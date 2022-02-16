В Китае набирает популярность ледолазание

В настоящее время ледолазание выделили в самостоятельное направление в альпинизме наряду со скалолазанием. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ледолазание пока не стало олимпийским видом спорта, однако с каждым годом у него появляется все больше поклонников. Пока в Пекине проходят зимние Олимпийские игры-2022, сотни китайских ледолазов тренируются в живописном районе ущелья Юньмэн в пекинском районе Миюнь. Как сообщает издание «Жэньминь жибао», этот красивый природный парк стал излюбленным местом пекинских любителей ледолазания.

В выходные более 100 ледолазов тренировались на ледовых образованиях в этом районе. Один из участников тренировок – Юй Кайи, отвечающий за проектирование искусственных покрытий для ледолазания в Юньмэне, сообщил, что в основном сюда приезжают тренироваться члены пекинских клубов ледолазания – студенты и преподаватели. Такие клубы за последние годы появились в Университете Цинхуа в Пекине, Пекинском педагогическом университете и в Пекинском технологическом институте. По словам Юй Кайи, ледолазание в Китайской Народной Республике по-прежнему остается нишевым развлечением для узкого круга любителей, поэтому он пытается популяризировать этот вид спорта.

Ледолазание пока не стало олимпийским видом спорта, однако с каждым годом у него появляется все больше поклонников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Облюбованная ледолазами гора Юньмэн относится к горному массиву Яншань, образовавшемуся примерно 113 миллионов лет назад. Национальный геопарк в Пекине каждый год привлекает немало туристов со всего Китая своими красивыми ландшафтами и впечатляющими гранитными скалами. Причем наслаждаться его красотами можно в любое время года – и зимой, и летом.

Напомним, ледолазание – экстремальный вид спорта, заключающийся в преодолении крутых ледовых склонов с помощью специального снаряжения. Ледовые склоны могут быть как естественными (замерзшие водопады, большие сосульки), так и искусственно создаваемыми сооружениями изо льда. В настоящее время ледолазание выделили в самостоятельное направление в альпинизме наряду со скалолазанием. По этому виду спорта регулярно проходят национальные и международные соревнования среди мужчин и женщин. Один из этапов Кубка мира по ледолазанию традиционно проводится в Китае.