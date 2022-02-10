Перед двойным концертом Дима Билан подхватил ковид. Но поспешил всех успокоить — «прожил его тихо»

Певец Дима Билан. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Каждый день поступают тревожные новости о поступивших в стационар гражданах. В том числе и звездах. То Владимир Жириновский на ИВЛ, то Дима Билан срочно госпитализирован.

Трубят об этом обычно телеграм-каналы: «Он в состоянии средней тяжести. На днях у артиста заболело горло и заложило нос, температура держалась около 37,5. Экспресс-тест был отрицательным, но ПЦР оказался положительным. Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию. КТ не выявила поражения легких, дыхательной недостаточности нет. Лечение осложняется ларинготрахеитом».

А поскольку телеграм-каналы анонимны, информацию оттуда нужно делить на два, а то и на пять, и перепроверять по многу раз. Так вышло с Владимиром Жириновским, который, как оказалось, переболел пару недель назад. Так было и с Ларисой Гузеевой и Татьяной Тарсовой, «срочные новости» о которых поступили с задержкой в полмесяца.

В общем-то с Димой Биланом аналогично. В пиар-службе певца kp.ru объяснили, что беспокойство сильно преувеличено и опасность позади. Вскоре, чтобы доказать, что находится не на больничной койке, артист сам вышел в прямой эфир инстаграма и опроверг сообщения о госпитализации.

- Если в прямой эфир не вышел и не снял себя, значит врет, - сообщил бодрый Билан с чуть грустными глазами. - Теперь мир устроен так. Кто-то вбросил слух, что я на аппарате ИВЛ. Друзья, я, правда, немного пропал. Затих перед сольным концертом: набираюсь эмоций, идет очень много репетиций, совсем недавно утверждали бюджет [концертов]. Я не на ИВЛ, но у меня был ковид — прожил его достаточно тихо, сдал два [отрицательных] теста.

На 14 и 15 февраля у Димы действительно запланированы выступления в «Крокус Сити», но с печальным информационным поводом по поводу госпитализации это наверняка никак не связано. Артист упорно готовится к концертам и по традиции подойдет к ним во всеоружии.