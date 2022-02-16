«Притулился, нахохлился, двинуться не может»: Как я спасла голубя и перестала доверять приметам

Журналистка kp.ru выручила замершую птицу и разобралась в тонкостях спасения пернатых Фото: Ярослава ТАНЬКОВА

Накануне Рождества в окно ударилась птица. Голубь. Он бил крыльями в стекло, явно падая и как бы пытаясь уцепиться за карниз. Я наблюдала это будто в оцепенении – в памяти всплыла плохая примета. Говорят, если птица ударится в окно, кто-то в семье умрет. Наконец, голубь сдался и исчез.

А я, с колотящимся сердцем, принялась обзванивать тех близких, кто в возрасте. Все были живы и здоровы. Мне даже стыдно стало. Через пару часов вышла прогуляться. Гляжу, а моя "плохая примета" притулилась в уголочке у крыльца, нахохлилась и даже взлететь уже не может. Помирать собирались не родственники, а голубь, о чем он и пытался сообщать мне чуть ранее.

Крепчал мороз, темнело. Клевать печенье птиц отказался – не было сил. А брать его домой… Говорят же, что "голуби разносчики всякой заразы" и вообще "пернатые крысы". Не то, чтобы я впервые увидела замерзающего голубя - не раз, стараясь не смотреть, вслед за всеми проходила мимо чернеющих в соленом городском снегу клубочков. Но в этот раз стало жалко особенно - Рождество же. Мой внутренний монолог звучал примерно так:

- А если он больной?

- А перчатки и ветеринары на что? Он же будет сидеть в коробке, а не шастать по тарелкам.

- А если он сдохнет в этой коробке?

- Значит, судьба. Гораздо сложнее вопрос: «А если он выживет, но будет болеть?»

- Вот именно! У тебя кот! Куда ты денешь эту курицу? Глубей в Москве тысячи и периодически они умирают! Всех будешь спасать, расставляя коробки по полкам, вместо книжек?

- На моих глазах сейчас замерзает только один. К тому же, он ведь именно в мое окно постучался!

В общем, чувство вины перевесило - я полезла в интернет. На всех сайтах, где поднимался вопрос о замерзающих птицах, первым пунктом значилось – согреть, вторым - накормить. Это если не учитывать комментарии о том, что замерзающий голубь – часть городского пейзажа и делать ничего не нужно. В общем, сходила я за коробкой, напихала в нее салфеток, сунула в них грелку с горячей водой, надела перчатки...

Гуля даже убегать не пытался. Просто, едва приоткрыв глаза, ковыльнул пару раз в сторону и снова затих. Я сгребла едва теплый ком перьев в ладони и сунула в коробку. Принесла домой. Поставила внутрь сухари и воду. Закрыла и сверху придавила книжкой. Очень боялась, что птица начнет шебуршать, и ею заинтересуется кот. Но несчастная даже не шевельнулась.

Я совершенно не представляла, что дальше делать. Чувство проблемы, которую я приобрела в виде спасенной птички, не давало покоя, и я полночи читала литературу, посвященную лечению пернатых, писала письма на какие-то ветеринарные сайты и готовилась к долгой, бессмысленной борьбе, в которой все равно проиграю. Уснула с мыслью, что день вечера мудренее. А утром меня разбудили методичные хлопки. Коробка ожила.

Я оттащила кота, приоткрыла. Внутри сидел подтянутый и вполне бодрый голубь, сожравший половину сухарей, творчески загадивший салфетки, расплескавший половину воды и всем своим видом показывающий: «рад был познакомиться, позвоню на днях, а сейчас пора». «Ты ж вчера дохлый был… Вот симулянт!» – вытаращилась я. Осмотрела помет – ни зелени, ни других тревожных признаков, о которых прочла ночью в интернете. Вполне здоровый птиц возмущенно всплескивал крыльями и требовал свободы. Пожала плечами, вышла на улицу, открыла коробку. Гуля сначала немного оторопел от хлынувшего внутрь холодного воздуха, но быстро освоился, взмахнул крыльями и свободно взмыл в небо.

В этот момент в кино заиграла бы душещипательная музыка и какой-нибудь прохожий непременно сказал бы: «С Рождеством!», но в реальности ничего такого не произошло. Просто настроение у меня еще пару дней было особенно радостным. Круто, когда кто-то, кто должен был сдохнуть, благодаря тебе оживает и улетает. Приятнее любого рождественского подарка.

Что-то вроде полезного эпилога

В почте ждали ответы ветеринаров, которым я писала всю ночь. Там были и объяснения того, что слухи об опасности заражения от голубей несколько преувеличены (в интересах недотеп не умеющих мыть руки и думающих, что больная гуля может быть игрушкой для ребенка); и различные советы, как именно легко и без риска для собственного здоровья вылечить приболевшего пернатого; и адреса, куда его можно отдать.

Мало того, было письмо непосредственно из госпиталя для птиц, в котором попросту предлагали бесплатно взять моего найденыша под свое «крыло»: «Да, конечно Вы можете передать голубя к нам в госпиталь для его лечения и последующей передачи в нашу реабилитационную голубятню».

В общем, спасти замерзающую птицу, как выяснилось, не так сложно. Но, может, мне просто повезло? Я написала доктору госпиталя о чудесном выздоровлении моего сизаря.

— Я-то была уверена, что это в любом случае потребует вложения времени, сил, внимания, придется искать где и как его держать… А он, получается, сам вылечился за несколько часов. Как такое могло произойти? Это же не нормально?

- Ничего странного, - снова получила я быстрый ответ. - Вы птицу отогрели, она пришла в чувство и улетела! Обычно так и происходит, достаточно просто вовремя поучаствовать.

- Обычно? Почему тогда большинство людей не знают об этом? Я, например, не знала.

- Наверное потому, что не спрашивали.

Я это все к чему... Все зло от веры в «говорят» и «пишут» - стадные слова. Здорово, если получается игнорировать «внутреннего барана» и поступать не так, как кто-то советует, не по "опыту поколений", не "правильно" или «неправильно» (что по сути одно и то же), а… Не знаю как! Всегда по-разному. Каждый раз, задаваясь вопросом, как будто он возник впервые, и никто раньше его не задавал. Не по каким-то там законам, или против них, а единственным возможным лично для тебя, и именно в эту самую минуту, образом. Пожалуй, это единственный способ видеть мир таким, какой он на самом деле - уникальным!