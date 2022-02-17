«Отдаю все силы ради гармонии!»: Дима Билан отметил 40-летие на сцене

Дима Билан, отметивший в декабре 40-летие, решил разделить свой первый серьёзный юбилей с поклонниками. Фото Александры Никольской

Две сцены, сверхновые 3d -экраны с завораживающей графикой и почти три часа живого разговора со зрителем.

Дима Билан, отметивший в декабре 40-летие, решил разделить свой первый серьёзный юбилей с поклонниками, дав два аншлаговых концерта в Крокусе.

Фото Александры Никольской

Подготовка к шоу не обошлась без «приключений». Артист заболел омикроном, но его вовремя подхватили врачи 52-ой больницы. Им и всем российским медикам Билан посвятил на концерте свой хит Believe.

Одна из сцен на концерте сначала превратилась в огромное зеркало, в котором отражался зал, потом трансформировалась в парящий над партером подиум, где артист как на ринге «сражался» со своими партнершами по дуэтам - Zivert и Мари Краймбрери.

Фото Александры Никольской

29 песен, как отражение 20-летнего творческого пути Билана. От «Хулигана» до нынешних песенных боевиков артиста. Было много диалогов со зрителями. Фактически исповедь. Мол, совмещать сцену и реальную жизнь бывает сложно, все силы отдаются поиску гармонии.

-Происходит такая невероятная подмена, когда на сцене ты чувствуешь себя гораздо больше в жизни и в настоящем, чем, когда закрываются кулисы, - признался артист.

-И очень хочется сохранять это душевное равновесие, гармонию, но это не очень просто.

А перед песней «Хулиган» Билан в шутку заметил, что песни бывают пророческими. Дескать, тоже порой заносит на поворотах, но ориентиры не дают свернуть не в ту степь.

Фото Александры Никольской

-Нет каких безвыходностей или безысходностей, выход всегда есть. Если что, его всегда можно нарисовать и выйти хоть в стену. Эмоциональный интеллект иногда бывает не только 3D, но и 5D. Поэтому бывают сложности, - философски заметил артист.

В финале шоу Билан поблагодарил Яну Рудковскую за поддержку и многолетнее партнёрство. Яна дефилировала по вип-ложе в роскошном чёрном мини, обнажавшим стройные ножки продюсера.

Фото Александры Никольской

Поддержать Диму пришла вся семья звезды Большого театра Сергея Филина, дизайнер Яна Расковалова, телеведущая Ксения Бородина, певица Теона Контридзе, Анна Калашникова и другие знаменитости.

Ну, а в вип-партере за Диму болел его самый главный зритель - младшая сестра Аня, которая сейчас тоже пробует силы в шоу-бизнесе и уже"напела" на полноценный альбом.

Билан не раз признавался, что реализует свой отцовский инстинкт в своей младшей сестре.

Сначала отправил сестру на обучение в американскую киношколу, сейчас поддерживает ее стремление стать артисткой. И даже, как говорят, готовит с Аней дуэт.

Фото Александры Никольской

После концерта Дима пообщался с «акулами пера», поделился, что 40 лет для него определённый рубикон. Мол, как и всем, пришлось не раз пережить разочарования и предательство близких.

-Все говорят переоценка, но так и есть. Просто немного шорох пропадает, и ты видишь все, как есть. Кто из себя что представляет. Кто – по-настоящему, кто – понарошку, — поделился Дима Билан.

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