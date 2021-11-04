«Лезть не стоило. По-другому будем решать»: кто угрожал любовнице бывшего главы Раменского района перед ее убийством

Андрей Кулаков оправдан присяжными, следователям предстоит найти настоящего преступника. Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

В этой истории все атрибуты залихватского триллера: секс, политика, любовный треугольник, жестокое убийство и много темных мест, в которых 2,5 года разбирались следователи. А еще очень редкий для России судебный вердикт: не виновен. 27 октября экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве своей любовницы Евгении Исаенковой, был оправдан судом присяжных.

Чиновника прозвали раменским Отелло, а он оказался не виновен. Но странностей в деле от этого меньше не стало.

Евгения Исаенкова жила вместе с мужем в поселке Удельная.

ОБРАЗЦОВЫЙ ЧИНОВНИК...

Сейчас Кулакову 46 лет. Родился в Жуковском, выучился на инженера на факультете гидроаэродинамики МАИ «Стрела». Пять лет отработал в легендарном ЦАГИ (научный центр, в котором зародилась российская авиация), а затем потихоньку пошел во власть. Сначала был замом главы села Вялки (1300 жителей), а затем первым лицом дачного поселка Удельная (15 тысяч жителей) — все они в Раменском округе.

Под Новый год, аккурат 31 декабря 2015-го, Кулаков получил должность главы Раменского района.

— Всегда выражал лояльность власти. Его кабинет в дипломах и чиновничьих знаках отличия «За высокий профессионализм», «Содействие закону», «За трудовые заслуги». Всегда при костюме, семьянин (у Кулакова сын-старшеклассник и дочь-студентка — прим. авт.). Уроженец этих мест, инженер. Выборы в Удельном дважды выигрывал. Наверху его приметили. Предыдущий глава Раменского района Владимир Демин стал сдавать позиции и сделал себя главой совета депутатов. А молодого Кулакова поставили во главе администрации, — рассказал kp.ru один из местных чиновников, который попросил не указывать его имя.

Сейчас Кулакову 46 лет. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

...И РОКОВАЯ КРАСОТКА

Она выглядела как Шэрон Стоун из «Основного инстинкта». Роковая, неприступная блондинка в брендовых платьях, на белом джипе Mercedes-Benz. Евгения Исаенкова жила вместе с мужем в поселке Удельная. Кирпичный коттедж за двухметровым забором. Одно время была риэлтором, а потом переключилась на общественную деятельность.

— Лебедей спасала, собак, кошек, всем помогала, — вспоминают жители поселка. — Муж-бизнесмен ее содержал (тот и сам говорил об этом на суде — прим. авт.). А она стала местной общественницей. Так и познакомилась с Кулаковым, который тогда главой нашим был.

Их роман завязался в 2013-м. Исаенковой было 33 года. Все вспоминают ее бойкой, решительной дамой. Выступая на суде, прокурор дал ей такую характеристику: «Активная, настойчивая, эмоциональная».

Через год адюльтера она прислала жене Кулакова переписку с любовником. После этого чиновник почти на год разорвал с ней отношения. Но незадолго до назначения на пост главы Раменского района возобновил связь.

Кулаков и на суде рассказывал, как протащил фаворитку во власть. Поставил ее зампредседателя районной Общественной палаты. Строго говоря, должность мало что решающая. Но, очевидно, она была нужна для выплеска общественно-полезных амбиций Исаенковой.

Был у нее свой кабинет и в администрации. Евгения отвечала за отдел соцобеспечения, а потом - работу с молодежью. А еще была кем-то вроде пиарщика своего босса — вела соцсети главы округа.

— Всегда была на моей стороне, я получал огромное количество информации от нее, знал о планах оппозиции, знал, что говорилось за моей спиной, ценил ее, — говорил на суде Кулаков.

— После ее смерти я пересматривал наш архив. Есть одно видео, где она с коллегами по палате катается на детской карусели. Веселая и беззаботная... Такой я ее и запомню: с легким налетом детства в поведении, — рассказал председатель местной Общественной палаты Олег Стогов.

Кулаков и на суде рассказывал, как протащил фаворитку во власть.

ПЕРВЫЕ СТРАННОСТИ

Последний раз семья видела Евгению вечером 1 мая 2019-го. С мужем они поженились в 2007 году, но спустя семь лет отношения дали трещину. Жили как знакомые под одной крышей, спали в разных комнатах. Разбегаться не стали из-за ребенка — все это показания мужа Исаенковой на суде.

Он вспоминает:

Ночью жена запустила стиральную машинку. На часах было 23:30. После этого она оставила дома три своих мобильника, а вместо этого взяла телефон дочери. И уехала. Ребенку сказала, что «нужна помощь хорошему человеку».

Ни ночью, ни утром Евгения домой не вернулась. 3 мая Исаенков пришел в полицию с заявлением на розыск. Спустя сутки машину Евгении обнаружили на окраине Раменского.

Исаенкова лежала зажатой между передними и задними сиденьями своего джипа. Лицо с запекшейся кровью пристыло к коврику для ног.

Евгения была в городе человеком известным. Но в первом протоколе об обнаружении машины полицией сказано, что личность женщины не установлена. Предположим, оперуполномоченные далеки от кулуаров местной администрации и не знали ее. Однако пробить номер тачки по базе и соотнести имя владелицы с найденным телом — вещи очевидные. Почему-то этого не сделали. А ведь в райотделе уже лежало заявление мужа.

Общественницу похоронили только 16 мая в закрытом гробу. Тело несколько суток пролежало в запертой машине на жаре, а потом затянулись процедуры в морге.

29 мая Андрей Кулаков написал заявление о сложении с себя полномочий. Спустя два дня его вызвали на первый допрос, на котором было предъявлено обвинение. Чиновник сразу настаивал: не убивал.

3 мая Исаенков пришел в полицию с заявлением на розыск. Спустя сутки машину Евгении обнаружили на окраине Раменского.

В МОРГЕ — БЕСПРЕДЕЛ, В КВАРТИРЕ — ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА

В бытность главой Андрей Кулаков щедро выделял из бюджета деньги на установку камер наблюдения в районе. На его элитной высотке, в которой он жил с семьей, висят три штуки. А на маршруте Исаенковой от дома в поселке Удельная до места смерти на краю Раменского их десятки. Как на заборах частных домов, так и камеры городской системы наблюдения.

Но ни одной записи в деле не появилось.

Местные полицейские и сыщики не запросили записи в первые дни. Поэтому видеоархив частных лиц пропал. На доме Кулакова камеры вообще оказались нерабочими. Когда дело передали в областной Главк Следственного комитета (спустя три недели после гибели Исаенковой), драгоценное время было упущено.

Исаенкова лежала зажатой между передними и задними сиденьями своего джипа.

Собрать больше улик не получилось и из-за странного инцидента в раменском морге, куда привезли убитую. Когда криминалистам отдали на экспертизу одежду Исаенковой (колготки, кофту, куртку, косынки и сумку), то оказалось — они все в биологическом материале другого трупа. Судмедэксперт, которая выступала на суде, рассказала, что это следы с тела «гражданина Кулагина» — просто еще один усопший.

— На вещах Исаенковой очень много биологического материала Кулагина. Как будто ее одеждой помыли стол, на котором лежал другой труп. Если бы было случайное загрязнение, то были бы участки... но здесь на каждом вещдоке большое количество биологического материала, — выступила эксперт судебно-экспертного центра СК Елена Кузнецова.

То есть собрать более мелкие частицы ДНК с вещей убитой было невозможно.

Было у любовников и свое гнездышко — арендованная квартира, куда Кулаков и Исаенкова сбегали после важных совещаний в администрации. От съемной квартиры до места убийства — 400 метров. А от дома Кулакова — 2 км.

О месте встреч экс-глава честно рассказал. Когда туда пришли с обыском следователи, изымать там было нечего. Квартира идеально убрана, все поверхности протерли. Только на прикроватной тумбе чек из супермаркета, датированный 30 апреля.

Квиток идеально сочетался с алиби чиновника. Он говорил, что любовницу последний раз видел живой именно 30-го числа.

ДНК НА БЕЛЬЕ

Что стало причиной смерти Исаенковой? Глядя на фото с места преступления, любой человек с мало-мальски развитыми логическими способностями скажет: к этому кто-то приложил руку. Однако местные сыщики почему-то сначала рассматривали другие версии: инфаркт, инсульт, аллергическая асфиксия.

Общественница действительно задохнулась, вот только не от аллергии, а, вероятно, от провода или куска ткани, затянутого на ее горле. Перед этим убийца шибанул ей кулаком в нос. Орудие убийства не нашли. Но когда дело передали в областное ГСУ СКР, эксперты выяснили, что убита она была не на заднем сиденье. Либо на переднем, либо возле машины. Убийца перенес ее тело.

Внедорожник Исаенковой, который до этого несколько недель простоял на полицейской стоянке, оказался слишком чистым. Дверные ручки протерты. В салоне без лишних отпечатков.

Больше дали соскобы из-под ногтей убитой. В них обнаружили эпителий Кулакова — проще говоря, частички кожи. По версии обвинения, такое могло случиться, если любовник — последний, кого убитая видела перед смертью и либо прикасалась к нему, либо активно защищалась.

— А что такого? Восемь лет у них была любовная связь, — объяснял адвокат наличие кожи своего подзащитного под ногтями убитой.

На нижнем белье общественницы нашли следы спермы любовника.

— 30 апреля около 12 часов дня у нас состоялась интимная близость. Мы более трех часов провели в кровати, не одеваясь. Возможно, Исаенкова села на мой биоматериал, а потом надела трусы, — предположил Кулаков на суде.

Как бы вульгарно это ни звучало, но если верить этому объяснению, то получается, Исаенкова два дня проходила в одних трусах. И больше ни к кому не прикасалась руками.

Евгения была в городе человеком известным. Но в первом протоколе об обнаружении машины полицией сказано, что личность женщины не установлена.

ДЕТЕКТОР ЛЖИ

Когда Кулакова впервые вызвали на допрос к областным следователям, ему предложили пройти полиграф.

— К детектору лжи в судах сложное отношение. По резонансным делам, когда дело доходит до Главка СК, всем подозреваемым предлагают этот тест. Полиграфолог из Следственного комитета. В менее громких делах подсудимый может сам заказать и оплатить полиграф. И в том, и в другом случае его показания не считаются 100% доказательством. Их могут принять к сведению, а могут проигнорировать. Полиграф — это техника, которая выдает что-то вроде кардиограммы. Трактует ее специалист и выдает заключение: врет человек или нет, — рассказал «КП» полиграфолог Сергей Корниенко.

Полиграф Кулаков не прошел. Когда он говорил «Нет» на вопрос «Ты убил?», показатели подскочили.

— Я был шокирован, не знал, как реагировать на новость о том, что меня обвиняют в убийстве, — объяснил он журналистам проваленный тест перед одним из заседаний суда.

Главными свидетелями защиты стали близкие и знакомые Кулакова: сын, жена и бабушка-консьержка в доме, где живет глава.

Жена чиновника Юлия рассказала, что Первомай (Исаенкову убили в ночь с 1 на 2 мая) они с мужем и сыном отгуляли на даче друзей. Вернулись домой после 23:00. Юлия пошла спать, а благоверный остался смотреть телевизор в другой комнате. Даже вспомнил, что показывали российское фэнтези «Гоголь. Начало». Адвокаты даже заказали на телеканале эфирную справку, что в ту ночь по телеку крутили именно этот фильм.

— Я вставала в полночь и видела, как Андрей смотрел телевизор. А потом в 2 или 3 ночи попросила у него стакан воды. Утром он уехал на работу, — рассказала присяжным Юлия Кулакова.

— Ночью ко мне заходил папа. Я слушал музыку, а он сказал мне заканчивать и ложиться спать, — рассказал 15-летний сын Кулакова.

— Я видела, как в ту ночь семья вернулась домой. После этого Кулаков никуда не выходил, — подтвердила консьержка.

При этом в доме экс-главы есть запасной выход на первом этаже. Консьержка же стережет парадный. Но у пенсионерки был готов ответ:

— Я сижу так, что мне и вторую дверь видно. Да и я бы услышала, если б кто-то ей хлопнул.

На одном из телешоу, посвященном делу Кулакова, она призналась, что пьет снотворное, чтобы поспать на работе. Но именно в ту ночь его не принимала, пока не дождалась чету Кулаковых с гуляний и не засвидетельствовала, как они прошли в квартиру.

ТАИНСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСКА

В своем айфоне Кулаков номер любовницы обозначил стандартно — «Евгения». Ещё один номер Исаенковой он внес в черный список. Объяснил, что сделал так, чтобы она ему ненароком не позвонила в неудобный момент.

Когда Кулаков впервые оказался на допросе в СК, он показал свою переписку с Исаенковой от 1 мая.

— Спокойной ночи, солнце мое. Во сколько разбудить? — интересовался чиновник.

— Как встанешь, — ответила Евгения и пожелала спокойной ночи.

Следом идут утренние сообщения (2 мая) от Кулакова: «Не могу дозвониться, просыпайся», «Солнышко, хватит спать», «Солнце, блин, ну что за дела?», «Куда делась-то?», «Что случилось?»

Спустя месяц после убийства возлюбленной Кулаков сохранил эти сообщения. А все более ранние удалил.

Телефоны Кулакова и Исаенковой отдали на экспертизу спецам из силовых ведомств. Те смогли восстановить некоторые удаленные сообщения. Вскрылось много интересного. Последние месяцы перед смертью Исаенковой отправляли сообщения контакты, записанные как «Желвак», «Потолок», «Черепаша», «Кариб».

«Лезть не стоило. По-другому будем решать».

«Андрюша ничего не порешает».

«Если бы хотел убить, закрыл бы все сначала и начал бы с Андрея».

«Тебе там помощь не нужна? Слухи ходят, тебя ищут».

«Меня сложно по-настоящему разозлить. Но у тебя, кажется, получается».

«Дура… вечно не побегаешь».

А вот, что Исаенкова писала абоненту «АН» (Кулакова зовут Андрей Николаевич):

— Ты отдалился….

— Пока я все это не решу, они не отстанут от меня, — ответил абонент.

Кулаков сказал, что это не он и не понимает, кто все эти странные контакты. На его телефоне было сообщение, которое он выслал абоненту «Е».

— Ты окончательно меня извела, не заставляй переходить к радикальным действиям. Поняла? Просто уйди.

— Сначала я думал, что переписывался с Евгенией — с ней было непросто... Потом понял, что писал другому человеку. Какому человеку, вспомнить не смогу. Это кто-то из хорошо знакомых, но точно не Евгения, — объяснил экс-чиновник на суде.

У части загадочных абонентов хакерам удалось определить номера. Этих людей нашли. Но они открестились от своего авторства. Подозрений на их счет у следствия не возникло. Вероятно, их мобильники взломали и использовали абонентские номера, чтобы слать угрозы.

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ПРИСЯЖНЫМ

Присяжных на процесс отбирали трижды. Кратко расскажем об этом институте. По просьбе обвиняемого вердикт по делу могут выносить заседатели. Дела об убийстве слушают шесть человек + один запасной. Предварительно суды рассылают тысячам граждан письма о том, что они включены в резерв присяжных.

На суд по делу Кулакова сначала позвали 1000 жителей. Пришли 13. Выяснилось, что компьютер почему-то выбрал их всех друг за другом в алфавитном порядке, а должен был вперемешку. Желающих развернули. Во второй раз приглашения разослали уже 2000 жителей, но никто не откликнулся. Только с третьего раза набрали необходимое число членов коллегии и запустили процесс.

Все вышеописанное присяжные несколько месяцев слушали на суде от гособвинителя и адвокатов подсудимого. 27 октября обе стороны выступили с последним словом.

— Делайте выводы, почему дело главы Раменского района рассматривается не там, а в Подольске, — резюмировал прокурор, озвучив вереницу улик и странных совпадений в деле.

— Люди, это не я, я не мог этого сделать... Я этого преступления не совершал, — заявил после трехчасового выступления Андрей Кулаков.

Присяжным надо было ответить на четыре вопроса: было ли убийство, если да, то убил ли Кулаков, виновен ли он и заслуживает ли снисхождения. На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, на последующие — отрицательно. Вердикт: Кулаков не виновен.

— Вы никогда не пожалеете, что приняли такое решение! — сказал бывший глава, когда его отпустили из-под стражи в зале суда.

Вопрос ребром

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Присяжными Кулаков признан невиновным. Но судья еще не вынес оправдательный приговор. Но это лишь процессуальная формальность. Итоговый суд состоится 15 ноября.

После Кулаков сможет требовать извинений от прокуратуры, попросить у государства компенсацию за моральный вред и упущенное время, в которое он мог зарабатывать. Правда, как мы помним, за два дня до предъявления обвинения Кулаков написал заявление по собственному желанию. То есть компенсацию зарплаты главы района он не получит. Бывший чиновник пока требований не заявлял.

Прокуратура заняла выжидательную позицию. После объявления оправдательного приговора у гособвинителя 10 дней на обжалование. Но чтобы апелляция была неформальной, придется еще раз представить вышестоящему суду улики и убедить в их значимости. В противном случае уголовное дело вернут следователям, и сыщикам вновь предстоит искать убийцу Евгении Исаенковой.

КОНКРЕТНО

Мотивы преступления по версии следствия

1. Заражение ВИЧ. Изначально была версия: якобы у убитой обнаружили опасное заболевание. Она рассказала об этом любовнику, и тот озверел. Однако позже все опровергли сами следователи. Исаенкова не болела.

2. Грозилась рассказать правду жене. О том, что Кулаков ходит налево, его супруге уже докладывали. Да, последние годы она не знала о том, что муж принялся за старое. Но ни в архиве переписки, ни в показаниях знакомых Исаенковой не звучало, что та собиралась вновь напомнить сопернице о себе.

3. Итоговый мотив, который был представлен на суде: ревность. По версии следствия, убитая закрутила еще один роман на стороне. Рассказала об этом любовнику-чиновнику, тот не сдержался. Однако найти третьего персонажа «любовного треугольника» не удалось.

В результате все три версии оказались несостоятельны. Убедительных доказательств вины экс-главы представить не смогли.

КСТАТИ

Кукла вуду и книги по черной магии

В доме, где жила Исаенкова, нашли полтора десятка книг по черной магии. Она хранила их рядом с кроватью. Знакомые говорят, что убитая увлекалась ворожбой, посещала гадалок. Их даже опрашивали следователи, чтобы установить, не проговорилась ли женщина о своих недоброжелателях или об отношениях с Кулаковым. Но ведьмы людям в погонах ничего дельного не сообщили. Под кроватью Исаенковой нашли куклу вуду в мужском образе. Но кого она символизировала - Кулакова или других мужчин из окружения убитой, спросить не у кого.

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