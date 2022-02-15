«Комсомолка» стала двукратным лауреатом премии «Digital Communication AWARDS»

Подведены итоги престижного профессионального конкурса - «Digital Communication AWARDS». В премии приняли участие 65 компаний, которые подали на рассмотрение жюри 200 проектов.

Победителем в номинации «СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА&СООБЩЕСТВО: Одноклассники» стал психологический проект «Без паники!». Наша идея заключалась в том, чтобы помочь россиянам поправить свои отношения с близкими, наладить общение со своим внутренним «я», вернуть спокойствие и позитивный настрой. Так мы запустили серию онлайн-лекций в социальной сети «Одноклассники», где психологи в прямом эфире отвечали на интересующие читателей вопросы: как выйти из депрессии, побороть прокрастинацию, и пережить измену любимого человека и многие другие.

Александра Лябина, главный редактор КП-ТВ: «Мы запустили проект «Без паники», когда почувствовали, что многим нашим подписчикам в «Одноклассниках» нужна психологическая помощь. Люди устали из-за пандемии - из-за болезней, неуверенности в завтрашнем дне… Но, увы, далеко не всем из наших подписчиков доступны визиты к психологу. Тогда мы решили, что приведём к этим людям психологов в прямой эфир и совершенно бесплатно. Надеемся, наши онлайн-лекции кому-то помогли найти ответ на мучивший их вопрос, а кого-то мотивировали на новые свершения. В общем, верим, что мы были полезны нашим подписчикам. А это главная награда! Хотя высокая оценка жюри - это тоже для нас важно и очень приятно. Так что - спасибо АКМР!»

Второй проект отмечен дипломом в номинации «DIGITAL-МЕДИА & ИНСТРУМЕНТЫ: ВИДЕО». Это особенный проект, который был создан в сотрудничестве «КП» и фонда «География добра». Благодаря нему мы спасли 10 жизней. Точнее, эти жизни спасли подписчики KP.RU в соцсетях, которые откликнулись на просьбы о помощи.

«Что касается нашего совместного проекта с фондом «География добра», то это, без сомнения, любимый проект всего нашего коллектива. Мы гордимся тем, что благодаря нашим видео удалось собрать более 2,1 млн рублей в помощь нуждающимся россиянам. Восхищаемся нашими подписчиками за их отзывчивость и доброту!» - прокомментировала Александра Лябина.

СПРАВКА

«Digital Communication AWARDS» - ежегодный профессиональный конкурс, который проводит Ассоциация директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России. Премия учреждена в целях пропаганды наиболее значимых достижений в области digital-коммуникаций, продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.