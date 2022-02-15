Актриса Мария Миронова и писательница Ирада Берг приняли участие в проекте «Чтения со смыслом»

Мария Миронова читает с листа рассказ Юлии Градовой на тему "Один счастливый день". Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Актриса Мария Миронова и писательница Ирада Берг читали рассказы из нового сборника «Один счастливый день».

- Выбирая тему года, мы решили остановиться на теме счастья, но направить ее во временное пространство одного дня. Интересный эксперимент: такие разные эти счастливые дни у каждого из нас, - говорит автор проекта «Чтение со смыслом» Ирада Берг. - Идея этого проекта родился несколько лет назад. Это творческая лаборатория. Для молодых авторов – это проба пера в жанре рассказа. Нам бы хотелось, чтобы наш проект «Чтение со смыслом» стал бы площадкой, на которой собираются талантливые люди.

В литературном конкурсе «Один счастливый день» приняли участие и опытные, известные авторы, и дебютанты.

В сборник вошли эссе Аллы Демидовой, Сергея Николаевича, Леонарда Блаватника, интервью Марии Мироновой.

Место для подведения итогов конкурса выбрано неслучайное. Книжный клуб «Достоевский» - это светский интеллектуальный салон в центре Москвы, расположенный напротив Центрального Дома литераторов. Сюда приходят люди за современными бестселлерами, за книжными новинками. Книжный клуб предполагает камерную обстановку, атмосферу интеллектуального салона. С этого года «Достоевский» раз в месяц будет представлять нового автора, чьё имя пока не очень известно широкому читателю, однако его писательские заслуги уже отмечены в книжном сообществе.

Среди зрителей, которые внимательно слушали "Чтение со смыслом", был молодой муж Марии Мироновой Андрей Сорока. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Мы объявили тему для заявок и потом по результатам отбора опубликовали в этом сборнике лучшие, с нашей точки зрения, рассказы, - сказала на встрече актриса Мария Миронова. – «Один счастливый день» - это тема совершенно не драматургическая. Хорошая литература основана на драме, на коллизиях, на конфликте... Невероятно сложно писать о счастье. Во-первых, как это состояние выразить словами? Во-вторых, как найти для него драматургический ход?

Но идея очень интересная. Поэтому я захотела поддержать проект. Сегодня мало современных писателей, вообще мало людей, которые пишут.

Всё что происходит вокруг нас: социальные сети, Инстаграм, TikTok замещают чтение. Современные дети задают вопрос: а зачем читать? Тебе каждый день подают переваренную, готовую информацию.

Я вижу реальную опасность в том, что не останется литературы нашего времени, у молодых авторов нет возможности для реализации. Но многое, что сегодня занимает время и жизнь молодежи, уйдёт, его сметет ветер перемен. А хорошая литература останется.

Из нашего сборника «Один счастливый день» я бы хотела обратить внимание на рассказ Юлии Градовой. Причем не только отметить его (этот рассказ стал победителем конкурса), но и прочесть. Ощущение счастье – тонкая материя, которая возникает здесь и сейчас. Этот проект даёт возможность почувствовать ту эмоцию, которую авторы испытали, когда писали свои рассказы...

Далее Мария Миронова читала с листа рассказ Юлии Градовой, в котором довольно трудно определить фабулу. Но фабула и счастье – такие же разные субстанции, как лед и пламень. Одно понятие - из области логического, причинно-следственного, другое - из области чувств и тонких ощущений, которыми хочется поделиться здесь и сейчас.

Мечта о счастье общая, но понимание счастья у каждого своё.

В конце творческой встречи Ирада Берг объявила новую тему для следующего конкурса – «Мечты сбываются». Свои рассказы уже можно присылать в проект «Чтение со смыслом». Их будет отбирать компетентное жюри. Лучшие работы войдут в следующий сборник. «Сейчас много психологических и мотивационных тренингов на тему, как добиться успеха, как сделать так, чтобы мечта сбылась. Просто надо мыслить масштабно. И мечты сбудутся», - поделилась своим рецептом писательница Ирада Берг.