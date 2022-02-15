Гениальная Валиева, совершенная Щербакова и максималистка Трусова: У каждой нашей фигуристки на Олимпиаде своя война. И они в ней побеждают

Камила Валиева и Этери Тутберидзе в Пекине. Фото: REUTERS

Короткая программа завершилась триумфом.

Валиева первая, Щербакова вторая, Трусова четвертая. Пока четвертая. Нашу Сашу опередила прекрасная японка Сакамото Каори, расположившаяся на промежуточном третьем месте, но, может быть, так даже и лучше. Нельзя загонять соперников в угол. Пусть будет интрига. А Саша, упавшая с тройного акселя - не "завалила" программу, как пишут некоторые. Просто Этери умеет меняться и удивлять. Хейтеры ругали тренерский штаб Тутберидзе за "фабрику детей". На нынешние Игры она привезла трех абсолютно разных спортсменок. Гениальную и совершенную девочку Валиеву, "женское катание" в лице удивительной красавицы Анны Щербаковой. Максималистку и спортсменку Сашу Трусову, которая готова идти на риск, жертвовать медалью, но выполнить заветный аксель. Сегодня аксель не получился. Саша развела руками и сказала: "я не жалею".

Камила Валиева. Фото: REUTERS

Когда неделю назад одна журналистка спросила Сашу, какая у нее цель, Саша ответила: "Я хочу прыгнуть все свои квады". Это удивило журналистку. Казалось бы, надо мыслить дальше, глубже, масшабней. Получить золото Олимпиады, выиграть командник, да мало ли.

Александра Трусова. Фото: REUTERS

Теперь думается о том, что этим ответом Саша дала понять, что три девочки в группе Тутберидзе - не соперницы друг другу. У каждой - свои цели, у каждой - своя война.

Когда-нибудь про эту Олимпиаду снимут такое кино, что будет рыдать весь мир. Я не хочу даже представлять, что пришлось пережить девчонкам и их тренеру. Они ехали на главные старты жизни, а окунулись в свинцовые мерзости войны, развязанные взрослыми людьми, которые не могут простить превосходства пятнадцатилетней Камилы. Невозможно вспоминать, как Камила закрывала лицо капюшоном на тренировке. Как плакала на плече тренера, как ей пришлось держать ответ за пробы времен очаковских и покоренья Крыма. Любой бы сломался - на то и был расчет. Но она не дрогнула и сегодня выдала пусть не лучший прокат (аксель был с помаркой), но все же заставила зал встать и возглавила турнирную таблицу.

Так и работает настоящее искусство: вопреки обстоятельствам, вопреки войне. Уже даже и неважно, проиграет Камила или победит. Все сложности и препоны делают ей биографию великой спортсменки, о которой уже не забудут независимо от того, получит она медаль или нет.

Свою войну выстояла и Анна Щербакова. Сломаный накануне стартов конек - страшный сон для фигуриста. Девять лет назад Артем Бородулин, с которым случилось подобное несчастье, вынужден был завершить карьеру. Пока остальные тренировались, Ане пришлось разнашивать новые ботинки, набивать мозоли, терпеть боль, падать с квадов. Из-за этого спортсменка отказалась от некоторых элементов в короткой программе. Но в итоге Аня победила. Единственная из всех тридцати участниц короткой программы, откатала чисто, без малейшей помарки. А весь мир еще раз восхитился ее красотой и совершенством.

Анна Щербакова. Фото: REUTERS

Простите за дурацкий каламбур, образ Щербаковой для меня связан с образом Китти Щербацкой из "Анны Карениной": И "детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотою стана", и "выражение глаз, кротких, спокойных и правдивых", и в особенности ее улыбка, переносившая... в волшебный мир, где чувствуешь себя умиленным и смягченным..."

А ведь, помимо необыкновенной красоты, Аня - еще и удивительная умница и просто очень хорошо воспитанная девушка, к слову, никогда не забывающая слова благодарности учителю.

Говоря о наших героинях, хочется сказать о соперниках. Американку Марайю Белл у нас особенно любят за искрящиеся глаза и какое-то совершенно русское лицо и называют Маша Колокольчикова.

Марайя Белл. Фото: REUTERS

Так вот Колокольчикова, в отличие от многих западных журналистов и отечественных хейтеров, не побоялась поддержать Валиеву-Щербакову-Трусову.

"Я была на их тренировках, - сказала Марайя. - Они делают все так, что никаких вопросов просто не может быть".

Эти слова дорогого стоят.

Выдыхать рано. Впереди последний, самый трудный бой. А потом - новый бой, и долгие разбирательства, которые еще непонятно чем закончатся. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим.

После просмотра короткой программы вспомнился финал старого советского фильма "Мио, мой Мио". Когда зло говорит, что оно непобедимо, Мио возражает ему: "О нет, я сюда пришел только для того, чтобы уничтожить зло. А если не я, то придет другой принц, и еще один, и еще!"

Так и у нас: не Валиева, так Щербакова. Не Щербакова - так Трусова.

Сегодня великая Этери вернула нам веру в чудо.

#СпасибоЭтери.