения смирилась с тем, что она на вторых ролях?

- ...Мне сложно сказать. Конечно, никакой женщине такое положение не в радость. Она такая яркая была. Красивая, модная, любила быть на виду. Следила за собой очень тщательно, всегда прекрасно выглядела. И такая обаятельная, умела расположить к себе любого. Прекрасный человек. Очень жаль. Очень.

Руку сильного покровителя Исаенковой чувствовали в Общественной палате района.

- Я с 2014 по 2017 была экспертом ОП, - рассказала «КП» Людмила Макарова. - Я тоже пыталась избраться членом палаты, но не смогла. Там все так сложно, все только для своих. А ее взяли. Да потом еще и заместителем председателя. Так что сильный покровитель за ней чувствовался.

- Вы с ней лично были знакомы?

- Шапочно. Она с коллегой как-то подвозила меня с мероприятия. Обещала помочь с получением квартиры (Людмила с сыном инвалидом много лет скитались по общежитиям — ред.) Я тогда жаловалась, что на эту общественную работу у меня последние деньги уходят. Они сказали, что тоже все на свои. И машина личная, и бензин.

Свою вину Андрей Кулаков отрицает, хотя и сознался в романтических связях с убитой. Адвокат экс-главы заявил, что они будут оспаривать арест. Пока же Кулаков отправлен в СИЗО.

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