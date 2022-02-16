Гладиаторские битвы детей. Как слезы и юность фигуристки Валиевой переплавляют в медали

Обозреватель kp.ru Сергей Мардан прокомментировал допинговый скандал вокруг 15-летней российской спортсменки Фото: REUTERS

Очередной допинговый скандал — лучший повод поговорить о так называемом Спорте Больших Достижений.

На каком топливе работает эта глобальная машина и чем приходится спортсменам расплачиваться за Большие Достижения?

Тут никакого секрета нет. Расплачиваются они всегда собственным здоровьем. Почти всегда — сломанной судьбой, которая предлагает им после выхода в отставку, в лучшем случае депутатство, или скромную тренерскую работу. Для человека, целью которого было — стать самым лучшим, оказаться на вершине — перспектива грустная.

Допинг стал естественной и органической частью Большого спорта. Это никогда и ни для кого не было секретом. Если у тебя две тренировки в день, а это по любому не полезно для здоровья, то горсть таблеток в нагрузку общей клинической картины не изменит.

А возможности современной фарминдустрии, воистину, способны творить с организмом чудеса. Хотя и на ограниченный срок.

Это все — рутина, банальность. В массовом сознании допинг не является чем-то ужасным и табуированным. Общество, построенное на формуле «бери от жизни все», готово мириться и не с таким.

Но, допинговый скандал с 15-летней Камилой Валеевой поворачивает эту тему совсем под другим углом.

Жертвами Большого спорта являются дети. Родители приводят в спортивные секции 3, 4, 5-летних детей. Нынешним олимпийским чемпионам — по 15-17 лет. В 30 лет спортсмены уже начинают «выходить на пенсию». А в спортивной гимнастике или фигурном катании — намного раньше.

Спортивные соревнования превратили в гигантские шоу в Древнем Риме. Но, даже римляне не могли представить в роли гладиаторов - детей.

Мы — можем. Взрослые болеют за них, делают ставки и даже испытывают чувство национальной гордости.

Поразительно, что эта система существует в мире, где ребенок давно уже превратился в общественный фетиш. Мы отмечаем день защиты детей, мы запрещаем детский труд, мы выделяем детей в особо оберегаемую социальную группу. Преступления против детей караются особо жестоко, за детей государство даже платит их родителям специальные деньги.

И при этом то же самое общество, те же самые государства, равнодушно смотрят на беспощадную эксплуатацию детей, которая называется профессиональным спортом.

Общество, которое считает аморальным цирк с дрессированными животными, с удовольствием аплодирует детям, которых дрессируют прыгать, бегать, делать двойной тулуп и упражнения на брусьях.

Скандал с Камилой Валеевой ужасен совсем не потому, что международные спортивные чиновники снова занимаются «русофобией». Он ужасен, потому что пятнадцатилетняя девочка вынуждена что-то рассказывать про сердечные лекарства своего дедушки, в то время как взрослые люди, ее тренеры, спортивные врачи не произносят ни слова. Чтобы не повредить своим карьерам.

Они очень трепетно относятся к своим карьерам.

Их карьерам не повредил уход из спорта звезды Сочинской олимпиады — Юли Липницкой. Ей в 2014-м тоже было 15 лет. Юля тогда стала самой юной олимпийской чемпионкой в фигурном катании. И мы ее обожали. Мы ей гордились.

А уже через 2 года, в 17 лет Юля Липницкая ушла из большого спорта. Ушла после многомесячного лечения в медицинских клиниках, где ее спасали от физического и нервного истощения.

Ничьей профессиональной карьере из числа тех людей, у кого тренировалась чемпионка Липницкая это не повредило.

И допинговый скандал с Камилой Валеевой, судя по всему, тоже никому не повредит. Чем бы он ни закончился.

Как бы там ни было, в составе сборной есть еще очень перспективные и амбициозные фигуристки. Достаточно молодые.

А когда и они отыграют свою роль, исправно работающий конвейер спортивных секций исправно предоставит достаточное количество новых девочек, которых амбициозные мамы и папы приведут на лед «добиваться результатов», «посвящать себя спортивной карьере», «защищать честь страны».