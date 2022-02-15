Камила Валиева заплакала после короткой программы на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева расплакалась после выступления, в котором совершила ошибку. Фото: REUTERS

Камила Валиева представила короткую программу на Олимпиаде во вторник 15 февраля. Российская фигуристка сделала ошибку при исполнении тройного акселя, но несмотря на это, пока она занимает первое место.

Зал встретил 15-летнюю Камилу Валиеву аплодисментами и овациями. У фигуристки не получился тройной аксель, и она получила красный квадратик за невыполненный элемент. Но другие элементы – тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп Камила исполнила чисто. После выступления фигуристка расплакалась.

В общей сложности суди дали Валиевой 82,16 балла.

После Камилы Валиевой выступают еще четыре фигуристки, в том числе россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова.

Онлайн-трансляция выступления фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине доступна здесь на kp.ru.