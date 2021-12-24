Приревновал и задушил: Тайный свидетель рассказал о признании экс-главы Раменского района в убийстве любовницы

Дело отправили на пересмотр из-за ряда ошибок, допущенных в процессе Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Один из самых спорных приговоров уходящего 2021-го: вердикт «невиновен», который 27 октября вынес суд присяжных экс-главе Раменского района Андрею Кулакову. Он был подсудимым в деле об убийстве своей любовницы 39-летней Евгении Исаенковой.

Но дело развалилось на глазах. Хотя прокуратура посчитала доказательства, собранные следствием, достаточными для подтверждения вины подсудимого. Надзорный орган подал апелляцию. И 23 декабря Московский областной суд отменил оправдательный приговор Андрею Кулакову (см. «Кстати»).

Брать под стражу Кулакова снова не стали — отпустили домой под подписку о невыезде. Теперь суд вновь будет разбираться в обстоятельствах громкого убийства. Пройдет ли новый процесс с участием присяжных или без них — волен решать Кулаков.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

4 мая 2019 года в Раменском нашли «Мерседес» с телом замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. И только спустя месяц в деле появился обвиняемый – уже бывший глава района 44-летний Андрей Кулаков (буквально за два дня до задержания он успел уйти в отставку – см. «Конкретно»)

Роман чиновника и его помощницы начался в 2013-м. Тогда Кулаков был главой небольшого поселка, где жила Евгения с мужем и дочерью.

Кулаков тоже женат, есть сын. Однако любовники были не в силах прекратить связь. Кулаков, поднимаясь по служебной лестнице, тянул за собой и Евгению.

4 мая 2019 года в Раменском нашли «Мерседес» с телом замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой

«ТЫ ДОЛГО БУДЕШЬ ПОРТИТЬ МНЕ ЖИЗНЬ?»

Об этих сложных и нервных отношениях мы много писали. Есть переписка Исаенковой и Кулакова. Угрозы и упреки сменяются жаркими уверениями в любви. А потом снова – холодок, обвинения – с ее стороны, злобные реплики – с его.

Евгения писала абоненту «АН» (Кулакова зовут Андрей Николаевич):

— Ты отдалился….

На телефоне Кулакова было сообщение, которое он выслал абоненту «Е».

— Ты окончательно меня извела, не заставляй переходить к радикальным действиям. Поняла? Просто уйди.

Любовница, превратившаяся в обузу?

Была версия, что Исаенкова грозилась рассказать жене Кулакова об их отношениях.

Из переписки:

«Евгения: А если ты не будешь читать и отвечать, я напишу твоей жене на телефон: передайте Андрею)))) Подпись - Женя!

Андрей: Что происходит? Оставь и меня и мою семью в покое. Еще чуть-чуть и я скажу: будь проклят тот день, когда мы с тобой встретились! Ты чего хочешь-то вообще, ***? Объясни мне!

Е.: Ну давай говори! Я уже ничему не удивляюсь! Андрей, наступил момент, когда мне стало все равно, что ты обо мне думаешь. И я удивляюсь, как твою трусость, переходящую на визг, я не хотела замечать раньше. Напомню, что пока я твою семью не трогаю.

А.: Ты долго будешь портить мне жизнь?

Е.: Мне не нравится вопрос: ты долго будешь портить мне жизнь? Я еще не начинала портить.

А.: Какая же ты сука! Когда человеку плохо, ты стараешься сделать еще хуже! Начинай! Порть! Хороший ты наш человек! Лучший в мире просто!»

Однако о том, что Кулаков ходит налево, его супруге уже докладывали. Скорее, сообщения выглядели, как шантаж обиженной возлюбленной. Тем более после ссоры следовало примирение и новый всплеск нежности.

Из переписки:

«Е.: А еще мне очень хорошо после сегодняшней нашей встречи.

А.: Кстати, это был, наверное, лучший наш день в слободе))) Писать пока не буду, неудобно, позже)

Е.: Я тебя люблю)))

А.: Люблю тебя...»

Роман чиновника и его помощницы начался в 2013-м

«НЕ СООБРАЖАЛ, ЧТО ДЕЛАЛ»

Итоговый мотив, который был представлен на суде: ревность. По версии следствия, убитая закрутила еще один роман на стороне. Рассказала об этом любовнику-чиновнику, тот не сдержался.

KP.RU стало известно о тайном свидетеле. Это мужчина, с которым Кулаков несколько дней провел в одной камере следственного изолятора. Именно этот факт, то есть не самая блестящая биография, сыграла на руку стороне защиты. В суде звучали призывы к присяжным не доверять показаниям сидельца, якобы тот мог солгать.

А вот с самими показаниями тайного свидетеля все четко: тут и способ убийства, и мотив.

Из материалов уголовного дела: «Кулаков А.Н. рассказал мне, что убил свою девушку. Он признался, что удушил ее, так как приревновал ее к другому мужчине. Кулаков А.Н. сообщил ему, что не соображал, что делал, на него что-то нашло, когда узнал о ее измене и поэтому он ее задушил, по-другому он ситуацию разрешить не мог. Также Кулаков А.Н. сказал, что он сможет все решить за деньги, проблем с деньгами у него нет, таким образом, сможет избежать уголовной ответственности».

Кулаков в суде заявил, что все сказанное – фантазии сокамерника.

Однако помимо показаний тайного свидетеля в уголовном деле были и другие подтверждения виновности Кулакова (см. «Конкретно»).

Андрей Кулаков утверждал о своей невиновности Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КОНКРЕТНО

Сломанные камеры и экспертиза ДНК

- В ночь убийства камеры не работали. Система «Безопасной город» Раменского находится в ведении муниципалитета, который в то время напрямую подчинялся самому Кулакову.

- Досрочное увольнение Кулакова с должности главы района. 29 мая он написал заявление о сложении с себя полномочий. Спустя два дня его вызвали на первый допрос, на котором было предъявлено обвинение.

- Молекулярно-генетические экспертизы установившие, что Кулаков касался одежды убитой в местах удушения. ДНК Кулакова обнаружено под ногтями убитой. Согласно заключению эксперта, по количеству потожировых следов Кулакова на пальцах Исаенковой, он – это последний прижизненный контакт потерпевшей.

- Восстановленная после удаления переписка, в которой Кулаков угрожал Исаенковой расправой накануне их встречи.

- Показания дочери убитой о том, что мама в ночь убийства переписывалась с Кулаковым.

- Показания Кулакова на полиграфе. Когда он говорил «Нет» на вопрос «Ты убил?», показатели подскочили. Эксперты сделали вывод, что подсудимый лжет. Кстати, муж убитой, предприниматель Александр Исаенков добровольно прошел полиграф. Заключение - Исаенков не причастен к совершению преступления. Вот только показания полиграфа в суде не учитывают.

КСТАТИ

ПРИЧИНА ОТМЕНЫ ПРИГОВОРА

Как стало известно kp.ru, дело отправили на пересмотр из-за ряда ошибок, допущенных в процессе. Выяснилось, что один из присяжных был судим. По закону, заседатели не могут иметь криминального прошлого. Кроме того, у одного из свидетелей по делу обнаружилось психическое заболевание — о ком именно идет речь, в прокуратуре не пояснили.

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