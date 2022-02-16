«Их не кормили несколько дней»: Из квартиры на востоке Москвы увезли двух грудничков в тяжелом состоянии

Двое младенцев госпитализированы в Москве из-за истощения Фото: СОЦСЕТИ

На востоке Москвы сотрудники полиции и органов опеки спасли двух 8-месячных детей, которых родители не кормили в течение нескольких дней. ЧП произошло в многоэтажке на улице Плеханова в районе Перово.

- Сотрудники органов опеки пришли в квартиру с проверкой и обнаружили двух грудных детей в тяжелом состоянии, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Семья уже несколько лет состоит на учете. Родители злоупотребляют алкоголем. Их маленькие дети-близнецы, судя по всему, не кушали уже несколько дней. Они довольно сильно истощены. При этом мама с папой в момент появления представителей опеки были в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам соседей, запой продолжался с конца прошлой недели.

Оба ребенка - в тяжелом состоянии. Мальчиков доставили в больницу. Теперь их выхаживают врачи.

На востоке Москвы сотрудники полиции и органов опеки спасли двух 8-месячных детей, которых родители не кормили в течение нескольких дней. Фото: СОЦСЕТИ

«КРОМЕ СОКА НИЧЕГО НЕ ПИЛ»

Сама квартира находится в запущенном состоянии, она сильно захламлена.

Как сообщают в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статьям «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (максимальное наказание - до 3 лет лишения свободы) и «истязание» (от 3 до 7 лет).

Пресс-служба Прокуратуры Москвы опубликовала кадры допроса родителей.

- Я кормила детей! - уверяет мама. - Как вам доказать? У меня сыночек когда заболел, он кроме сока ничего не пил.

- А почему они тогда оба в больнице в тяжелом состоянии?

- Просто у одного их них врожденный порок сердца…

Стоит напомнить, что в 8-месячном возрасте дети еще не могут питаться самостоятельно. По словам источника, семья была обеспечена необходимым детским питанием - регулярно получала его в местном отделении Департамента соцзащиты. В следствии не исключают, что какую-то часть этого питания взрослые могли продавать, чтобы получить деньги на выпивку.

В следствии не исключают, что какую-то часть этого питания взрослые могли продавать, чтобы получить деньги на выпивку. Фото: СОЦСЕТИ

ДО ЭТОГО ИЗ СЕМЬИ ИЗЪЯЛИ 8 ДЕТЕЙ

Как стало известно, на самом деле супруги Татьяна Боровая и Михаил Ляхович - многодетные родители. 37-летняя женщина родила в общей сложности десять детей. Но восемь старших ранее отобрали органы опеки. Татьяна и Михаил были лишены родительских прав.

- Старшему ребенку сейчас 16 лет. У них сейчас восемь детей в детдоме находятся, - рассказал один из соседей Боровой и Ляховича. - Да, супруги уже давно пьют. Иногда совсем запоями. Иногда на какое-то время могут выйти из пике. Но срываются. Насколько я понимаю, дети иногда приезжают домой погостить на несколько дней. Видела старшую и средних. Но потом всегда возвращаются в детдом.

По словам соседей, Михаил время от времени устраивается на работу, но каждый раз его увольняют.

- Когда-то у них даже машина была, старая «Лада» девятой модели. Потом пропала. Возможно, продали, потому что не на что было жить.

В свою очередь прокуратура и Следственный комитет начали проверку по работе сотрудников органов опеки, которые отвечали за проверки семьи.

Как стало известно, на самом деле супруги Татьяна Боровая и Михаил Ляхович - многодетные родители. Фото: СОЦСЕТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Ярославская, Детский Омбудсмен Москвы:

- Совместно с правоохранительными органами и следствием разбираемся в причинах произошедшего. Это происшествие находится под моим личным контролем. В настоящий момент здоровью близнецов ничего не угрожает. Они находятся в медицинском учреждении под пристальным наблюдением врачей. Личность родителей установлена, с ними уже проводятся следственные действия.

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